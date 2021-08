IS:n olympiatuomio käy läpi Tokion upean sunnuntain isoimmat puheenaiheet.

TOKION olympialaisissa nähtiin sunnuntaina käsittämätön, uusi maailmanennätys sekä monia muitakin upeita finaaleja – etenkin yleisurheilussa. Maailman nopein mies tulee yllättäen Italiasta, korkeushypyssä nähtiin hienoa urheiluhenkeä ja erityisen riehakkaita tuuletuksia.

Ilta-Sanomien olympiatuomio niputtaa sunnuntain suurimmat puheenaiheet. Raadissa Tokiosta kisoja raportoivat toimittajat Rami Tuisku ja Marko Lempinen sekä kotitoimituksesta Harri Pirinen.

Rami Tuisku

Tähti

Se oli häkellyttävää ylivoimaa. Yulimar Rojas latasi jo kolmiloikkakisan avauskierroksella 15,41, jolla hän rikkoi olympiaennätyksen. Kisa olympiavoitosta päättyi käytännössä sillä hetkellä. Viimeisellään venezuelalainen venytti 15,67 ja rikkoi Inessa Kravetsin peräti 26 vuotta kestäneen maailmanennätyksen.

Puheenaihe

Aidan Walsh varmisti nyrkkeilyn olympiamitalin perjantaina. Ikionnellinen irlantilainen pomppasi mitalin varmistuttua ilmaan karmein seurauksin. Walshin nilkka taittui hypyn alastulossa niin pahasti, ettei hän pystynyt ottelemaan välierässään paikasta olympiafinaaliin. Walshin oli tyytyminen pronssimitaliin.

Välisarjan nyrkkeilijä Aidan Walsh riemuitsi liiankin riehakkaasti.

Moka

Monet eteläkorealaiset miehet olivat lähettäneet jousiampuja An Sanille vihaviestejä netissä. Syynä viesteihin oli se, että An Sanilla on lyhyet hiukset! An San kertoi vihaviesteistä tehtyään historiaa Tokiossa. Hänestä tuli ensimmäinen eteläkorealaisnainen, joka on voittanut yksissä olympialaisissa kolme kultaa.

Tyyli

Bingtian Su räväytti huiman suorituksen sadan metrin juoksun välierässä. Kiinalainen pikamenijä repi lähtökiihdytyksessä valtavan eron muihin, vaikka rinnalta kiihdyttivät muut maailmanvaliot. Kiinalainen teki uuden Aasian ennätyksen ajalla 9,83. Finaalissa hän oli kuudes (9,98).

Yllätys

Peräti seitsemän miestä pelasi uusinnan golfin olympiapronssista. Armoton pudotuspeli venyi neljännelle uusintareiälle, jolla Taiwanin C.T. Pan varmisti pronssin. ”En ole ikinä halunnut näin palavasti olla kilpailussa kolmas”, uusinnassa mukana ollut Rory McIlroy sanoi BBC:lle. Olympiavoiton otti USA:n Xander Schauffele.

Marko Lempinen

Tähti

Australialaisuimari Emma McKeon ylsi Tokiossa olympiatemppuun, johon oli aiemmin pystynyt naisista vain Neuvostoliiton Marija Gorohovskaja Helsingin kisoissa 1952, joissa hän saavutti peräti seitsemän mitalia. Nyt samaan ylsi McKeon neljällä kullallaan ja kolmella pronssillaan. Erittäin arvostettava saavutus, koska uinnin taso on globaalisti hurja.

Australialaisuimari Emma McKeon nousi Tokiossa podiumille seitsemän kertaa.

Puheenaihe

Miesten 100 metriä on olympialaisissa aina yksi suurimmista ilmiöistä. Kisassa haettiin jälleen maailman nopeinta miestä, mutta koska taso on pudonnut, harva pitää kisan ajalla 9,80 voittanutta Italian Lamon Marcell Jacobsia maailman nopeimpana. Suurin spekulaation aihe oli eittämättä se, mihin katosivat Jamaikan pikajuoksuihmeet, ja mikä meni jenkkisprinttereiden valmistautumisessa vihkoon.

