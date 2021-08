Olympiatuomio: Yksijalkainen mies auttoi Savolaista – voiko kukkakepistä kasvaa tosimies, ja miten ”nopiaan” kunto oikein voi nousta?

IS:n olympiatuomio käy läpi Tokion maanantain isoimmat puheenaiheet.

Ilta-Sanomien olympiatuomio niputtaa sunnuntain suurimmat puheenaiheet. Raadissa Tokiosta kisoja raportoivat toimittajat Pekka Holopainen ja Rami Tuisku sekä kotitoimituksesta Tony Pietilä.

Pekka Holopainen

Tähti

Arvi Savolainen ei tullut ensimmäisiin olympiakisoihinsa kumartelemaan kuvia. Voitto toisesta nuorten maailmanmestarista aamupäivällä oli jo kova päänahka. Hallitseva olympiavoittaja Artur Aleksaniankin sai Nastolan miehestä kovan vastuksen. Kun Aleksanian jyräsi maanantai-iltana finaaliin, maailmanluokan painilahjakkuus Suomesta tappelee tiistaina debyyttikisoissaan heti mitalista.

Puheenaihe

Mutaz Essa Barshimin ja Gianmarco Tamberin yhteinen päätös olla suorittamatta tasatilanteessa pudotushyppyjä kultamitalista puhutti laji-ihmisiä vielä kilpailun jälkeisenä päivänäkin. Yksi miesten päätöstä puoltanut asia oli se, että tämänkaltaisessa tilanteessa vammariskit kasvavat, kun kilpailun jo tavallaan koetaan olevan ohi.

Moka

Keihäänheittäjä Oliver Helander lähti olympiareissuun isot terveysmurheet niskassaan, erittäin rikkonaisen harjoitus- ja kilpailukauden päälle. Ainoa, mitä tällaiset lähtökohdat keihäänheiton kaltaisessa lajissa lupaavat, on se, että kohta mies hajoaa vielä lisää. Se piti tulla tekemään Japaniin asti. Tässä voisi patistaa erilaiset neuvonantajat hyväksi toviksi peilin eteen.

Tyyli

Elias Kuosmanen ei jättänyt ketään kylmäksi, kun kahden tylyn selkäsaunan jälkeen ilmestyi kertomaan medialle, miltä tuntuu painia olympiatasolla 15–17 kiloa painavampia karjuja vastaan. Kaveri ei selitellyt yhtään mitään ja sanoi menevänsä saman tien kisakylän punttisalille ”kasvamaan” kukkakepistä raskaan sarjan tosimieheksi. Kyynärpäävamman vakavuus selviää vasta Suomessa.

Yllätys

Shericka Jackson oli naisten 200 metrin kuuma ennakkosuosikki. Ylimielisyys aiheutti täydellisen katastrofin maanantain alkuerissä. Jackson oikaisi selän hyvissä ajoin. Italian Dalia Kaddari tavoitti hölkkääjän maaliviivalla ja pudotti 100 metrin kolmosen tuhannesosien vertailulla neljänneksi ja pihalle välieristä. Valmentaja Paul Francisin tapaaminen kisan jälkeen lienee ollut urheilijan elämän tähtihetkiä.

Rami Tuisku

Tähti

Sifan Hassan osoitti ylivertaista kuntoaan maanantaina. Aamupäivällä hän kaatui radan pintaan 1 500 metrin alkuerässä. Hollantilainen ryntäsi takaa-ajoon ja ehti vielä erävoittoon. Illalla Hassan pysyi pystyssä ja sai juhlia. Hän saavutti ensimmäisen olympiamitalinsa voittamalla 5 000 metrillä kultaa.

Puheenaihe

Artur Aleksanian näytti sisukkuutensa painin 97-kiloisten välierässä. Armenialainen sai nostoyrityksessä kivuliaan reisikrampin. Iranilaisvastustaja hyökkäsi viimeisen minuutin vimmatusti, mutta Aleksanien piti hänet pisteittä ”yksijalkaisenakin”. Sen ansiosta Arvi Savolainen sai vielä pronssisauman.

