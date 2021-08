IS:n olympiatuomio käy läpi Tokion tiistain isoimmat puheenaiheet.

ILTA-SANOMIEN olympiatuomio niputtaa tiistain suurimmat puheenaiheet. Raadissa Tokiosta kisoja raportoivat toimittajat Marko Lempinen ja Rami Tuisku sekä kotitoimituksesta yleisurheiluasiantuntija Lauri Hollo.

Marko Lempinen

Tähti

Nykypäivänä tuntuu mahdottomalta, että suomalainen voisi tehdä kesäolympialaisissa historiaa. Mutta Mira Potkonen siihen pystyi nyrkkeilyn kevyessä sarjassa. Nokialainen varmisti jo olympiamitalin ja teki historiaa, mikä nosti hänen julkisuusarvoaan maksimaalisesti. Kiitos Potkosen, naisnyrkkeily on pitkästä aikaa tapetilla.

Puheenaihe

Kiistattomasti puheenaihe numero yksi oli Norjan ällistyttävä Karsten Warholm, jonka 400 metrin aidoissa tekemää maailmanennätystä (45,94) ei pidetty edes mahdollisena. Nykykunnossaan Warholm voittaisi sileän ratakierroksen SM-kärjen aitoenkin, mutta tästä näiden ei kannata ottaa nokkiinsa. Tällaista ufomiestä ei ole yleisurheilussa aiemmin nähty.

Norjalainen ufomies Karsten Warholm.

Moka

Painin 97-kiloisissa nähtiin hämmentävä tilanne, kun georgialaispainija Giorgi Melian valmentaja menetti malttinsa totaalisesti. Melia teki ottelun jälkipuolikkaalla kohtalokkaan virheen, mutta pointti on toisaalla. Valmentaja haukkui miestä matsin jälkeen niin raivoisasti, ettei ymmärtänyt paljastaneensa samalla oman ressukkamaisuutensa. Tuota hetkeä hän ei saa enää koskaan takaisin.

Tyyli

Tuomas Sammelvuon valmentama Venäjän lentopallomaajoukkue on kiinnostavaa seurattavaa. Venäjää puhuva suomalaisvalmentaja on luonut joukkueeseen sellaista väkevää voittamisen kulttuuria, ettei sen pelaajia huimaa yhtään edes erien ratkaisupalloissa. Se rohkeus on vangitsevaa, se palkitsee katselijansa.

Yllätys

USA:n supertähti Simone Biles ilmestyi tiistaina Tokion voimisteluareenalle, mikä oli kunnioitettavaa, mutta myös erikoista. Kisoissa liikekammovaikeuksistaan avautuneen Bilesin ympärillä on kohistu siinä määrin, ettei hänen päänsä olisi uskonut kestävän absurdia lähtökohtaa. Bilesilla oli enemmän hävittävää kuin voitettavaa, mutta hän venyi yllättäen pronssille.

Rami Tuisku

Tähti

Kiekonheittäjä Daniel Ståhl karjui olympiavoittonsa jälkeen olevansa viikinki. Eilen Tokiossa nähtiin kaksi olympiavoittoon venynyttä viikinkiä. Norjan Karsten Warholm murskasi ME-tuloksensa ja rikkoi 46 sekunnin haamurajan älyttömässä kisassa. Ruotsin Armand Duplantis otti kultaa vakuuttavasti seiväshypyssä.

Puheenaihe

MYÖS Warholmin vanavedessä aitojen hopeaa ottanut Rai Benjamin alitti reilusti aiemman ME:n. Yhdysvaltalainen julisti kisan olleen olympialaisten historian paras. ”Yksikään aiempi kisa ei vedä vertoja sille, mitä teimme pari tuntia sitten. Se on kiistatonta”.

Moka

Nykyisten testosteroniarvoja koskevien sääntöjen mukaan Christine Mboma ei saa osallistua olympialaisissa 400 metrille, jolla hänellä on hallussaan maailman kauden kärkiaika. Sen sijaan namibialainen sai kisata 200 metrillä, jossa hän voitti hopeaa. Sääntöjen epämääräisyys on surkea epäkohta.

Tyyli

USA:n Erriyon Knighton on huima pikajuoksija. Usain Boltin juniorien ME-ajat rikkonut 17-vuotias melkeinpä hölkkäsi 200 metrin alkuerässä jatkoon. Illan välierässä hän kiihdytti kaarteen jälkeen keulapaikalle ja sen jälkeen lähinnä vilkuili, missä muut menevät. Erävoitto ja paikka finaaliin irtosi ajalla 20,02.

Yllätys

Lisa Carringtonia voi kutsua melonnan Usain Boltiksi. 200 metrin pikamatka on ollut olympiaohjelmassa Lontoon kisoista 2012, ja uusiseelantilainen on vienyt kultaa siellä, Riossa ja nyt Tokiossa. Yllättävintä on se, että Carrington on vuodesta 2011 lähtien voittanut kaikki melomansa 200 metrin kisat.

Lauri Hollo

Tähti

Koska Karsten Warholmista on jo kaikki ylisanat käytetty, valitaan naisten 200 metrin mestari Elaine Thompson-Herah. Viiteen päivään kuusi juoksua, 100 metrin olympiaennätys 10,61 ja tänään 200 metrin kaikkien aikojen toiseksi kovin aika 21,53. Florence Griffith-Joynerin Soulissa juoksema järjetön ME 21,34 on enää 19 sadasosan päässä. Järkyttävä suoritus kisojen kuudennessa startissa.

Puheenaihe

Piikkarikehitys. Valmentajapiireissä alkoi kova pulina uusien hiilikuitupiikkarien merkityksestä miesten hurjan 400 metrin aitajuoksufinaalin jälkeen. Mielipuoliset ajat juosseet Karsten Warholm ja Rai Benjamin sellaisia käyttivät, pronssimies Alison dos Santosista ei varmuutta saatu. Hän saattoi juosta Adidaksen keskimatkojen hiilikuitupiikkareilla. Sellaisilla juoksi muuten myös Nadine Visser naisten pika-aidoissa…

Moka

Tuomarointi. On maailma mennyt omituiseksi, kun painonnostossakin olympialaisten jury tutkii joka noston millintarkasti videolta niin halutessaan. Omituisia hylkäyksiä on tullut paljon, läpi on taas mennyt teknisesti kiikun kaakun olevia suorituksia. Yleisurheilun juoksumatkoilla kaatuneita urheilijoita on nostettu jatkokierroksille, kuulassa nähtiin erikoisia tulkintoja; esimerkiksi Tom Walshin toinen työntö ja kolmas työntö hylättiin ensin, mutta hyväksyttiin sitten. Ei näin.

Tyyli

Mira Potkonen piti mitalin varmistumisen jälkeenkin kiinni tyylistään. Tv-haastatteluun sentään yksi lause saatiin, kunnes piti taas kymmenen sekuntia myöhemmin mennä jonnekin. Jokohan kielenkannet aukenevat kunnolla, jos Potkonen ottaa olympiakultaa?

Yllätys

Kenialaiset kestävyysjuoksijat. Miesten 5 000 metrillä kolmesta kenialaisesta Daniel Ebenyo jäi alkueriin ja Samwel Masai ei startannut lainkaan. Charles Simotwo jäi 1 500 metrin alkueriin. Naisten 800 metrillä ei nähty finaalissa yhtään kenialaista. Nairobissa pidettäneen kriisipalaveri hyvin pian. Ellei ole jo pidetty.