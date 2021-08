Kommentti: Valko-Venäjän härski toiminta paljasti taas, miten avuton lapanen korruptoitunut KOK on diktaattorien edessä

KOK:n on vaikea perustella olemassaolonsa ja olympiakisojen oikeutuksensa, jos Valko-Venäjän kaltaiset maat saavat mellastaa niissä miten haluavat, kirjoittaa urheilutoimituksen esimies Vesa Rantanen.

Valko-Venäjän vainoaman Krystsina Tsimanouskajan (oik.) dramaattinen pako on ollut Tokion kisojen pääpuheenaihe. Jan Vapaavuoren (vas.) kanta on jo kuultu, diktaattori Aljaksandr Lukashenkan (kesk.) näkemystä odotellaan vielä.

Käsittämättömien urheilusuoritusten ja jopa ohi koronan Tokion olympialaisten puheenaiheeksi on noussut Valko-Venäjän diktatuurin toiminta pikajuoksija Krystsina Tsimanouskajan tapauksessa.

Maansa urheilujohtoa arvostellutta Tsimanouskajaa oltiin jo muiluttamassa kotimaahansa, mutta hän onnistui pakenemaan ja saamaan turvapaikan Puolasta, jonne hän keskiviikkona lensi tiettävästi Itävallan kautta.

Nyt hän on salannut tarkan olinpaikkansa turvallisuuteensa vedoten.

Käynnissä on klassinen loikkaustapaus. Nyt Tsimanouskajan sukulaisia on kuulusteltu Valko-Venäjällä.

Valko-Venäjän urheilu on vankoissa käsissä, ja yhteys korkeimpaan johtoon suora. Maan olympiakomiteaa johtaa diktaattori Aljaksandr Lukashenkan poika Viktor.

Aljaksandr Lukashenka haluaa pitää maansa urheilijat tiukasti ruodussa.

Kansainvälinen olympiakomitea KOK on seissyt tumput suorina tapausta ihmetellen. Suomen olympiakomitean tuore puheenjohtaja Jan Vapaavuori ehti kuitenkin arvioimaan, että hänen mielestään KOK on hoitanut tilanteen hyvin.

– Olympialiikkeen kulmasta katsottuna on tärkeää pyrkiä suojaamaan urheilijoita. Yhä voimistuva keskustelunaihe on se, että urheilijoilla pitää olla mahdollisuus ilmaista mielipiteitään. Tämä tapaus on ikävä. Kansainvälinen olympiakomitea on selkeästi ilmaissut, että se pitää selvittää, Vapaavuori sanoi Helsingin Sanomille.

Kerrataan: Tsimanouskaja arvosteli maansa urheilujohtoa siitä, että hänet oli asetettu juoksemaan matka (400 m), jota hän ei ole koskaan kilpailuissa juossut.

Tsimanouskajaa tarvittiin väärälle matkalle viestijoukkueeseen, kun Valko-Venäjän dopingprotokolla oli harvinaista kyllä ja suorastaan sensaatiomaisella tavalla tällä kertaa pettänyt.

Sen jälkeen maan urheilujohto yritti painostaa hänet kotiin. Kiitos julkisuuden, Tsimanouskaja onnistui pakenemaan saattajiltaan lentokentällä.

Hän joutui pelkäämään henkensä puolesta arvosteltuaan urheilupäätöksiä ja Vapaavuoren mielestä riittää, että KOK on selkeästi ilmaissut, että asia pitää selvittää.

Perspektiiviä saa, kun ajattelee asian Suomeen. Hyvin hypoteettisessa tilanteessa esimerkiksi Annimari Kortteelle olisi sanottu, että hänen pitää yhtäkkiä juosta 400 metriä, ja hän olisi postannut siitä someen kriittisen kannan, minkä jälkeen urheilujohtaja Mika Lehtimäki olisi Vapaavuoren käskystä lähtenyt kuljettamaan Kortetta Suomeen Supon kuulusteluihin.

Lentokentällä ex-pikajuoksija Lehtimäkeä nopeampi aktiivijuoksija Korte olisi karannut ja saanut nyt turvapaikan Ruotsista, jossa hän piilottelisi samalla, kun hänen vanhempiaan viedään Ratakadulle ”keskustelemaan”.

Sitten vapaan maailman urheilu-ja muut johtajat kiittäisivät KOK:ta siitä, että se on selkeästi ilmaissut selvittävänsä asian.

Se on selvitetty jo. Olympialaisiin osallistuu diktatuuri, jonka hallitsija on jo vuoden ajan tukahduttanut maassa käynnissä olevaa hiljaista vallankumousta häikäilemättömällä väkivallalla.

On selvää, että myös ”saatanan kovana kiekkomiehenä” tunnetun Lukashenkan yksi keinoista pysyä vallassa on aktiivisesti osallistua kansainväliseen urheiluun. Se on tänä päivänä hänen ainoa väylänsä kansainvälisesti merkittäviin pöytiin, ja se hänelle varsin avoimesti suodaan, vaikka hän itse ja hänen poikansa eivät olekaan tervetulleita Tokioon.

Se on läpsy poskelle.

Maan joukkue, joka pelosta kankeana urheilee Tokiossa suoraan Lukashenkan vallan alla, edustaa maata kisoissa täysivaltaisena olympiaperheen jäsenenä.