Moka

Shericka Jackson putosi jatkosta hidasteltuaan naisten 200 metrin alkueräjuoksun loppuvaiheessa. Pika-aiturilegenda Colin Jackson kritisoi jamaikalaisen touhua BBC:lle: ”Hulluutta. Se oli laiska suoritus. Olen valmentaja, enkä voisi puhua urheilijoilleni pariin viikkoon, jos he tekisivät noin”.

Tyyli

Jasmine Camacho-Quinn on ensimmäinen puertoricolainen, joka on voittanut yleisurheilun olympiakultaa. Camacho-Quinn, 24, teki 100 metrin aitajuoksuissa tyrmäävää jälkeä. Välierässä hän juoksi kaikkien aikojen neljänneksi nopeimman ajan 12,26, joka on nyt olympiaennätys. Finaalissa hän otti omansa ajalla 12,37.

Yllätys

Kanadan naisten jalkapallojoukkue eteni olympiafinaaliin. Välierässä irronnut voitto oli erityisen maukas, sillä Kanada kaatoi naapurimaansa, vuonna 2019 MM-kultaa voittaneen Yhdysvallat lukemin 1. Voiton myötä Lontoon 2012 ja Rion 2016 pronssijoukkueen mitalin väri kirkastuu vähintään hopeaksi.

Tony Pietilä

Tähti

Sara Kuivistoa on hehkutettu jo muutama päivä, mutta kolme Suomen ennätystä yhtä monessa juoksussa on mieletön saldo. Etenkin, kun myös 1500 metrillä SE riitti välieräpaikkaan. Rennosti haastatteluissa vitsaileva sympaattinen juoksija ihastuttaa päivä päivältä enemmän. Keskiviikon välierään kelpaa valmistautua Aku Ankkaa lukien ja 800 metrin loppukilpailua katsoen. Näitä juoksuja kelpaa herätä katsomaan.

Puheenaihe

18-vuotias namibialainen Christine Mboma juoksi 200 metriä alle 22 sekunnin välierissä. Aika on hurja, mutta vielä parempi Mboma olisi 400 metrillä. Sille matkalle nuorukainen ei kuitenkaan olympialaisissa saa osallistua 400 metrin ja mailin välisille matkoille asetetun testosteronirajan takia. Tämä ”Semenya-sääntö” jaksaa hämmentää epäloogisuudessaan. Moukaria Mboma saisi heittää!

Moka

Oliver Helanderin pitäisi hoitaa itsensä kuntoon. Huippulahjakas keihäänheittäjä on ollut muutaman vuoden ajan rikki. Nyt olkapääleikkauksesta ja pitkäaikaisista akillesvaivoistaan ainakin jollain tavalla heittokuntoon toipunut raaseporilainen reväytti reitensä harjoituksissa. Keihäänheittäjänä edelleen nuoren Helanderin ei kannata asettaa koko loppu-uraansa vaaraan.

Tyyli

Tshekkiläissuomalainen keskimatkojen juoksija Kristiina Mäki synnytti alkuvuodesta lapsen ja juoksi nyt omalla ennätyksellään 1 500 metrin olympiavälieriin. Paluu arvokisaradoille oli äärimmäisen tyylikäs ja sai ansaittua suitsutusta myös kilpasisko Kuivistolta. ”Kunto parani nopiaan”, Mäki totesi lapualaisittain Ylen haastattelussa.

Yllätys

Kanada raivasi isosiskonsa tieltään ja jatkoi historiansa ensimmäiseen finaaliin naisten olympiajalkapallossa. Jessie Flemingin rangaistuspotkuosuma takasi vahvasti puolustaneelle ryhmälle sen ensimmäisen voiton Yhdysvalloista 20 vuoteen. Hallitseva maailmanmestari oli ykkössuosikki tässäkin turnauksessa, mutta naapurit pohjoisesta hoitivat homman tyylikkäästi kotiin.