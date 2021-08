Kommentti: Simone Biles teki Tokiossa jotain vielä mitalejakin tärkeämpää – 25 vuotta sitten tapahtuneesta olympialaisten ”sankariteosta” on menty paljon eteenpäin

Simone Biles muistetaan mitaleistaan, mutta Tokion olympialaisten jälkeen hänet muistetaan siitäkin, että hän asetti terveytensä mitalien edelle, kirjoittaa IS:n urheilutoimittaja Maisa Soininen

Vuonna 1996 Atlantan olympialaisissa yhdysvaltalainen telinevoimistelija Kerri Strug teki jotain, mikä jäi olympiahistoriaan. Strug loukkasi nilkkaansa joukkuefinaalin ensimmäisessä hypyssään. Yhdysvallat kävi olympiavoitosta tiukkaa taistelua Venäjän kanssa; kotiyleisön edessä Yhdysvaltojen joukkue haki ensimmäistä telinevoimistelun joukkuekultaansa.

Valmentaja Béla Károlyi patisteli loukkaantunutta Strugia. Strug, tuolloin 18 vuotta, oli joukkueensa viimeinen hyppääjä, ja Yhdysvallat tarvitsi hänen suoritustaan (myöhemmin tosin kävi ilmi, että Yhdysvallat olisi kyllä voittanut ilmankin).

– Kerri, sinun täytyy hypätä vielä kerran. Tarvitsemme sinua kultaan vielä yhden kerran. Sinä pystyt siihen, sinun on parasta pystyä siihen, Károlyi tsemppasi – tai ehkä paremminkin uhkaili.

Niinpä Strug nilkutti juoksuradan päähän ja hyppäsi toisenkin kerran – kipeän nilkan kanssa. Hän tuli alas jaloilleen, mutta pomppasi heti terveen jalkansa varaan. Loppuojennuksen jälkeen Strug romahti maahan tuskaisena.

Kerri Strug romahti tuskaisena maahan, kun oli hypännyt toisen kisahyppynsä kipeällä nilkalla.

Yhdysvallat voitti kultaa, ja ikoniset kuvat Béla Károlyin syliinsä nostamasta Kerri Strugista päätyivät osaksi urheiluhistoriaa.

” Kommenteissa huudeltiin, että ”kyllähän Bilesinkin olisi pitänyt vain painaa eteenpäin, muistatteko Atlantan! Kerri Strug hyppäsi yhdellä jalalla!

Kun Tokion olympialaisten suurimpiin tähtiin lukeutuva telinevoimistelija Simone Biles, 24, viikko sitten keskeytti joukkuefinaalin ja seuraavana päivänä vetäytyi neliottelun finaalistakin, tämä hänen maannaisensa 25 vuoden takainen teko nostettiin esiin.

Bilesiä toki tuettiin ja tsempattiin, mutta sosiaalinen media täyttyi myös valtavasta määrästä kritiikkiä ja irvailua. Bilesin ”luovuttamista” verrattiin Strugin ”sisukkaaseen” ja ”isänmaalliseen” urotekoon. Kommenteissa huudeltiin, että ”kyllähän Bilesinkin olisi pitänyt vain painaa eteenpäin, muistatteko Atlantan! Kerri Strug hyppäsi yhdellä jalalla! Siinä on mallia tälle nykynuorisolle, joka menee rikki yhdestä epäonnistumisesta”.

Tai jotain tuollaista. Niitä ikävimpiä kommentteja en halua edes toistaa.

Kerrataan nyt vielä: Biles ei ”luovuttanut”, koska hän epäonnistui joukkuefinaalin hypyssään. Hän on epäonnistunut ennenkin, eikä ole rikkoutunut ja lopettanut. Hän vetäytyi joukkuekisasta, koska hänen kroppansa ja mielensä menivät oikosulkuun kesken hypyn. Ilmalennon aikana tapahtui jotain, eikä hän tiennytkään enää, missä on lattia ja missä katto. Amanar-hyppy, johon piti tulla 2,5-kierrettä, muuttui pyörintävaiheessa 1,5-kierteen torsoksi. Kuin ihmeen kaupalla Biles päätyi matolle jalat edellä. Se kertoi kokemuksesta ja taidosta.

Biles oli aidosti vaarassa loukkaantua.

” Jos telinevoimistelijan mieli ei ole täysin mukana kisasuorituksessa, hän voi halvaantua tai pahimmillaan menettää henkensä.

Kenenkään, joka ei itse heittele vartaloaan painovoiman armoille tai tee voltteja kymmenen senttiä levällä puukappaleella, on turha huudella Bilesin päätökselle viheltää peli poikki. Telinevoimistelu on herkkä ja vaarallinenkin laji. Jos mieli ei ole sataprosenttisesti mukana volttisarjoissa, sattuu. Tai pahempaa.

