Bruce Springsteenin tyttärellä karu kohtalo Tokiossa: putosi ensimmäisenä jatkosta – toimittajia kielletty tiukasti kysymästä ”Pomosta”

Kilparatsastaja Jessica Springsteeniltä on turha udella tämän perhetaustasta.

Yhdysvaltalaisella kilparatsastajalla Jessica Springsteenillä ei ollut onnea matkassa tiistaina olympiadebyytissään Tokiossa. Springsteen oli yksilökilpailun karsinnan 31. ajalla 87,15. Hän tippui jatkosta niukasti, sillä finaaliin eteni 30 parasta kilpailijaa.

– Kaiken kaikkiaan olen tyytyväinen suoritukseen ja innoissani loppuviikosta, Springsteen kommentoi kisan jälkeen Guardianin mukaan.

Springsteen, 29, ei ole kuitenkaan tunnettu vain kilparatsastajana. Hän on maailmankuulun muusikon Bruce Springsteenin, 71, ja tämän The E Street Bandissa laulavan vaimon Patti Scialfan, 68, tytär. Jessica oppi ratsastamaan perheen hevostilalla New Jerseyssä.

Jessica on kilpaillut viimeiset kaksi vuotta 12-vuotiaalla Don Juan van de Donkhoeve -nimisellä ratsulla. Tokion kisoihin he lähtivät maailmanrankingin sijalta 14.

Bruce Springsteen on myynyt maailmanlaajuisesti yli 120 miljoonaa levyä.

Tokiossa Springsteenin ympärillä on pörrännyt lauma ”Pomon” tyttärestä kiinnostuneita. USA:n ratsastusjoukkueen lehdistötilaisuudet ovat olleet tupaten täynnä maailmankuulun laulajan jälkikasvun takia.

Olympiajoukkueen johto kieltäytyy antamasta kahdenkeskeisiä haastatteluja Springsteenin kanssa, eikä kysymyksiin perheestä vastata.

Kun eräs toimittaja yritti kysyä tiistaina Springsteeniltä hänen ratsastuskokemuksistaan lapsena, olympiajoukkueen edustaja nappasi toimittajasta kiinni ja ohjasi pois lehdistön alueelta, lehti kertoo.

Myös japanilaiset Bruce Springsteen -fanit ovat innostuneet Jessicasta. Guardianin mukaan paikallisen Facebook-faniryhmän jäsenet kokoontuivat suljetun stadionin ulkopuolelle kannustaakseen Springsteeniä.

Jessica Springsteeniltä on turha kysyä hänen isästään Brucesta.

Artikkelissa muistutetaan, ettei Springsteen ole ensimmäinen kuuluisaan sukuun kuuluva ratsastaja olympialaisissa. Esimerkiksi Prinsessa Anne edusti ratsastajana vuoden 1976 Montrealin olympialaisissa ja hänen tyttärensä Zara Tindall puolestaan Lontoossa 2012.

Tokiossa kilpaileva Egyptin kilparatsastaja Nayel Nassar taas on Microsoftin perustajan, miljardööri Bill Gatesin vävy.

Springsteenin kisat Tokiossa jatkuvat perjantaina esteratsastuksen joukkuekarsinnassa.