KOK ei halua ottaa mitään kantaa politiikkaan, se päinvastoin erilaisin rajoituksin yrittää estää urheilijoita ottamasta kantaa yhteiskunnallisiin kipupisteisiin.

KOK on liikeyritys, joka on olemassa vain kerätäkseen miljardien tv-rahat. KOK:lla ei ole aatetta, ideologiaa eikä sen enempää urheiluun kuin yhteiskuntaan liittyvää tehtävää, koska urheilun hoitavat kansalliset liitot ja yhteiskunnallisen vastuun kantaminen tarkoittaisi nykyisen KOK:n hajoamista: KOK ei halua eroon diktatuureista. Se päinvastoin tarvitsee niitä, koska muutoin vallan KOK:ssa ottaisivat länsimaiset demokratiat, joilla herännyt haluja panna vuosikymmenet rehottanut korruptio kuriin ja merkittävästi pienentää olympialaisia kestävän kehityksen ehdoilla.

Jos KOK:ssa vallan ottaisivat sanotaan vaikka pikkuisen kotiinpäin vetäen Suomen, Ruotsin ja esimerkiksi Norjan kaltaiset, kansainvälisesti arvioiden hyvin vähän korruptoituneet, sananvapautta ja jakamattomia ihmisarvoja kannattavat maat, voisi kisojen pimeä kauppa diktatuureihin hankaloitua.

Nykyinen rahankeräyskone ei toimisi kuten se toimii. Kisat pienenisivät, osallistujamaiden määrä laskisi. Ruskeiden kirjekuorien määrä laskisi.

KOK on aina kääntänyt katseen vaikeista asioista toisaalle sillä perusteella, että se keskittyy politiikasta vapaaseen urheiluun. KOK yrittää perustella skitsofreenisen lokeronsa kahden todellisuuden rajapinnassa sillä, että jos maita alettaisiin poliittisista syistä sulkea kisoista, kaikki maailman urheilijat eivät pääsisi toteuttamaan unelmiaan.

Valko-Venäjän sprintteri Krystsina Tsimanouskaja.

Se on hyvä argumentti, mutta sitä vastaankin voi argumentoida. KOK julistaa olevansa vapaan urheilun, mutta ei vapaan maailman asialla, joten se ei hyväksy urheilijoilta poliittisia kannanottoja ja antaa diktatuureille mahdollisuuden vankistaa asemiaan hyväksymällä ne mukaan ja auliisti ojentamalla niille kisojen järjestelyoikeuksia.

Yksi päätös olisi kuitenkin helppo tehdä ilman, että vielä näiden kisojen aikaan rakennetaan täydellinen maailma. Suomen, eli Jan Vapaavuoren, ja kaikkien muiden ihmisarvoa kunnioittavien maiden pitäisi äänekkäästi vaatia Valko-Venäjän diskaamista kisoissa.

Valko-Venäjän urheilijat voisivat kisata olympialaiset loppuun ja jatkossakin osallistua arvokisoihin maattomina urheilijoina.

Kehitys on vääjäämättä menossa siihen, että myös näköalattomimpien urheiluniilojen on pakko päättää kumpi on kestävämpi tapa järjestää olympialaiset ja toteuttaa niiden varsinainen idea: se, että halutaan kaikki maailman parhaat urheilijat mittelemään vai se, että mittelöihin saavat osallistua vain ihmisoikeuksia täysmääräisesti kunnioittavat maat.

Samaan aikaan nämä eivät voi toteutua, sen ymmärtää jokainen, kuten KOK:n häpeällisen lepsu linja kisoista suljettua Venäjää kohtaa osoittaa.

13 kullan ja 52 mitalin Venäjä on riekkunut kisoissa kuin mitään rajoituksia ei olisikaan.

Jos KOK ei saa millään tavalla kuriin edes dopingterroristeja, miten sen voisi kuvitella saavan ihmisoikeuksia terrorisoivalla Valko-Venäjällä mitään aikaan ilmaisemalla, että Tsimanouskajan tapaus pitää selvittää?

Kuka tätä soopaa uskoo? Jos KOK ja sen oikeusvaltioina tunnetut jäsenmaat eivät pysty ryhdikkäämpään yhteiskunnallisen vastuunkantoon ja selkeästi kovempiin kannanottoihin, niiden oikeutus pyörittää olympialaisten nimellä tunnettua setelipainoa on syytä voimakkaasti kyseenalaistaa.

Moderni ”woke”-sukupolvi ei enää katso urheilua reaalimaailmasta irrallisena fiktiona. Tokionkin monin paikoin mahtavia urheilukisoja on todella häiritsevää seurata Valko-Venäjän pölläyttämän myrkyllisen pilven läpi.

Ei ole kahta rinnakkaista todellisuutta, joista toisessa urheileva nuoriso leikkii ja kilvoittelee ja toisessa ihmisiä pannaan mielipiteidensä vuoksi tyrmään ja peräti hengiltä. Ihmisoikeusmurskajaiset Valko-Venäjällä jatkuvat samaan tahtiin kuin Tokiossa ME-murskajaiset.

On vain yksi todellisuus, ja ihmiset ajan mittaan päättävät, mitä me emme salli siihen kuuluvan.