Lajien vertaileminen on tietysti typerää, mutta tehdään sitä silti. Jos vaikkapa jalkapalloilijan mieli ei ole täysin mukana pelitilanteessa, hän tekee ehkä virheen, joka johtaa vastustajan maaliin. Jos telinevoimistelijan mieli ei ole täysin mukana kisasuorituksessa, hän voi halvaantua tai pahimmillaan menettää henkensä.

Bilesin uskomattoman räjähtävän ponnistusvoiman ansiosta hän pystyy lataamaan volttinsa korkeammalle kuin muut. Hän siis putoaisikin korkeammalta. Riskit kasvavat.

Simone Bilesin hyppy viime tiistain joukkuefinaalissa epäonnistui pahasti. Hän sai hypyn onneksi jaloilleen, vaikka 2,5 kierrettä muuttuikin ilmassa 1,5 kierteeksi.

Siitä, mistä tämä Bilesin yhtäkkinen ”twisties”-ongelma – suomalaisittain liikekammo – johtui, voidaan tietysti keskustella. Bileskin on myöntänyt, että paineet Tokioon lähdettäessä olivat valtavat. Hän saapui olympialaisiin lajinsa suurena ennakkosuosikkina. Häntä pidettiin oikeastaan koko kisojen ylivoimaisimpana urheilijana. Hän ei ollut hävinnyt neliottelua sitten vuoden 2013.

Kaikkien aikojen eniten MM-mitaleita voittanut telinevoimistelija. Rion nelinkertainen olympiavoittaja. Historiallisen vaikeita liikkeitä tekevä supertähti. GOAT, greatest of all time, kaikkien aikojen paras.

Bilesin odotettiin ottavan nipun kultamitaleita. Kellään muulla ei pitänyt olla mitään palaa neliottelun, permannon, hypyn ja pienellä varauksella puominkaan kultamitaleihin.

” Biles on yrittänyt – hyväksikäytön uhrina ja selviytyjänä – saada oikeutta itselleen ja muille.

Bilesin odotettiin myös johdattavan Yhdysvallat helppoon kultaan joukkuefinaalissa. Tietysti Yhdysvallat voittaa, heillähän on Simone Biles!

On helppo vetää johtopäätös, että paineet ainakin jossain määrin johtivat twistiesiin. Eli jos nyt vedetään mutkia suoriksi, niin kyllä, hän ei ehkä kestänyt massiivia paineita. Tapahtui oikosulku. Mutta eihän se ole niin yksinkertaista.

Menestyspaineiden lisäksi Biles on kantanut niskassaan traumaa. Hän oli yksi niistä sadoista nuorista naisista, jota Yhdysvaltojen telinevoimistelumaajoukkueen entinen lääkäri Larry Nassar käytti törkeästi seksuaalisesti hyväkseen.

Hän on Nassarin uhreista ainoa, joka on vielä jatkanut uraansa. Hän on yrittänyt – hyväksikäytön uhrina ja selviytyjänä – saada oikeutta itselleen ja muille. Biles on aktiivisesti vaatinut tilille Yhdysvaltojen voimisteluliiton valtaapitäviä, joiden on todettu tienneen Nassariin kohdistuneista syytöksistä, mutta jotka toiminnan sijaan päätyivät peittelemään niitä.

Kerran maineikkaan USA Gymnasticsin maine on ryvettynyt kohussa, mutta se on yhä ollut se taho, joka on järjestänyt esimerkiksi Yhdysvaltojen mestaruuskisat ja Yhdysvaltojen olympiakarsinnat. Siis ne kisat, joihin Bilesin piti osallistua saadakseen olympiapaikan. Ei olisi ihme, että olympialaisten kaltaisessa painetilanteessa tuokin trauma nousisi pintaan.

Nassarin toinen työpaikka, Michiganin valtionyliopisto, sai ensimmäiset Nassarin toimintaan kohdistuneet syytökset vuonna 1997. Bilesin ja satojen muiden nuorten naisten ei olisi koskaan pitänyt joutua hyväksikäytön uhreiksi. Käännetyt katseet ja olkien kohauttelu tekivät paljon pahaa.

Kun Kerri Strug oli tehnyt kuuluisan hyppynsä Atlantassa 1996, häntä auttamassa oli Yhdysvaltojen joukkueen lääkäri. Tiedättekö kuka? Niin, Larry Nassar.

” Urheilun suurimmissa parrasvaloissa, olympialaisissa, Biles näytti, ettei edes olympiamitali ole sen arvoinen, että sen vuoksi pitäisi uhrata oma terveys.

Simone Biles ei saanut Tokion olympialaisista sitä, mitä hän varmasti tuli hakemaan: menestyksekästä kruunua huikealle ja täysin poikkeukselliselle uralleen.