Moka

Olympialehtereiltä on jo pystynyt bongaamaan jopa yllättävän paljon yleisöä. Vaikka katsojia ei tapahtumiin oteta, kisoihin tavalla tai toisella akkreditoinnin saaneet ovat täyttäneet erityisesti pienempien areenoiden lehtereitä. Siellä on nähty eri maiden erilaisia kisavieraita, joista on monella Tokiossa vain turistin rooli. Miksi ihmeessä he ovat täällä? Jos joku kuvitteli turvavälien pitävän, niin typerä harhaluulo.

Tyyli

On se vaan mahtavaa, kun norjalaisviikinki Karsten Warholm painelee radalla kuin mikäkin tuulispää. Se on niin älyttömän tyylikästä, kun pohjoismaalainen pystyy kellistämään USA:n ja muiden isojen maiden huiput, ja aina yhtä vakuuttavalla vedolla. Nyt 400 metrin välierissä Warholm näytti, että kestää paineet. Finaalissa nähdään huima mittelö hänen ja USA:n Rai Benjaminin välillä.

Yllätys

Huh, huh! Venezuelan Yulimar Rojasin esitys naisten kolmiloikassa oli ällistyttävä. Miten kukaan pystyy olemaan yksittäisessä lajissa niin ylivoimainen? Vielä uskomattomampi oli Rojasin tekemä uusi ME-tulos 15,67. Nainen ei osaa kunnolla edes loikkia ja silti tulos on tällainen – ei mahdu järkeen. Jos Rojas oppii loikkatekniikan, hän voi rikkoa jopa 16 metrin maagisen rajan. Kyllä.

Venezuelan Yulimar Rojas (keskellä) oli olympiasunnuntain ykkösnimi. Espanjan Ana Peleteiro (vas.) saavutti pronssia ja Portugain Patricia Mamona hopeaa.

Harri Pirinen

Tähti

Venezuelan Yulimar Rojas pomppi naisten kolmiloikassa uuden huikean ME:n 15,67. Kovin paljon kevyempää, kauniimpaa ja tyylikkäämpää ei voi hyppääminen olla: Rojas oli kuin lentoon lähdössä. Jo ennen ME:tä näytti, että hiekkakasaa pitää siirtää, kun jo Rojasin toinen loikka tuli melkein hiekalle asti.

Puheenaihe

Suomalainen mies ei itke, sanotaan – mutta naisetpa itkevät. Onneksi. On upeaa, että urheilijat, kuten Tuula Tenkanen ja Kristiina Mäkelä, uskaltavat näyttää tunteensa koko kansalle Ylen tv-lähetyksissä. Tenkasen ja Mäkelän kyyneleet eivät voineet olla sulattamatta kovimpiakaan kivisydämiä. Ihanaa, Suomen naiset, ihanaa!

Moka

Ei varsinaisesti moka, mutta uimari Ari-Pekka Liukkosen päivitys pani miettimään: miksi Liukkonen kerää valtaville harteilleen usein arvokisoissa sellaiset henkiset paineet, että murtuu ahdistuksen alla? Liukkonen lähipiireineen on työstänyt asiaa pitkään, mutta tuska ei helpota. Rehellinen avautuminen on tärkeä avaus.

Tyyli

Siitä ei urheilu- ja olympiahenki korkeammalle nouse. Korkeushyppääjät Gianmarco Tamberi ja Mutaz Essa Barshim päättivät tasatilanteessa jakaa kultamitalin, koska säännöt sen sallivat. Varsinkin Tamberi meni kultamitalista aivan sekaisin. Mies pyöri kentän pinnassa ja piteli sydäntään pakahtumaisillaan onnesta.

Italian Gianmarco Tamberi oli täysin tunteiden vallassa. Hän jakoi olympiakullan Qatarin Mutaz Essa Barshimin kanssa.

Yllätys

Suoraan sanoen en ikinä uskonut näkeväni italialaista voittajaa miesten satasella. Italian Lamont Marcell Jacobs vei kullan vieläpä Euroopan ennätyksellä 9,80. Edellisen kerran eurooppalainen oli juhlinut satasen olympiakultaa melkein 30 vuotta sitten: Iso-Britannian Linford Christie Barcelonassa 1992.