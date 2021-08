Entinen NHL-tähti Jussi Jokinen sai urheilupsykologi Tuomas Grönmanilta idean tukea Wilma Murtoa rahallisesti. Murto palkitsi tukijansa hyppäämällä seipään finaaliin.

Wilma Murto ylitti seipään karsinnassa 455 ja selviytyi finaaliin. Ex-kiekkoilija Jussi Jokisen tuella on ollut Murrolle suuri merkitys.

Kun seiväshyppääjä Wilma Murto eteni Tokion olympiafinaaliin, entinen NHL-kiekkoilija Jussi Jokinen tuuletti vapautuneesti.

Jokinen, 38, tukee Murtoa, 23, rahallisesti tämän yleisurheilu-uralla.

– Olen itse käynyt kahdet olympialaiset, joten tiedän, minkälainen panostus se on urheilijalle. Ja tiesin, että Wilmalla oli vaikeuksia tällä olympiadilla, Jokinen sanoo.

Murto teki historiaa ponnistettuaan finaaliin tuloksella 455.

– Hienot fiilikset oli seurata Wilman kisaa, ja innolla odotan finaalia. Voi sanoa, että finaalissa Wilmalla on vain voitettavaa. Ja ehkä oli Wilman onni, että kisat siirtyivät vuodella eteenpäin.

951 runkosarjaottelua NHL:ssä upealla urallaan pelannut Jokinen päätti vuonna 2016, että hän ryhtyy tukemaan yleisurheilijaa rahallisesti.

– Tiedän, ettei Suomessa ole helppoa olla yleisurheilija. Henkinen valmentajani Tuomas Grönman kertoi, että on tällainen seiväshyppääjä kuin Wilma Murto, joka on tosi määrätietoinen urheilija, jolla on iso potentiaali.

Jokinen päätti ryhtyä tukemaan Murtoa tämän yleisurheilijan uralla. Tokion kisojen aikana hän on antanut suojatilleen työrauhan.

– Laitoin pari päivää ennen kisoja viestin, että nyt saat keskittyä unelmiisi!

Murto vastasi kiitoksin.

Vuonna 2019 Oulun Kärppiin palannut ja viime kauteen uransa päättänyt Jokinen nauttii uran jälkeisestä elämästä. Elo on asettunut Ouluun.

– Toistaiseksi on tuntunut hyvältä, Jokinen, 38, hymähtää.

Vertaistukea antaa uransa niin ikään viime kauteen päättänyt toinen kärppälegenda Pekka Rinne.

– Olemme käyneet pelaamassa pari kierrosta golfia ja olemme vaihtaneet ajatuksia. Olen sinut päätökseni kanssa, ainakin tällä hetkellä, Jokinen sanoo.

Naisten seipään finaali hypätään Tokiossa torstaina kello 13.20 alkaen.