Mira Potkonen kirkastaa mitaliaan, Wilma Murto finaalissa ja ”tappolajin” viimeinen kisa – tässä Tokion torstain ohjelma ja suomalaiset

Torstaina riittää jälleen jännitettävää. Mira Potkosen välieräottelu alkaa kello 8.15.

Mira Potkosella on mahdollisuus kirkastaa jo varmistunutta pronssiaan Tokion olympialaisissa torstaina. Potkonen, 40, kohtaa itseään 12 vuotta nuoremman brasilialaisen Beatriz Ferreiran naisten nyrkkeilyn kevyensarjan semifinaalissa torstaiaamuna kello 8.15 Suomen aikaa.

Voitolla Potkonen etenee finaaliin. Tappiosta käteen jää olympiapronssi.

Suomalaisten ohjelman, kellonajat sekä koko kisapäivän ohjelman näet tämän jutun lopusta.

Lue lisää: Tämä 12 vuotta nuorempi brasilialainen seisoo Mira Potkosen kulta­haaveiden tiellä – Elina Gustafsson iskee raa’an arvion: ”Tulee sota”

Kisojen 16:s kilpailupäivä on muutenkin jännittävä. Golffarit Matilda Castren ja Sanna Nuutinen lähtevät yöllä toiseen kilpailupäivään.

Yleisurheilussa seitsenottelija Maria Huntington jatkaa urakkaansa. Korkeushyppääjä Ella Junnilan karsinta alkaa Suomen aikaa 03.10.

Seiväshyppääjä Wilma Murto hyppää finaalissa, joka alkaa 13.20.

”Tappolaji” 50 kilometrin kävelyn olympiahistorian viimeiseen kisaan starttaa peräti kolme suomalaista: Jarkko Kinnunen, Veli-Matti ”Aku” Partanen ja Aleksi Ojala. Kuumuuden vuoksi kisa alkaa varhain perjantaiaamuna Sapporossa, Suomen aikaa jo klo 23.30 torstain puolella.

IS:n asiantuntijan Lauri Hollon torstain nosto:

– 23-vuotias Murto on todella vaikeiden vuosien ja erilaisten valmentajasekoilujen jälkeen on löytänyt itseluottamuksensa ja hyppynsä. Hän hyppäsi hallissa jo 17-vuotiaana 471. Finaalipaikka on erittäin kova saavutus, varsinkin, kun sen ratkaissut korkeus 455 ylittyi todella pitkän rankkasadetauon jälkeen.

– Jarno Koivusen tuttuun valmennukseen palannut Murto on vakiinnuttanut tasonsa 460 nurkille, mikä tietää sitä, että hyvänä päivänä 470-475 ei ole ollenkaan mahdotonta. Finaalin 15 hyppääjästä vain kuusi on hypännyt tällä kaudella paremmin kuin 470. Murron tekeminen näyttää nyt siltä, että hän on valmis lyömään luuta kurkkuun epäilijöilleen, joita on vuosien varrella riittänyt.

– Loppukilpailussa on kolme selkeästi muita kovempaa naista, USA:n Katie Nageotte (495), Venäjän olympiakomitean Angelika Sidorova (491) ja britti Holly Bradshaw (490). Heidän takanaan on Murrolle tilaa ottaa loistava olympiasijoitus.