Hän on ”jo” 24-vuotias, joten kyseessä olivat mahdollisesti hänen viimeiset olympiakisansa. Väliin jätettyjen neliottelu-, hyppy-, eritasonojapuu- ja permantofinaalien jälkeen Biles kokosi itsensä upeasti viikon kilpailutauon jälkeen ja sijoittui tiistaina naisten telinevoimistelun viimeisessä telinefinaalissa puomilla pronssille.

Hänen kasvoiltaan oli luettavissa valtava helpotus onnistuneen sarjan jälkeen. Oliko siinä jopa hänen uransa viimeinen kilpailusarja? Toivottavasti ei.

Olisi ollut upeaa nähdä huippukunnossa oleva Biles Tokiossa. Olisimmeko saaneet nähdä esimerkiksi huippuvaikean tupla-Jurtsenkon taittaen hyppyfinaalissa tai puomin loisteliaan tupla-tupla-alastulon? Ottamatta mitään pois Bilesin upeista suorituksista, hän teki Tokiossa kuitenkin jotain, mikä on vielä mitaleitakin tärkeämpää ja jonka vaikutukset ulottuvat laajemmalle.

Biles, lajinsa kirkkaista kirkkain supertähti, asetti oman fyysisen ja psyykkisen terveytensä ja hyvinvointinsa mitalien ja maineen edelle. Urheilun suurimmissa parrasvaloissa, olympialaisissa, Biles näytti, ettei edes olympiamitali ole sen arvoinen, että sen vuoksi pitäisi uhrata oma terveys.

” Toivottavasti yhä useampi urheilija tajuaa, etteivät he ole velkaa kenellekään.

Vaikeuksiensa jälkeen Simone Biles päätti olympialaiset puomin telinefinaalin pronssiin. Hän eteni karsinnasta kaikkiin neljään telinefinaaliin, mutta vetäytyi kaikista muista paitsi viimeisenä olleesta puomifinaalista.

Telinevoimistelun ja muiden vaativien arvostelulajien – esimerkiksi taitoluistelun ja muiden voimistelulajien – kohdalla puhutaan usein vaativasta ja epäinhimillisestäkin lajikulttuurista. Valmentajien ylilyönnit ovat puhuttaneet Suomessakin. Maailmalla entiset voimistelijat ovat kertoneet heihin kohdistetusta musertavasta henkisestä paineesta ja väkivallasta.

Moni on kertonut joutuneensa kisaamaan loukkaantuneena tai mieli mustana. Nyt tuhannet ja tuhannet voimistelua harrastavat lapset ja nuoret ympäri maailman näkivät, kuinka supertähti Simone Biles astui sivuun ja piti ennen kaikkea muuta huolen itsestään. Ja teki sen päätöksen itse. Hän ei riskeerannut itseään menestystä janoavien penkkiurheilijoiden vuoksi.

Jos Bilesin finaalivetäytymisistä seuraa jotain, niin toivottavasti se, että yhä useampi urheilija tajuaa, etteivät he ole velkaa kenellekään. Eivät liitoille, eivät seuroille, eivät vanhemmilleen, eivät kanssakilpailijoille eivätkä varsinkaan tv:tä katsoville nojatuolikriitikoille, jotka eivät koskaan aidosti ymmärrä, mitä esimerkiksi telinevoimistelu mieleltä ja kropalta vaatii.

– Saamani tuki ja rakkaus ovat saaneet minut tajuamaan, että olen enemmän kuin saavutukseni ja voimistelu. En aiemmin uskonut sitä, Biles twiittasi muutama päivä joukkuefinaalista vetäytymisen jälkeen.

Jokainen huippu-urheilija on ihminen ennen mitaleitaan. Nyt sen tiedostaa kaiken voittanut Bileskin.

Voimistelun lajikulttuurissa on vielä paljon korjattavaa, mutta on vaikea nähdä, että nilkkavamman saanut urheilija enää patistettaisiin hyppäämään, koska ”tarvitsemme sinua kultaan”. Saati että sitä juhlittaisiin suurena sankaritekona. Jos on loukkaantunut tai henkisesti rikki, saa ”luovuttaa”.

Kriitikot ja somehuutelijat nostivat Kerri Strugin ja Atlantan 1996 esille häpäistäkseen Bilesia. Mutta sehän pitää nostaa esille aivan päinvastaisesta syystä!

25 vuotta sitten Strug laitettiin uhraamaan uransa ja terveytensä, ei hänen itsensä vuoksi, vaan kultamitalia janoavan systeemin. Tokiossa Simone Biles teki päätöksen itse, oma ura ja terveys edellä. Yhdysvallat voitti joukkuefinaalista ”vain” hopeaa, mutta kaikkien aikojen paras telinevoimistelija lähtee Tokiosta kroppa ja toivottavasti mielikin ehjänä.