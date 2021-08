Tästä voi tulla vain hyvälle tuulelle – rugbypelaajan riemukas haastattelu villitsee energisyydellään

Ruby Tuin energisyys ja vastustajien kunnioitus hurmaavat kuulijat.

Ruby Tui juoksi hymy huulilla karkuun Venäjän olympiakomitean joukkueen pelaajalta. Samalla energisyydellä Tui on hurmannut ottelujen jälkeen haastatteluissa.

Uuden-Seelannin naisten rugbyjoukkueen Ruby Tuin ottelun jälkeen BBC:lle antama haastattelu riemastuttaa Twitterissä. 29-vuotiaan Tuin haastattelu ihastuttaa ennen kaikkea energisyydellään.

– Maailmassa, jossa voi olla mitä tahansa, ole kuin Ruby Tui. Kuinka fantastisen positiivinen, kunnioittava ja energinen haastattelu, eräs kuulija kommentoi Twitterissä.

Tuin asenne on sulattanut monien sydämet. Monet ovat sitä mieltä, että viraaliksi levinnyt haastattelu on paras, joka kisoissa on nähty.

Ruby Tui taklasi Venäjän olympiakomitean joukkueen Alena Tironia.

– Miksi rugbyn pelaajat antavat aina parhaat haastattelut? Täyttä tyyliä Ruby Tuilta, toinen kommentoi.

Samaa mieltä on myös televisiojuontaja Sarra Elgan Easterby, joka julkaisi haastattelun Twitterissä.

– Näin naulaat ottelunjälkeisen haastattelun. Haastan sinut kuuntelemaan, haluat varmasti olla hänen ystävänsä tämän jälkeen, Easterby kirjoittaa.

Haastattelussa Tui vastaa kysymyksiin pääosin englanniksi, mutta yllättää puhumalla myös samoaksi. Lisäksi hän osaa sanoa muutaman sanan myös japaniksi.

– Sekoitus perinteitä, viileyttä ja karismaa yhdessä hienossa kahden minuutin haastattelussa, jonka täydentää vastustajien syvä kunnioitus, kirjoitetaan Twitterissä.

Ihmiset kommentoivat, että haluaisivat nähdä Tuin haastatteluja päivittäin. Eräässä twiitissä ehdotettiin, että jääkiekkosarja NHL:n kannattaisi palkata Tui tekemään väliaikahaastatteluja.

Uusi-Seelanti voitti ensimmäistä kertaa naisten rugby-7-muodon olympiakultaa. Uusi-Seelanti kaatoi finaalissa Ranskan 26–12.