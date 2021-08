Maanantaina tulessa ovat painikarjut Elias Kuosmanen ja Arvi Savolainen sekä yleisurheilijat Topi Raitanen, Kristian Pulli, Sara Kuivisto, Wilma Murto ja Elina Lampela.

Maanantai 2. elokuuta on Tokion olympialaisten 13. kisapäivä. Maanantaina saadaan jännittää yhteensä seitsemän suomalaisurheilijan edesottamuksia yleisurheilussa ja painissa.

Suomalaisten ohjelman, kellonajat sekä koko kisapäivän ohjelman näet tämän jutun lopusta.

Yleisurheilijoista ensimmäisenä irti päästetään Sara Kuivisto, joka teki jo hurjaa tulosta 800 metrillä. Hän juoksee 1 500 metrin ensimmäisessä alkuerässä Suomen aikaa kello 3.35. Aamuyöllä käydään myös miesten pituuden finaali, johon Kristian Pulli ponnisti karsinnan tuloksella 796.

Wilma Murto ja Elina Lampela hyppäävät naisten seiväshypyn karsinnassa kello 13.20 alkaen.

Yleisurheilupäivä päättyy suomalaisittain kutkuttavasti, kun Topi Raitanen nähdään 3 000 metrin estejuoksun finaalissa kello 15.15.

Painija Arvi Savolaisen olympiaurakka 97-kiloisissa alkaa kello 5.30. Ensimmäisessä ottelussa häntä vastaan asettuu Kuuban Gabriel Alejandro Rosillo Kindelan.

Elias Kuosmasen painit jatkuvat raskaan sarjan keräilyottelussa, jossa panoksena on paikka pronssiotteluun. Kuosmanen saa vastaansa venäläisen Sergei Semenovin, joka voitti Riossa 130-kiloisten olympiapronssia.

IS:n olympia-asiantuntijan Lauri Hollon maanantain nosto:

Topi Raitanen juoksi itsensä upeasti 3 000 metrin estefinaaliin. Kahden hurjavauhtisen alkuerän jälkeen näytti jo pahalta, mutta Raitasen erän vauhdinjako oli hänelle loistava, loppua kohti kiihtyvä.

Finaaliin Raitanen kuitenkin toivoo kovavauhtista juoksua, sillä hänellä on kaikki saumat jopa rikkoa Jukka Keskisalon SE 8.10,67. Se ei ole haihattelua, sillä alkuerä osoitti Raitasen olevan rautaisessa kunnossa.

On todella mielenkiintoista nähdä, millainen juoksun rakenne on. Kenialaiset ja etiopialaiset ovat kovia, ja niin on myös Marokon Soufiane El Bakkali. Nyt kutisee kuitenkin siihen malliin, että Raitanen saattaa jysäyttää todellisen atomipommin. Hyvin hän varmasti menestyy kovavauhtisessakin kilpailussa, mutta ehkä parasta olisi, jos puolimatkaan mentäisiin noin 8.20-tahdilla. Kovia kirimiehiä on toki muitakin.

Raitasen ja valmentaja Janne Ukonmaanahon kommenteista on paistanut alkuerän jälkeen valtava positiivisuus – ihan aiheesta. Mitä tahansa voi tapahtua...