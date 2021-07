Jamaika nappasi naisten 100 metrin kisasta riemukkaan kolmoisvoiton, mutta kakkosen ja kolmosen kasvoilta ei paistanut riemu yhteisestä saavutuksesta.

Tokion olympialaisten naisten 100 metrin finaali oli jamaikalaisten suvereeni näytös. Karibialaisen saarivaltion juoksijat nappasivat kisassa kolmoisvoiton. Tv-kuvissa huomio kuitenkin kiinnittyi siihen, ettei kolmikko näyttänyt juhlivan saavutustaan yhdessä erityisen innokkaasti.

Kun voittaja Elaine Thompson-Herah juhli toista peräkkäistä olympiakultaansa, kakkoseksi sijoittunut Shelly-Ann Fraser-Pryce ja kolmonen Shericka Jackson tuijottelivat pettyneinä tulostaulua. Hetken kuluttua kaksikko kävi pikaisesti taputtelemassa voittajan selkää, mutta erkani nopeasti taas omiin oloihinsa.

Myös IS:n yleisurheiluasiantuntija Lauri Hollo pisti merkille, ettei himmeämmille mitaleille jäänyt kaksikko pystynyt peittämään pettymystään ja juhlimaan voittajaa aidosti.

– Mietin kyllä asiaa kisan jälkeen. Vaikea tietysti sanoa heidän keskinäisistä suhteistaan enempää, kun ei ole tietoa, mutta he ovat tällä hetkellä eri valmennusryhmissä. Kieltämättä näytti siltä, että oli vähän hegemoniataistelua, eikä sitten kyetty oikein joukkueena riemuitsemaan voittajan suoritusta. Vaikka kaksi muutakin ottivat mitalit, Hollo sanoo.

Shelly-Ann Fraser-Prycen (vas.) ja Shericka Jacksonin kasvoilta paistoi pettymys 100 metrin finaalin jälkeen.

– Yleensä jos olympialaisissa otetaan kolmoisvoitto, niin kyllä siinä lähdetään yhdessä lipun kanssa kunniakierrokselle. Vähän jäi sellainen maku, että tässä oli kolme urheilijaa samasta maasta, mutta eivät välttämättä ole ihan samaa leiriä.

Hollon mielestä vastaavaa tilannetta tuskin koskaan nähtäisiin, jos esimerkiksi suomalaisurheilijat ottaisivat missä tahansa lajissa kolmoisvoiton.

– Vaikka siinäkään tapauksessa ei oltaisi ihan parhaissa mahdollisissa väleissä, niin kyllähän sitä juhlittaisiin ihan eri tavalla.

Esimerkiksi kaksoisvoiton kiekonheitossa napannut ruotsalaisduo Daniel Ståhl ja Simon Pettersson näytti hieman erilaista esimerkkiä yhdessä juhlimisesta. Ruotsalaiset antoivat yhteishaastatteluja ja vaikuttivat aidosti iloitsevan toistensa onnistumisista.

Daniel Ståhl ja Simon Pettersson (vas.) riemuitsivat toistensa menestyksestä tähän malliin.

– Siinä oli kieltämättä vähän erilainen meininki. Mutta toisaalta, siinä kävi niin kuin ennalta voitiin parhaassa tapauksessa olettaa. Ståhl voitti ja Pettersson tuli kakkoseksi. Tässä satasella homma meni ikään kuin väärinpäin, kun ykkössuosikki Fraser-Pryce hävisi, Hollo huomauttaa.

– Olisiko Ståhl riemuinnut samalla tavalla, jos olisi jäänyt Petterssonin taakse kakkoseksi? Vaikea sanoa, hän on kyllä niin huikea jätkä, että varmaan olisi.

Hollo ymmärtää Fraser-Prycen valtavan pettymyksen juuri sitä kautta, että häntä pidettiin kilpailun suurimpana suosikkina. Homma meni kuitenkin pieleen jo varhaisessa vaiheessa, kun kaksinkertainen 100 metrin olympiavoittaja ei pystynyt irtautumaan Thompson-Herahista lähdön ja kiihdytyksen aikana.

– Lähtö ja kiihdytys ei toiminut ihan sillä tavalla kuin aiemmin tänä kesänä on nähty. Kun hän huomasi kisan puolivälissä, että Thompson-Herah on rinnalla, hän varmaankin tiesi, että on hävinnyt. Thompson-Herah tulee lopussa paljon paremmin, kun taas Fraser-Prycen vahvuutena on muita terävämpi lähtökiihdytys.

– Kun se alku meni pieleen, pettymys alkoi ehkä iskeä jo matkan aikana.

Ykkössuosikki Fraser-Pryce (vas.) huomasi jo matkan aikana, että kultamitali on karkaamassa. Thompson-Herah puolestaan riemuitsi ja osoitti jo kelloa.

Jamaikalaisten juoksijoiden vertaaminen Suomen tai Ruotsin urheilijoihin on siinä mielessä hieman epäreilua, että juoksijoita ja sitä kautta eri leirejä on pikajuoksun jättiläismaassa valtava määrä.

– Jamaika ja Yhdysvallat pikajuoksussa ja Kenia kestävyyspuolella ovat sellaisia maita, että väistämättä syntyy klikkejä ja vastakkainasettelua. Juoksijoita on vain niin paljon. Painotan edelleen, etten tiedä jamaikalaisjuoksijoiden väleistä mitään. En kuitenkaan usko, että heistä tulee toistensa lasten kummeja, Hollo sanoo.

Olivat välit sitten millaiset tahansa, lauantain näytöksen jälkeen Jamaika on valtava suosikki naisten pikaviestissä. Jos ensi viikon perjantaina joku muu joukkue tulee maaliin ensimmäisenä, kyseessä on melkoinen yllätys.