Suomen moukarinaiset jäivät karsintaan – ”Kyllähän se nyt harmittaa”

Silja Kosonen ja Krista Tervo jäivät moukarifinaalista.

Tokio

Moukarinheittäjä Silja Kosonen tempaisi yli 70 metrin, mutta tulos ei yltänyt naisten moukarinheiton finaalipaikkaan Tokion kesäolympialaisissa. Kolmen heiton jälkeen Kososen paras tulos oli 70,49 metriä.

Aiemmassa karsintaryhmässä heittänyt Krista Tervo jäi ilman tulosta eikä edennyt myöskään finaaliin. Ensimmäinen heitto lensi sektorin ulkopuolelle ja kaksi jälkimmäistä jäivät häkkiin.

– Kyllähän se nyt harmittaa, ettei finaaliin päässyt. Jos karsintarajaa miettii, olisi pitänyt tehdä uusi ennätys, Kosonen sanoi Ylelle ja kertoi tason nousseen vuosien aikana.

– Sain kuitenkin kolme hyvää tulosta, niin minun mielestäni se on aika hyvin ensimmäisissä olympiakisoissa ja ensimmäisissä aikuisten arvokisoissa. Kyllä siihen on pakko olla tyytyväinen.

– Yli 70 metriä on jo aika kova homma ja varsinkin täällä, niin täytyy olla tyytyväinen.

Heti pian Suomeen palattuaan Kosonen suuntaa Nairobiin nuorten MM-kisoihin. Hän uskoo EM-kisoissa ja Tokiossa tehtyjen tulosten olevan hyvä merkki myös tulevia koitoksia ajatellen.

– Jos tällaisissa kisoissa pystyn näin kovaan tulokseen, niin kyllä se maailmanmestaruuskisoihinkin lupaa hyvää, hän tähdentää Ylelle.

Vasta 18-vuotias Kosonen on heittänyt tänä vuonna kaksi Suomen ennätystä ja nuorten maailmanennätyksen sekä saavuttanut 19-vuotiaiden Euroopan mestaruuden. Kososen Suomen ennätys on 73,43.

Talvella Kosonen heitti Suomen ennätyksen lumisateessa. Tokion stadionilla elohopea sen sijaan pyörii 40 asteen paikkeilla. Kosonen kertoi Ylelle hänellä olleen viilennystä varten käytössä kylmäliiviä ja muutakin kylmää. Oli myös kunnon kylmälaukku, missä oli kaikki juomat.

– Mielestäni Suomen tiimi on hoitanut hyvin urheilijoille kaikki kamat, että pysyy varmasti viileänä, hän lisää.

23-vuotiaan Krista Tervon raivoisa yritys Tokion olympialaisten moukarikarsinnassa pilasi pyörähdysten ajoituksen. Tervo tavoitteli loppukilpailupaikkaa eli selvää 70 metrin ylitystä mutta jäi vaille tulosta.

Tervo lipsautti ensimmäisellä yrityksellä moukarin sektorin ulkopuolelle. Muut heitot tupsahtivat moukarihäkin kehyksiin.

– Lähdin karsintaan finaali mielessä enkä varmistelemaan. Ei tullut mitään tulosta, mutta jäi fiilis, että yritin kaikkeni, Tervo kertasi kokemusta.

– Kostautui sama tekniikkavirhe, joka on vaivannut koko kesän. En saanut heiton loppua niin terävästi kiinni, että heitto olisi osunut oikeaan kohtaan häkin suuaukkoa. Ajoitusongelma korostui, kun yritin vauhdittaa liikettä niin kovasti.

Karsiutuminen finaalista siirsi Tervon ajatukset nopeasti jatkoon.

– Uran suurin tähtäin on seuraavissa olympiakisoissa. Töitä on sitä ennen paljon edessä varsinkin tekniikan kanssa, mikä on tullut esille tällä kaudella, Tervo jatkoi.

– Ensi vuonnakin on kaksi kovaa kilpailua (MM- ja EM-kisat) edessä.

Kuluvan kauden lopulla Tervo tavoittelee kahta voittoa, jotka hieman lievittäisivät olympiareissun pettymystä.

– Kalevan kisat ja Ruotsi-ottelu ovat vielä jäljellä, Tervo muistutti.

Kalevan kisat järjestetään Tampereella 26.–29. elokuuta, Ruotsi-ottelu Tukholmassa 4.–5. syyskuuta.