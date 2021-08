Äidin tuoreita pullia janoava Topi Raitanen oli olympiafinaalissa paras eurooppalainen, mutta esiintyi arvoituksellisesti – ”En viitsinyt paljastaa”

Viimeksi suomalainen kestävyysjuoksija oli juossut olympialaisissa yhtä hyvin peräti 41 vuotta sitten.

Tokio

Odotukset olivat kovat. Vähintäänkin katossa, joillakin jopa pilvissä.

Eikä Topi Raitanen, 25, niitä pettänyt.

Aivan pilviin asti, mitaleille, Raitanen ei Tokion olympialaisten 3000 metrin estefinaalissa yltänyt, mutta komeasti kattoon asti hän kurkotti: suomalainen oli finaalissa paras eurooppalainen sijoittuen kahdeksanneksi uransa toiseksi kovimmalla ajalla 8.17,44.

Viimeksi suomalainen kestävyysjuoksija oli pystynyt olympialaisissa parempaan tulokseen Moskovassa 1980, jolloin Kaarlo Maaninka nappasi hopeaa ja pronssia. Lasse Virenin paras sijoitus oli tuolloin viides.

– Tuntuuhan se tietysti pirun hyvältä olla finaalin paras eurooppalainen, Raitanen ruoti kisan jälkeen.

– Rion kisojen (2016) aikaan olin vielä suunnistaja ja nyt täällä tuli jo tällainen tulos. Tämä on ollut hieno matka.

Yllättävää kyllä, kattoon asti ei miehen oma tunnelma noussut, jotain ihan muuta.

– En ole tyytyväinen aikaani. En viitsinyt aiemmin paljastaa teille (toimittajille), mutta olisin halunnut juosta 8.12–8.13, koska tiedän olevani siinä kunnossa. Olen lähellä tasoa, jolla voi voittaa arvokisamitaleja tulevaisuudessa, Raitanen selvitti.

– Mutta tänään juoksemiseni oli sellaista väsyneen miehen taistelua, en ollut palautunut kunnolla. Lantion väsähtäessä vanha suunnistaja nousi esiin, ja oli vaikea tehdä kunnon rytminvaihdosta. Se meni sellaiseksi tamppaamiseksi, käskyttämiseksi.

Raitasen valmistautuminen kauteen ei mennyt ongelmitta, ja esimerkiksi riskillä valittu korkean paikan leiri meni hänen omien sanojensa mukaan ”persiilleen”. Tokion lähestyessä mies kuitenkin venyi ennätyskuntoonsa.

– On turha jossitella, miten olisi käynyt, jos jalkani olisivat toimineet paremmin tänään. Silloin on parempi laittaa silmät kiinni ja mennä nukkumaan, hän tokaisi hymähdellen.

– Haluan juosta vielä kovaa tällä kaudella. Toivon pääseväni Pariisin Timanttiliigan osakilpailuun (28.8.).

Raitanen sanoi haluavansa kokeilla tulevaisuudessa rahkeidensa kestävyyttä myös sileillä matkoilla, 1500 ja 5000 metrillä. Talvella hän oli jo kokeilut viisitonnista, mutta heikoin tuloksin.

– Silloin olin täysin kuutamolla, hän linjasi.

Hymyäkin irtosi. Topi Raitanen janosi jo äidin leipomia tuoreita pullia ja katsoi luottavaisena tulevaisuuteen. Hän uskoo olevansa lähellä arvokisojen mitalivauhtia.

Raitanen lentää Suomeen tiistaina. Oma äiti on kuulemma tulossa lentokentälle vastaan, ja vaikka esteässä on tunnettu kurinalaisuudestaan, nyt on kuulemma tilaa myös herkuille.

– Tiedän, että hän leipoo tuoretta pullaa valmiiksi, ja odotan niitä vesi kielellä. Äiti itse asiassa antoi pullaa evääksi myös tänne Tokioon lähdettäessä, Raitanen kertoi.

Estefinaalin voitti odotetusti Marokon Soufiane El Bakkali ajalla 8.08,90. Toinen oli Etiopian Lamecha Girma (8.10,38) ja kolmas Kenian Benjamin Kigen (8.11,45).