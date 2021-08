Eva Wahlström uskoo, että Mira Potkonen menee olympiafinaaliin. Elina Gustafsson vertaa Potkosen välierävastustajaa itseensä.

Suomalainen ex-nyrkkeilijä Elina Gustafsson, 29, näkee itsensä Mira Potkosen tulevan olympiavälierän vastustajassa. Potkonen, 40, kohtaa brasilialaisen Beatriz Ferreiran naisten nyrkkeilyn kevyensarjan semifinaalissa torstaiaamuna kello 8.15 Suomen aikaa.

– Minä kutsun häntä brasilialaiseksi Ellu Geeksi. Meissä on todella paljon samaa ja näytämmekin vähän toisiltamme. Meillä on sama asenne ja elkeet, Gustafsson sanoo.

Ei olekaan yllätys, että hän pitää paljon Ferreirasta nyrkkeilijänä. Ferreira on mestari vuoden 2019 MM-kisoista, joista Potkonen sai pronssia. Gustafssonin mukaan brasilialaisen tapana on ”kävellä töpsytellä” vastustajansa iholle ja kytätä iskeäkseen koukkuja.

– Hän ei näytä nopealta, mutta osuu yllättävän hyvin ja nopeasti. Ferreira rakastaa taistella. Hän oli sanonut, että hänellä ja Potkosella on ”verta silmissään” ja että hän on nauttinut jokaisesta Miraa vastaan käymästään ottelusta. Heillä on ollut superkovia matseja, Gustafsson sanoo.

Potkonen ja Ferreira ovat kohdanneet aiemmin kolme kertaa. Suomalainen voitti kahdesti vuonna 2018, mutta brassi oli parempi viime helmikuussa, kun hän voitti Bulgariassa pidetyn turnauksen finaalin kaikin tuomariäänin. Jokainen arvostelutuomari merkitsi jokaisen erän Ferreiralle.

GustafSsonin mukaan viime talvesta ei ole voinut kummankaan tyylissä tapahtua dramaattisia muutoksia, joten molemmat tuntevat toisensa hyvin.

– Ottelijat ovat aika eri tyylisiä, mutta kummatkin lyövät helvetisti. Mira käyttää suoria. Ferreira on vähän lyhyempi, käyttää koukkuja, väistelee ja blokkaa, Gustafsson arvioi.

– Heidän matsinsa ovat olleet niin tasaisia, että on mahtavaa nähdä, miten päin tällä kertaa menee. Ferreira on kovapää, joka ei hätkähdä, anna periksi tai peräänny vaan häntä saa lyödä. Tulee sota.

Gustafsson kertoo ihailevansa Potkosen tahtoa, mutta aprikoi, että ”kovakuntoinen ja vahva taitonyrkkeilijä” Ferreira voi aiheuttaa vaikeuksia nokialaiselle.

Mira Potkonen riemuitsi tiistaina puolivälierän voitosta, kun hän oli päihittänyt Turkin Esra Yildizin.

Toinen suomalainen ex-nyrkkeilijä Eva Wahlström, 40, pitää Ferreiraa Potkosen kovimpana vastustajana käynnissä olevissa olympialaisissa. Brasilialaisen edellisen ottelun nähnyt Wahlström kiinnitti kuitenkin huomionsa siihen, että tämä ”avaa itseään aika paljon lyödessä”.

– Mira on ulottuvampi ja hallitsee etäisyyden paremmin. Mira on myös nopeampi, joten uskon, ettei brassi ehdi mukaan, Wahlström arvioi.

– Tiistain ottelussa brassi oli ensimmäisessä erässä jopa yllättävän tahmea, mutta näytti kyllä taitavalta, kun pääsi paremmin sisään otteluun. Mira taas on ollut vahvimmillaan otteluiden alkupuoliskoilla, joten tulee olemaan jännää.

Wahlström uskoo tasaiseen otteluun, mutta veikkaa semifinaalin päättyvän Potkosen voittoon hänen nopeutensa ja ulottuvuutensa vuoksi.

– Brassi on kova, kokenut ja taitava, mutta Miralla näytti puolivälierien perusteella olevan just oikeat aseet voittoon, Wahlström tiivisti.

Potkonen on jo tehnyt historiaa, sillä välierän häviäjä saa automaattisesti pronssimitalin ja kisat päättyvät. Potkosesta tulee olympiahistorian vanhin mitalin voittanut nyrkkeilijä sekä ensimmäinen suomalaisnainen, joka on saavuttanut mitalin kaksissa peräkkäisissä olympiakisoissa. Hän oli pronssilla Riossa 2016.

Toisessa kevytsarjan välierässä ottelee turnauksen ykkössijoitettu, Irlannin Kellie Harrington. Vastaansa vuoden 2018 maailmanmestari saa Thaimaan Sudaporn Seesondeen.