12-vuotiaiden kilpaileminen olympialaisissa on nostattanut kritiikkiä – Suomen Lizzie Armanto iskee takaisin: ”Helvetin hienoa”

Lizzie Armanto putosi rullalautailun park-kisan finaalista Tokiossa.

Tokio

Lizzie Armanto on ainoa suomalainen, joka on kilpaillut olympialaisissa rullalautailussa.

Armantoa pidettiin ennen Tokion kisoja yhtenä Suomen joukkueen harvoista mitalisuosikeista. Mitali jäi kuitenkin amerikkalais-suomalaiselle haaveeksi olympialaisten uutuuslajissa. Hän ei edennyt rullalautailun park-kisan karsinnasta finaaliin keskiviikkona Ariaken urheilupuistossa Tokiossa.

– Sain tehtyä runin, josta olen ylpeä. Minulla ei ole kisoissa tiettyä runia mielessä. Kun nimeni kuulutetaan, yritän tehdä parhaat mahdolliset ratkaisut, Armanto sanoi.

Rullalautailun parkissa kilpaillaan betonisessa ”ammeessa”. Kuvassa Lizzie Armanto vauhdissa karsintakisassa.

Paahtavassa helteessä käydyn karsintakisan jälkeen Armanto muisteli haastatteluteltassa pahaa loukkaantumistaan, joka vaikeutti valmistautumista olympialaisiin. Armannon reisiluu murtui lokakuussa rajussa skeittionnettomuudessa.

Lue lisää: Lizzie Armanto kamppailee yöllä olympia­kullasta – alle vuosi hurjan onnettomuutensa jälkeen

– Runini ei ollut kaikkien aikojen parhaani. Mutta kun ottaa huomioon, että opettelin kävelemään vielä tämän vuoden alussa, niin se on jo paljon, että pystyin lautailemaan täällä. Olisin voinut halvaantua siinä onnettomuudessa, ja paikalla ollut paras ystäväni ajatteli, että kuolen. Myös aviomieheni kauhistui, mutta sitten he kuulivat kiljaisuni ja helpottuivat, Armanto sanoi.

28-vuotias Armanto on olympialaisten skeittaajien joukossa veteraani. Jo viime viikolla Tokiossa käydyissä street-kisoissa teini-ikäiset kilpailijat kahmivat mitaleja ja naisten parkin finaalissa kahdella kilpailijalla oli sauma nousta olympiahistorian nuorimmaksi kultamitalistiksi.

Japanin Kokona Hirakilla (12 vuotta ja 343 päivää) ja Britannian Sky Brownilla (13 vuotta ja 28 päivää) oli finaalissa mahdollisuus tulla historian nuorimmaksi olympiavoittajaksi. Hiraki sai hopeaa ja Brown pronssia Japanin 19-vuotiaan Sakura Yosozumin voittamassa kilpailussa.

12-vuotiaiden päästämistä kisoihin ja heidän altistamistaan olympialaisiin liittyville koville menestyspaineille on myös kritisoitu. Rullalautailusta poiketen monissa muissa olympialajeissa on kilpailijoille asetettu alaikärajoja.

Lue lisää: ”Haluan olla kuuluisa”, sanoi 13-vuotias Tokion olympia­voittaja – suomalais­asiantuntija näkee lapsitähteydessä uhkakuvia

Lizzie Armantoa teini-ikäisten kisaaminen ja loistaminen olympia-areenalla ei häirinnyt. Päinvastoin.

– Helvetin hienoa, aivan mahtavaa. Tämä avaa silmiä muissa olympialajeissa, joissa on erilaisia sääntöjä. Skeittauksessa ei ole ikärajoja. Jotkut säännöt on tehty rikottaviksi.

Armanto tunsi olympialaissa kaikki kilpailijat ennalta. Osan heistä hän tapasi näiden ollessa vasta pikkutyttöjä.

– Nyt he ovat nuoria naisia, ja on mahtava nähdä, miten he löytävät oman tyylinsä. Ja tiedän, että jotkut heistä ovat katsoneet minua ylöspäin, mutta minun mielestäni me olemme ystäviä, Armanto sanoi.