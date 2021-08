Herätyskellot soimaan, keskiviikkona on Suomen superpäivä Tokiossa! Tulessa keihäsmiehet, Lizzie Armanto ja Sara Kuivisto

Keskiviikkona Tokiossa on vilkas suomalaispäivä.

Miesten keihäskarsinta, mitalisuosikki Lizzie Armannon skeittikisa, Sara Kuiviston ja Elmo Lakan välieräjuoksut, Maria Huntingtonin seitsenottelun startti, naisten golfin alku... keskiviikko on Tokiossa suomalaisittain oikea superpäivä!

Penkkiurheilijoilla riittää jännitettävää keskiviikon varhaisista tunneista iltapäivään.

Suomalaisten ohjelman, kellonajat sekä koko kisapäivän ohjelman näet tämän jutun lopusta.

Suomen aikaa jo kello 3.05 alkavassa miesten keihäskarsinnassa heittävät varmuudella Lassi Etelätalo ja Toni Kuusela. Loukkaantumisesta kärsivän Oliver Helanderin kohdalla osallistumispäätös tehdään juuri ennen kisan alkua.

– Ei ole mitään sen kummempaa ongelmaa. Fysiikka tuntuu olevan ihan kunnossa eli ei mitään esteitä, etteikö voisi lentää pitkälle, Lassi Etelätalo kommentoi karsintaa Olympiakomitean tiedotteessa.

Kello 3 on vuorossa myös rullalautailun park-kilpailu, jossa Suomea edustaa Lizzie Armanto. Parkin finaali on ohjelmassa Suomen aikaa kello 6.30

– On joitain temppuja, joiden kanssa kamppailen, mutta ei kannata olla huolissaan, koska minulla on todella paljon temppuja varastossa. Olen tosi innoissani, kun pääsen radalle. Tavoitteeni on pitää hauskaa laudalla ja jos saan tehtyä ranin, josta olen ylpeä, niin olen tyytyväinen. Nämä ovat kuitenkin ensimmäiset olympialaiseni ja olen toipunut loukkaantumisesta, Armanto pohti kisan alla.

Lue lisää: Lizzie Armanto kamppailee yöllä olympia­kullasta – alle vuosi hurjan onnettomuutensa jälkeen

IS:n asiantuntijan Lauri Hollon keskiviikon nosto:

Keskiviikon yksi kuuma kysymys on, yhäkö jo kolme SE-aikaa kisoissa juossut Sara Kuivisto jaksaa 1500 metrin välierissä? 800 metrillä tie katkesi niukasti välieriin (0,13 sekunnilla), mutta aika oli upea 1.59,41. Uusi SE syntyi myös 1500 metrin alkuerissä huimalla juoksulla, jota Kuivisto kuvaili lähinnä hölkäksi.

Kahdesta välierästä finaaliin menee suoraan viisi juoksijaa, ajan perusteella lisäksi kaksi. Kuivisto on jälkimmäisessä erässä, joten se on pieni etu. Samaan erään ovat osuneet supertähdet Sifan Hassan ja Laura Muir. Jos samanlainen flow säilyy ja välierä onnistuu taktisesti yhtä hyvin kuin alkuerä, voimme hyvinkin nähdä Kuiviston finaalissa. Ja kai se nyt lienee selvä, että näemme porvoolaiselta myös sen neljännen SE-tuloksen.

Kärkikaksikon takana jokainen juoksija joutuu tosissaan tappelemaan finaalipaikasta. Kuiviston pahimmat vastukset ovat alkueräanalyysin perusteella Ugandan Winnie Nanyondo, Australian Linden Hall, Etiopian Lemlen Hailu ja USA:n Heather McLean. Kaikki on mahdollista.

Sara Kuivisto on ollut huippuiskussa Tokiossa.