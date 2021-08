Simone Biles palaa areenalle puomin finaalissa tiistaina

Simone Biles osallistuu telinevoimistelun viimeiseen lajiin.

Tokio

Telinevoimistelutähti Simone Biles palaa olympia-areenalle tiistaina. Yhdysvaltalainen Biles osallistuu Tokiossa puomin finaaliin, joka on naisten telinevoimistelun päätöslaji.

Biles vetäytyi viime viikolla joukkuekisasta yhden telineen jälkeen henkisten ongelmien takia ja on sen jälkeen jättänyt väliin kaikki muutkin kilpailut. Nelinkertainen olympiavoittaja on kertonut, että hänellä on ollut vaikeuksia hahmottaa suuntaa ollessaan ilmassa suoritustensa aikana.

Rion olympialaisissa Biles saavutti puomin pronssia.