Mira Potkonen iski kuin transsissa – valmentaja joutui karjumaan raivokkaasti: ”Kuuntele, Mira, kuuntele!”

Tokion legendaarisen Kokugikan Arenan uumenissa nähtiin vahvasti latautunut suomalaisnyrkkeilijä, jolle olympiapronssi ei valmentaja Maarit Teurosen mukaan vielä riitä.

Tokio

Lataus oli yhä ilmiselvästi päällä. Mira Potkonen oli kuin jo matkalla seuraavaan matsiin.

Suomalaisnyrkkeilijän ilmeistä ja eleistä näki, ettei hän ollut mielestään vielä saavuttanut mitään – vaikka olikin jo saavuttanut huimasti.

Oli kulunut vain muutama minuutti siitä, kun Potkonen, 40, oli varmistanut vähintään pronssimitalin Tokion olympialaisissa ja tehnyt olympiahistoriaa: suomalaisiskijä on nyt kaikkien aikojen vanhin olympianyrkkeilyssä mitalin saavuttanut urheilija.

” Me tiedämme, mitä meidän pitää tehdä, jotta nyt ei käy niin. Miran mentaalisella puolella on tapahtunut niin isoja asioita, että lataus on aivan toista luokkaa kuin aiemmin.

Hän on myös ensimmäinen suomalainen naisurheilija, joka voittaa mitalin kaksissa peräkkäisissä kesäolympialaisissa. Potkonen voitti Suomen ainoan mitalin, pronssin, Rio de Janeirossa 2016.

Vain hetki siitä, kun suomalaiskodeissa karjuttiin, ehkä hieman itkettiinkin.

– Tosi hyvä matsi. Nyt on huippufiilis, ja nyt mä menen eteenpäin, Potkonen pamautti Kokugikan Arenan uumenissa, noin seitsemänsekuntisen ”lehdistötilaisuuden” vetäen.

Sitten hän paineli vauhdilla – Tokiossa tutuksi tulleiden tapojensa mukaisesti – jo kohti seuraavaa matsiaan, torstaina oteltavaa välierää brasilialaista Beatrice Ferreiraa vastaan. Eikä haastattelu siis jatkunut.

Moninkertainen arvokisamitalisti pyyhkäisi tiehensä erikoisen vahvaa itseluottamusta uhkuen.

Se on siinä: Mira Potkosen painava oikeankäden isku painuu perille asti. Potkonen teki tiistaina olympiahistoriaa Tokiossa.

Pian paikalle saapui Potkosen valmentaja Maarit Teuronen, joka alkoi ruotia suojattinsa juuri päättynyttä naisten kevyen sarjan kolmannen kierroksen ottelua Turkin Esra Yildizia vastaan. Suomalainen voitti ottelun tuomarien hajaäänillä 3–2.

– Tiedettiin, että vastustaja hakee osumia kaukaa. Ideana oli iskeä vastaan kunnon suorilla, ja se taktiikka toimi hyvin – Miran kolmannessa erässä saamaa varoitusta lukuun ottamatta, ruoti Teuronen kamppailua, jossa turkkilaisen iskut jäivät kevyiksi.

– En tiedä, mistä Miran pisteen vähennys johtui.

Ehkä siitä, ettei suomalainen lopettanut ottelemistaan kehätuomarin huudettua jo ”stop”. Vaikutti siltä, ettei hän kuullut lainkaan myöskään valmentajaansa, joka karjui raivokkaasti kehän suuntaan:

– Kuuntele, Mira, kuuntele Mira!

Teuronen itse ei muistanut tuoreeltaan matsin jälkeen, miksi oli näin huutanut.

– En mä nyt niin pitkälle voi muistaa, Teuronen tokaisi hymähdellen.

Asia valkeni, kun vieressä ollut Olympiakomitean viestintäjohtaja Mika Noronen selvitti asiaa, juuri tuomarien kuuntelemattomuuteen liittyen. Potkonen vaikutti olevan kuin toisessa maailmassa.

– Joo, se oli se, kun Mira ei tuntunut kuulevan tuomarien käskyjä, Teuronen sitten sanoi.

– Vaikka varoitus tuli, en ollut lainkaan huolissani. Tiesin, että Mira voittaa matsin, jos vaan yhtään malttaa.

Valmentaja Maarit Teuronen vakuutteli, että Mira Potkonen on henkisesti vahvempi kuin aikoihin.

Välierässä vastaan tuleva Beatrice Ferreira voitti maailmanmestaruuden 2019. Häntä on pidetty läpi olympiaturnauksen poikkeuksellisen vaikeana vastustajana. Teurosen mukaan loppuottelupaikkaa ei ole jaettu etukäteen.

– Brassi on äärimmäisen kova. Kun viimeksi kohtasimme hänet, Mira antoi hänelle määräysvallan. Hän oli kuskin paikalla, ja Mira vaan siinä kyydissä mukana, Teuronen linjasi.

Olympiamitalin varmistuminen hymyilytti Teurosta, mutta samaan hengenvetoon hän painotti.

– Mitali on taskussa, mutta matka jatkuu. Tähän emme vielä ole tyytyväisiä.