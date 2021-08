Mitä nopeammin tähtiurheilija tajuaa olla elämättä pakkomielteisesti pelkästään urheilun ehdoilla, sitä nopeammin hän yleensä selviää tiltistään, kirjoittaa Marko Lempinen.

Paineet ovat olleet yksi suurimmista puheenaiheista Tokion lehtereillä. Urheilijoiden mielenterveyshaasteista on suorastaan kohistu, koska niistä avautui ensimmäisenä yksi olympialaisten suurimmista tähdistä.

Simone Biles, 24, kertoi kärsineensä mielenterveyshaasteista, ja niihin linkittyneestä voimistelijoiden ammattitaudista, eräänlaisesta liikekammosta (englanniksi twisties). Voimistelulegenda on kotimaassaan Yhdysvalloissa megatähti, ja lopulta Tokiossa paineet olivat moninkertaiselle olympiavoittajallekin liikaa.

Isäntämaa Japanin kansallissankari, olympiatulen sytyttänyt tennisässä Naomi Osaka avautui niin ikään rajuista paineistaan. Kuoroon yhtyi myös yksi suomalaisurheilija, vapaauimari Ari Liukkonen.

Toukokuussa EM-kultaa 50 metrin vapaalla juhlinut Liukkonen kirjoitti uintiurakkansa päätyttyä Instagram-tilillään, että kesäkuu oli hänelle raskas ja stressaava.

– Ahdistus oli arjessa läsnä, Liukkonen, 32, kirjoitti tilillään.

– Pari päivää ennen kisoihin lähtöä istuttiin vielä lääkärin ja psykologin kanssa alas ja mietittiin, onko kisoihin järkevää lähteä. Alku meni hyvin, vaikka välillä hermosto ja mieli omaa vääntöään kävivätkin. (Ennen 100 metrin matkaa) homma lähti lapasesta, Liukkonen jatkoi.

Hienoa, että urheilijat avautuvat ja syntyy tärkeää keskustelua. Itse ilmiössä ei kuitenkaan ole mitään uutta ja ihmeellistä. Traumat ovat aina olleet osa urheilua – ja ovat vastaisuudessakin.

Menestyksestä seuraavasta tähteydestä joutuu aina maksamaan rajun hinnan, koska inhimillisesti tähteys ei ole totta.

Se sysää menestyjän aina ennen pitkää oikosulkuun.

Uimari Ari-Pekka Liukkonen avautui olympialaisiin liittyvästä ahdistuksestaan ja stressistään sunnuntaina.

Neurotieteilijät linjasivat jo ajat sitten, ettei ihmisillä ole varsinaista ydinminuutta. Koska ihmiset kehittyvät jatkuvasti, omaa minuutta ei voi varastoida. Tästä aiheesta on Suomessa luennoinut esimerkiksi yrittäjä Jari Sarasvuo jo yli 30 vuotta.

– Ihmisellä ei ole mitään määriteltyä sisintä. Matkan varrella ihminen voi oppia matkimaan tiettyjä aiempia käyttäytymismetodejaan, toisin sanoen esiintymään tietyssä porukassa aina tietyn roolin mukaisesti, mutta koko ajan jokaisen ego paisuu ja muokkautuu, piinkovana urheilumiehenä tunnettu Sarasvuo ruotii.

– Urheilutähtien kohdalla ego paisuu moninkertaisesti enemmän kuin tavallisilla pulliaisilla, ja on selvää, että jossain vaiheessa he ajautuvat umpikujaan, ex-hiihtotähti Virpi Sarasvuon (ent. Kuitunen) aviomies jatkaa.

Voidakseen kehittyä ihmisen on häirittävä tietoisesti tasapainotilaansa. Tällöin ihmisen identiteettiin pakkautuu jännitteitä. Juuri niistä urheilijat ammentavat voimaa huippusuorituksiinsa, mutta tähtien kohdalla kolikon toinen puoli on, että inhimillisesti mielen pakkautumat käyvät ennen pitkää liian suuriksi.

Kun jatkuvasti katseiden kohteena olevan urheilijan mieleen syntyy paine- ja pelkotiloja, joku hermostoista tilttaa. Seuraa oikosulku, joka voi näkyä ulospäin monella tavoin – esimerkiksi ahdistuksena, syömishäiriöinä tai liikekammona.

Varmaa on, että kaikilla tilttaa tavalla tai toisella, enemmän tai vähemmän. Ei ollut esimerkiksi juoksuihme Paavo Nurmi aina maailman helpoin tapaus, ei myöskään olympialegenda Michael Phelps, eikä pitänyt kontrolli Norjan hiihtotähdellä Petter Northugilla.

Lista olisi loputon.

USA:n voimistelulegenda Simone Biles antoi Tokiossa kasvonsa urheilijoiden inhimillisille traumoille.

Kun urheilussa syntyy uusi tähti, menestykseen lähtevät yleensä mukaan kaikki – urheilija lähipiireineen, sukulaisineen ja ystävineen, lajiliitot, media sekä hännystelijät. Tästä seuraa, että urheilija alkaa elää korostetusti ympäristön asettamien odotusten mukaisesti, lähes tyystin urheilijaroolinsa kautta.

Koska huippu-urheilu vaatii mielettömästi intohimoa ja omistautumista, tällaisen valheen vangiksi jääminen on ymmärrettävää ja odotettua. Jos haluaa menestyä ja nousta kaikkien katseiden alle, tämä on se hinta, joka siitä on usein maksettava.

Kakki eivät ”tuomiosta” seurannutta oikosulkua kestä, vaan sortuvat esimerkiksi hallitsemattomaan päihteiden käyttöön. Mutta kuten tiedetään, useimpien kohdalla tuomio ei ole lopullinen. Tuen avulla valtaosa nousee ajan kuluessa jaloilleen.

Näin uskon käyvän myös Bilesin kohdalla. Jo Tokiossa jenkkilegenda palasi katsomosta yhteen telinekisaan ja saavutti olympiapronssia. Myöhemmin Biles palaa takaisin henkisesti entistäkin vahvempana – ei välttämättä enää permannoille, mutta uudenlaisena ihmisenä ainakin.

Mitä nopeammin tähtiurheilija tajuaa olla elämättä pakkomielteisesti pelkästään urheilun ehdoilla, sitä nopeammin hän yleensä selviää tiltistään.