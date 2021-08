Yksi asia olympialaisissa sai Lizzie Armannon pyörittelemään päätään – ”Tämä on niin hassua”

Mitali jäi Lizzie Armannolle haaveeksi Tokiossa. Hän viihtyi olympialaisissa, mutta ihmetteli yhtä asiaa.

Tokio

Rullalautailu on yksi Tokion olympialaisten uutuuslajeista.

Suomella oli lajissa yksi edustaja Tokiossa. Naisten park-kisaan osallistunut amerikkalais-suomalainen Lizzie Armanto kertoi nauttineensa kisaamisesta, vaikka paikkaa loppukilpailuun ei auennutkaan.

– En nuorena juurikaan seurannut olympialaisia. Olen ylpeä, että sain kokea tämän ja varsinkin täällä Japanissa, 28-vuotias Armanto sanoi.

Isänsä puolelta suomalaiset sukujuuret omaava Armanto on iloinen, että rullalautailu pääsi mukaan olympialaisiin. Olympiastatus on myös parantanut tasa-arvoa aiemmin hyvin miesvaltaisessa lajissa.

– Se, että rullalautailu pääsi olympialajiksi, on parantanut monia asioita naisten skeittauksessa. Sen myötä monet täällä olevat naisurheilijat ovat saaneet avukseen tukirahoja, joita he eivät olisi muuten voineet saada. Ja se on myös muuttanut lajin tasoa, kuten tänään nähtiin, Armanto sanoi kisan jälkeen Ariaken urheilupuistossa Tokiossa.

Rullalautailun olympiaohjelmassa on samat kisat naisten ja miesten sarjoissa. Molemmissa mitalit jaetaan street- ja park-kisoissa.

– Tasa-arvossa on päästy eteenpäin, mutta siinä on vielä parannettavaa. Meillä oli täällä esimerkiksi yksi harjoitusvuoro vähemmän kuin miehillä.

Mutta tasa-arvoa tavoiteltaessa olympialaisten ohjelmaan on tehty myös ratkaisu, joka sai Armannon pyörittelemään päätään.

– Tämä on minusta hassu juttu. Eli meidän tämän päivän kisamme jälkeen miehillä on harjoitusvuoro. Ja jotta tasa-arvo toteutuisi, meillä naisilla on yksi harjoitusvuoro miesten kisan jälkeen huomenna. Siis silloin, kun meidän kisamme on jo ohi, Armanto hämmästeli.