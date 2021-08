Mira Potkosella huikea mitalisauma, Arvi Savolainen painii paikasta pronssiotteluun – tässä tiistain suomalaiset, kellonajat ja kisaohjelma

Mira Potkonen varmistaa voitolla olympiamitalin, Arvi Savolainen painii paikasta pronssiotteluun ja SE-mies Elmo Lakka hakee onnistumista pika-aitojen alkuerissä. Tiistaina riittää taas jännitettävää.

Tokion olympialaisissa on edetty jo kisapäivään numero 14. Tiistaina Tokiossa riittää taas jännitettävää.

Suomalaisten ohjelman, kellonajat sekä koko kisapäivän ohjelman näet tämän jutun lopusta.

Suomalaisurheilijoista katseet kääntyvät tiistaina erityisesti nyrkkeilijä Mira Potkoseen. Rion olympialaisten pronssimitalisti voi vähintäänkin uusia temppunsa, mikäli voittaa kolmannen kierroksen ottelussaan Turkin Esra Yildizin. Voitolla Potkonen etenisi välieriin eli käytännössä varmistaisi ainakin pronssin.

Potkosen ottelu alkaa Suomen aikaa kello 11.15.

Jännättävää on myös painimolskilla, kun Arvi Savolainen ottelee varhain tiistaina klo 5 keräilyottelussa, jossa panoksena on paikka pronssiotteluun. Hän kohtaa Kirgisian Uzur Dzhuzupbekovin.

Yleisurheilussa Tokion olympiastadionilla nähdään tiistaina yksi suomalaisurheilija. Elmo Lakka hakee jatkopaikkaa 110 metrin aitajuoksun alkueristä. Hän juoksee viidennessä alkuerässä klo 13.42.

– Jaloissa ja kropassa on ihan hyvä fiilis ja kyllä mä lähden kauden parhaimpia aikoja hakemaan. Rata vaikuttaisi olevan aika nopea. Se vaatii, että jalat on hereillä, että mahtuu aitaväleihin. Mutta jos saa juoksun kohdalleen, niin varmasti juoksee ennätyksiä. Sitä lähdetään hakemaan niin kuin joka juoksussa, Lakka totesi Olympiakomitean tiedotteessa.

IS:n asiantuntijan Lauri Hollon tiistain nosto:

Elmo Lakka juoksi jo kauden toisessa kilpailussaan alkukesästä 110 metrin aitojen komean SE:n 13,31. Arto Bryggaren 37-vuotias SE kaatui – monelle yllättäen. Sen jälkeen Lakalla kulki kuukauden hieman nuhaisemmin, mutta Lapinlahdella olympialaisten kenraalissa reilu kaksi viikkoa sitten irtosi jo 13,49 pieneen vastatuuleen.

Lakka juoksee viidennessä erässä, missä hänen kauden noteerauksensa on porukan neljänneksi paras. Neljä juoksijaa menee suoraan välieriin joka erästä, lisäksi neljä aikojen perusteella. Erän tilastossa Lakan takana seuraavina ovat Brasilian Eduardo Rodrigues (13,40) ja Ranskan Pascal Martinot-Lagarde (13,45). Jatkopaikkaa ei siis voi missään tapauksessa kirkossa kuuluttaa. Lakan on venyttävä hyvin todennäköisesti kauden toiseksi parhaaseen tulokseensa.

Lakan perustaso on pyörinyt 13,60 haminoissa, eikä se tule riittämään. Asiantuntevien kuulopuheiden mukaan kunto on kuitenkin nousussa, joten hyvät mahdollisuudet välieriin on. Onnistunutta starttia ja puhdasta juoksua se ehdottomasti vaatii.

Elmo Lakan alkuerä TV 1:llä klo 13.42.