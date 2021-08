Olisitko tätä uskonut? Koko Japanissa oli vuonna 2011 yksi ainoa mölkkysetti, nyt suomalaisten mökkisuosikilla on maassa jo 10 000 harrastajaa

IS otti selvää, miten ihmeessä Päijät-Hämeessä keksitty peli rantautui Japaniin ja erityisesti olympialaisten isäntäkaupunkiin Tokioon.

Tokio

Japani on monien ihmeellisyyksien maa. Juuri kun kuvittelee yllättyneensä kaikesta, yllättyykin lisää.

Tällaiselta väistämättä tuntuu japanilaista lastenlääkäriä Yatsuga Shuichia, 48, haastatellessa. Tokiossa asuva Shuichi kertoo IS:lle harrastuksesta, jota ei kuuna päivänä uskoisi löytävän täältä loputtoman keskustamiljöön metropolista: mölkkykulttuurista.

Kyllä, Japanissa harrastetaan Suomessa keksittyä, erityisesti mökkikansan suosimaa ajanvietepeliä, jossa toki järjestetään myös kilpailutoimintaa. Pelin palikoiden tuotanto aloitettiin 1990-luvun lopulla Päijät-Hämeessä, ja vuosituhannen alkupuolelta lajissa on järjestetty myös MM-kisoja, valtaosa Suomessa.

– Arvioiden mukaan Japanissa on tällä hetkellä yhteensä noin 10 000 mölkkypelin harrastajaa. Heistä suurin osa asuu täällä Tokiossa, kertoo Shuichi, joka toimii Japanin mölkkyliiton puuhamiehenä.

– Tähän lukuun on laskettu mukaan kaikki ne japanilaiset, joiden tiedetään ainakin kokeilleen mölkkyä.

Siinä ei ole mitään uutta, että mölkkyä harrastetaan myös ulkomailla. Jopa noin 95 prosenttia mölkkypeleistä valmistetaan vientiin, ja jo vuosia peli on ollut suosittua muuallakin Euroopassa, erityisesti Ranskassa, Saksassa ja Tshekissä. Mutta että Japanissa, toisella puolella maapalloa!

Ylipäätään se, miten mölkky rantautui Tokioon ja sieltä muualle Japaniin, on luku sinänsä.

Mölkkypelin rantautuminen Japaniin on oma erikoinen tarinansa. Nyt maassa on noin 50 eri seuraa, jotka järjestävät erilaista kilpailutoimintaa.

Tarina sai alkunsa vuosina 2008–2011, jolloin Yatsuga Shuichi työskenteli tutkijana Suomessa. Osa Shuichin tutkijakavereista harrasti mölkkyä, ja yhtenä kauniina päivänä he pyysivät japanilaista kokeilemaan peliä.

– Innostuin pelistä oitis. Ja aika nopeasti siitä tuli intohimoni, Shuichi sanoo.

– Kyse on tavattoman mukaansatempaavasta lajista. Vuonna 2010 olin jo mukana MM-kisoissa Lahdessa, kun sain houkuteltua viisi muuta Suomessa opiskellutta japanilaista mukaan kisoihin.

Kun lastenlääkäri vuonna 2011 palasi Tokioon, hän toi maahan mukanaan yhden mölkkysetin. Saman tien hän pisti tilaukseen 29 muutakin peliä, jotka saapuivat metropoliin vasta myöhemmin. Tuosta palikkasetistä alkoi paikallisen mölkyn nousu.

Marraskuussa Japanissa järjestetään järjestyksessään seitsemännet maan mestaruuskisat, joihin on osallistumassa noin 200 joukkuetta.

– Uskoin tämän hienon pelin sopivan hyvin japanilaisten sielunmaisemaan, siinä missä suomalaistenkin. Niinpä päätin aloittaa pelin levityksen Japanissa. Nyt harrastajia on jopa yllättävän paljon – ja koko ajan heitä tulee lisää. Olemme siis onnistuneet, Shuichi linjaa.

– Japanilaiset ja suomalaiset ovat luonteenpiirteiltään monessa mielessä samankaltaisia. Me olemme ujoja, te suomalaiset olette ujoja, ja juuri mölkkyhän on peli, joka voi saada ihmisiä kokoontumaan joukolla yhteen. Mölkyllä on ennen kaikkea sosiaalisesti suuri merkitys.

Puolisentoista vuotta sitten eräs tv-koomikko pelasi mölkkyä Sendain kaupungissa ja esitteli kaiken kansan nähden peliä kahdelle kollegalleen. Nämä innostuivat ja jäivät mölkkykoukkuun niin, että edustivat sittemmin Japania jopa lajin MM-kisoissa.

– Kun tunnetut koomikot mainostivat peliä televisiossa, sillä oli selvä vaikutus pelin suosion kasvuun, Shuichi alleviivaa.

Tämä mies on Japanin mölkkyihmeen takana: Yatsuga Shuichi aloitti pelin levittämisen Japanissa kymmenisen vuotta sitten.

Aluksi mölkkypelejä valmistivat työttömät päijäthämäläiset pitkälti Lahden kaupungin laskuun, kunnes toiminta viitisen vuotta sitten siirrettiin yksityisomistukseen suosion räjähdettyä myös maailmalla. Mielenkiintoista on tietää, valmistavatko japanilaiset mölkkynsä itse vai tilataanko pelit muualta.

Voitto kotiin! Shishikura Yasushi on innostunut mölkystä kilpailumielessä.

– Vielä kolme vuotta sitten olimme tilanteessa, jossa japanilaiset joutuivat tilaamaan mölkkypelinsä ulkomaalaisista verkkokaupoista. Peli saattoi maksaa 10 000 jeniä (noin 70 euroa), mutta sittemmin on täältä on löytynyt tukkuliike, joka hankkii pelejä japanilaisia varten, ja nyt hinta on noin 6 000 jeniä, linjaa Japanin mölkkyliiton hallituksen jäsen, IT-firmassa työskentelevä Shishikura Yasushi.

– Kilpailutoiminta kasvaa koko ajan. Nyt marraskuussa järjestetään jo seitsemättä kertaa Japanin mestaruuskisat, joihin on tulossa noin 200 joukkuetta. Teemme koko ajan tiivistä yhteistyötä mölkyn kansainvälisen kattojärjestön kanssa, ja täällä järjestetään myös pienempää kilpailutoimintaa.

Japanilaiset mölkkyfanit noudattavat kuulemma pääosin virallisia sääntöjä, mutta toisinaan niitä sovelletaan, jos vaikka perheen pienimmät haluavat mukaan otteluihin.

– Mölkky on taktinen ja taitoa vaativa peli, ja siksi se sopii meille japanilaisille hyvin. Pelissä kiehtoo, että sitä voivat harrastaa kaikki lapsista vaariin, vammaisetkin. Siinä kaikki ovat tasa-arvoisia, kehuu PR-osaston päällikkönä ja freelance-toimittajana työskentelevä Masumura Saki, 29.

PR-osaston päällikkönä työskentelevä Masumura Saki, 29, pitää mölkkyä taktisesti vaativana pelinä ja uskoo sen soveltuvan juuri sen vuoksi hyvin japanilaisille.

Suomesta on sanottu tulevan maailman parhaat mölkkytiimit, mutta maailmanmestaruutta härmän häjyt eivät ole joka kerta voittaneet.

– Suomi on tosi hyvä lajissa, mutta parhaat japanilaistiimit eivät enää ole paljon Suomen kärkeä perässä. Perästä tullaan – ja kovaa, liikemies Jimbo Tadashi, 55, summaa itsevarmana.