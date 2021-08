Kyseenalainen testosteronisääntö kuumentaa tunteita Tokiossa ja laajemmin yleisurheilumaailmassa.

Namibian vasta 18-vuotias pikajuoksija Christine Mboma on kuuma peruna Tokiossa. Mboma saa kilpailla 200 metrillä, mutta ei 400, 800 ja 1500 metrillä liian korkeiden testosteroniarvojensa vuoksi.

Tokio

Politiikka liittyy aina keskeisesti olympialaisiin. Viime kisoissa tapetille ovat nousseet entistä enemmän myös kiperät tasa-arvokysymykset, joiden ratkaiseminen on huippu-urheilun näkökulmasta usein kaikkea muuta kuin helppoa.

Tähän liittyen Tokiossa kohistiin maanantaina kolmesta tapauksesta: vuonna 2012 sukupuolensa naiseksi korjanneesta uusiseelantilaisesta painonnostajasta Laurel Hubbardista sekä naisten 200 semifinaaleissa juosseista Namibian Beatrice Masilingista ja Christine Mbomasta, joiden testosteroniarvot olivat nykysääntöjen mukaan liian suuret 400, 800 ja 1500 metrille.

Tarkennetaan vielä: vasta 18-vuotias Mboma, 400 metrin kauden tilastoykkönen (48,54), ja Masilingi olisivat saaneet osallistua Tokiossa mihin tahansa muihin lajeihin – paitsi edellä mainituille kolmelle matkalle.

Voi kuulostaa uskomattomalta, mutta tällaiseen johtopäätökseen World Athleticsin värväämät tutkijat taannoin päätyivät. Ja kun päätyivät, Tokiosta puuttuu esimerkiksi koko Rion 2016 olympialaisten 800 metrin mitalistikolmikko Etelä-Afrikan Caster Semenyan johdolla.

Juuri Semenyan tapauksesta kyseenalaiseksi moitittu tutkinta sai alkunsa.

– Tutkijat olivat löytävinään riittävästi näyttöä siitä, että korkeista testosteroniarvoista on hyötyä 400, 800 ja 1500 metrille, mutta ei muissa lajeissa – ei esimerkiksi heittolajeissa, Ilta-Sanomien yleisurheiluasiantuntija Lauri Hollo selvittää.

– Tämä sääntöpäätös on täysin järjetön. Historia on opettanut, että heittolajeissa, jos missä, korkeista arvoista on suunnattomasti etua, kokenut yleisurheiluvalmentaja Hollo tietää.

Mboma juoksi välierissä uuden ennätyksensä 21,97, ja nousi yhdeksi finaalin mitalisuosikeista.

Mutta mitä namibialaisten kilpakumppanit sekä yleisurheiluvaikuttajat tästä erikoisesta ”miessäännöstä” ajattelevat?

IS tapasi maanantaina Tokion Olympiastadionin uumenissa Bahaman 200 metrin sprintterin Anthonique Strachanin pian sen jälkeen, kun Strachan oli karsiutunut 200 metrin välierissä finaalista ajalla 22,56.

– Olen tyytyväinen omaan juoksuuni tänään, sain tehtyä kauden parhaani. Toivon, että aika riittäisi finaaliin, Strachan sanoi.

Ei riittänyt.

Kun IS tämän jälkeen kysyi bahamalaiselta mielipidettä namibialaisjuoksijoiden tapauksista, hän oli hetken hiljaa, ainoastaan pyöritteli päätään.

– En voi ymmärtää tätä sääntöä, siinä ei ole mitään järkeä. Jos saat juosta sprinteissä, mikset saisi juosta myös 400, 800 ja 1500 metrillä? Outo päätös, epäreilu ja linjaton, Strachan sanoi.

– Mutta minä en tee sääntöjä. En voi vaikuttaa asiaan millään tavalla, voin ainoastaan levitellä käsiäni.

Bahamalaissprintteri Anthonique Strachan on yksi niistä, jotka eivät voi ymmärtää yleisurheilun kyseenalaista testosteronisääntöä.

Pitkän linjan meritoitunut yleisurheilumanageri Jukka Härkönen on täysin samaa mieltä bahamalaissprintterin kanssa. Lahtelainen ei ymmärrä sääntöä alkuunkaan.

– Täyttä pelleilyähän tämä on. Yleisurheilussa korkeista testosteroniarvoista on hyötyä jokaikisessä lajissa. Eli jos lupa heltiää 200 metrille, totta kai se pitäisi myöntää kaikkiin muihinkin lajeihin, Semenyan managerina toiminut ja juoksijan kanssa ystävystynyt Härkönen, 68, sanoo.

– Korkeat testosteroniarvot eivät ole urheilijoiden vika. Mielestäni ne ovat arvo sinänsä, osa lahjakkuutta. Peli ei sitä paitsi ole reilua. Tiedän varmuudella, että muillakin olympiaurheilijoilla on korkeita testosteroniarvoja.

Naisten 200 metrin finaalissa kilpailee myös Masilingi, joka juoksi välierissä 22,40. Välierissä nopeimmin pinkoi jo satasella olympiakultaa juhlinut Jamaikan Elaine Thompson-Herah, joka juoksi helponnäköisesti uuden ennätyksensä 21,66. Finaali juostaan sunnuntaina.