Mira Potkonen historiallisesti mitaleilla toisissa peräkkäisissä olympialaisessa – valmentaja Ylelle: ”Ihan saakelin hienot fiilikset”

Mira Potkonen selvisi välieriin Tokion olympialaisissa.

Mira Potkonen kaatoi olympianyrkkeilyn naisten 60-kiloisten sarjan puolivälierässä turkkilaisen Esra Yildizin. Välieräpaikka tietää nyrkkeilyssä vähintään pronssista mitalia.

Potkonen voitti ottelun hajaäänituomiolla tuomariäänin 3–2. Urakkaa vaikeutti suomalaisen kolmannessa erässä saama varoitus.

Nokialaisnyrkkeilijä teki historiaa, sillä hän on ensimmäinen suomalaisnainen, joka on voittanut mitalin kaksissa peräkkäisissä kesäolympialaisissa. Lisäksi hän on nyt historian vanhin nyrkkeilyn olympiamitalisti.

Välieräottelussa Potkonen kohtaa brasilialaisen Beatriz Ferreiran. Ottelu on ohjelmassa torstaina kello 8.15.

Potkonen poistui jälleen nopeasti Ylen haastattelusta ottelun jälkeen. Häneltä kysyttiin, mitä hän ajattelee historiallisesta saavutuksestaan.

– Siitä en tiedä, mutta mahtava ottelu ja mahtava fiilis mennä eteenpäin! nyrkkeilijä huikkasi ja jatkoi pikaisesti matkaansa pukuhuoneeseen.

Edellisen ottelun tapaan valmentaja Maarit Teuronen jäi paikalle antamaan omat kommenttinsa.

– Ihan saakelin hienot fiilikset, hän kommentoi tuntemuksiaan ytimekkäästi.

– Matsissa oli hienoa se, että Miralla piti pää mukana. Hän noudatti suunniteltua taktiikkaa, että vastaiskuilla lähdetään. Se oli hienoa!

Teuronen kommentoi myös Potkosen välierävastustajaa, turnauksen kolmossijoitettua brasilialaista Ferreiraa.

– Odotan tosi kovaa, laadukasta ja saakelin hyvää ottelua. Voitot ovat menneet ristiin brassin kanssa. Hän lyö kovaa, mutta kyllä mekin osataan!

Rion olympialaisissa 2016 Potkonen otti Suomen ainoan olympiamitalin, kun hän saavutti pronssia.