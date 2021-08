Video: Maailman vilkkain risteys on Tokiossa – montako ihmistä ehtii yksillä vihreillä yli?

Shibuyan risteys Tokiossa ei ole hiljentynyt, vaikka koronarajoitukset tyhjensivät katsomot olympialaisissa.

Tokio

Olympialaiset ovat superlatiivien kisat. On parhaat urheilijat, maailman kovimmat kisat ja niin edelleen.

Olympialaiset sopivat Tokioon, johon superlatiivit myös liittyvät. Tämä on maailman suurin metropoli, jossa on risteys, joka on monien mielestä koko maailman vilkkain.

Risteys sijaitsee Tokiossa Shibuayn aseman vieressä. Kun nousee metrosta ja onnistuu pujottelemaan tiensä aseman oikeasta ovesta ulos, näky yllättää. Kaikesta näkyy, että nyt on tultu modernin Tokion yhteen ytimeen.

Huomio kiinnittyy eri rakennusten seinissä oleviin valtaviin digitaalisiin näyttöihin. Ja niiden alla, isolla risteysalueella kävelee vauhdilla valtava joukko kiireisen näköisiä japanilaisia.

Shibuayn risteysalueelta lähtee teitä 5 suuntaan. Risteykseen tulevia autokaistoja on kahdeksan ja siitä poispäin lähteviä kymmenen. Autoliikenne ei lyhyen tarkkailun perusteella ruuhkaudu ollenkaan.

Jalankulkijan näkökulmasta risteyksessä on helppo liikkua. Kaikille risteykseen tuleville autokaistoille tulee punaiset valot samanaikaisesti. Risteysalueen poikki menee vain yksi suojatie, mutta kun valot vaihtuvat kävelijöille, he voivat ylittää risteyksen juuri siihen suuntaan kuin haluavat.

Aikaa jalankulkijoilla on yksien vihreiden valojen aikana 46 sekuntia.

Shibuyan risteys Tokiossa on maailman vilkkain.

Tiistaina aamupäivällä ihmisiä on liikkeellä melkoisesti. Risteyksen yhdessä kulmassa olevassa kahvilassa työskentelevä Peng naurahtaa kysymyksen kuultuaan.

– Nyt väkeä on vain 30 prosenttia siitä, mitä kiireisimpään aikaan. Se on arkisin noin kuuden aikaan illalla. Silloin tämä on yksi koko Tokion vilkkaimmista paikoista, Peng sanoi.

Pakkohan tuo on tarkastaa.

Alkuillasta paikalle palatessa ihmisvilinä on tosiaan toista luokkaa. Koronarajoitusten takia olympialaisten kisakatsomoihin ei ole päästetty yleisöä, mutta nyt Tokiosta löytyi paikka, jossa väkijoukkoja riittää.

Kun jalankulkijoille vaihtuvat vihreät valot, alkaa todellinen kuhina. On arvioitu, että kaikkein vilkkaimpina aikoina risteyksen ylittää jopa 3 000 jalankulkijaa yksien vihreiden valojen aikana. Siis 46 sekunnissa.

Hetki ennen jalankulkijoiden valojen vaihtumista. Alla oleva kuva on otettu noin kymmenen sekuntia myöhemmin. Nämä kuvat on otettu aamupäivällä, jolloin risteyksessä oli vähemmän ihmisiä kuin alkuillasta.

Kun kävelee ihmisjoukon keskellä risteystä ylittäessä, on vaikea hahmottaa, että Tokioon on asetettu yli olympialaisten kestävä hätätila koronaviruksen takia. Hätätilan aikana esimerkiksi ravintoloiden toimintaa rajoitetaan tuntuvasti. Niiden on suljettava ovensa iltakahdeksalta, eikä alkoholia saa tarjoilla ollenkaan.

Risteysalueella turvavälejä on tietenkin hankala pitää. Ihmiset kävelevät lähekkäin ja rivakkaa tahtia, mutta kukaan ei tuupi, eivätkä kävelijät törmäile toisiinsa. Terveysturvallisuuden kannalta positiivinen asia on myös se, että japanilaiset näyttävät pitävän maskeja kasvoillaan lähes sataprosenttisesti.