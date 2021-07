Sara Kuivisto herkistyi historiallisen juoksunsa jälkeen – ”Ajatellaan, että me suomalaiset ollaan niin rumia ja huonoja”

Sara Kuivisto kertoi saaneensa kahden minuutin alituksesta kysymyksiä jo viiden vuoden ajan. Ei saa enää.

Se on täytetty! Sara Kuivisto, 29, teki Tokion 800 metrin välierässä sen, mistä on jo puoli vuosikymmentä avoimesti julkisuudessakin puhunut: alitti ensimmäisenä suomalaisena naisena kahden minuutin rajan, 59 sadasosan verran.

Kuivisto paransi alkuerissä juoksemaansa SE-aikaa peräti 0,74 sekuntia.

– Kaikki oli pelissä, mikä irtosi, itseään ”sanattomaksi” kuvannut Kuivisto kertoi.

Hän pääsi mukaan vauhdikkaaseen erään, mikä auttoi SE-jahdissa. Jossiteltavaa jäi 0,13 sekunnin verran – sen verran lähelle toinen historiallinen temppu eli suomalaisen puolimailerin olympiafinaali jäi.

Kuivisto myönsi, että kahden minuutin alittamisesta oli ehtinyt tulla jo taakkakin, kun tavoite vuosi vuodelta jäi 1–3 sekunnin päähän.

– Viisi vuotta olen saanut ennen kisoja niitä viestejä, että joko se menisi. Se alkoi olla jo työlästä.

Ennen kaikkea hän toivoi, että nuoret suomalaiset urheilijat hänen ja Topi Raitasen esityksistä rohkaistuisivat uskomaan itseensä myös kansainvälisessä mittakaavassa.

Ari Suhonen oli 1980-luvun lopun ja 1990-luvun taitteen fantastinen keskimatkojen lahjakkuus ja yhä 800 metrin SE-mies.

– Me suomalaiset ajatellaan niin helposti, että me ollaan rumia ja huonoja ja paskoja ja ulkomaalaisilla on kaikki paremmin. Ei se niin ole, tuolla juoksi ihan samanlaisia likkoja kuin minä.

Kuivisto herkistyi, kun häneltä kysyi kymmenen vuotta pitkästä valmennussuhteesta Ari Suhosen kanssa. Suhonen oli 1980-luvulla satumaisen lahjakas keskimatkojen juoksija, jonka ura huipulla jäi piippuun. Sympaattinen porvoolaismies valmentaa Kuivistoa koko sydämellään.

– Olen niin mielettömän kiitollinen Arille. Hän on uskonut minuun enemmän kuin minä itse. Hän on aina onnistunut virittämään minut parhaaseen kuntoon kauden tärkeimmällä hetkellä, siksi itseluottamus oli nytkin hyvä.

Viimeisten viikkojen harjoittelu onnistui loistavasti, ja Sagan viimeistelyleirillä Raitasen valmentaja Janne Ukonmaanaho ja SUL:n valmennuspomo Tuomo Salonen kirittivät Kuiviston 1 000 metrin kovassa vedossa epäviralliseen SE-aikaan 2.37.

– Upeaa, että meillä on joukkueessa tuollaista johtoporrasta. Ylipäätään olympiajoukkueen henki on poikkeuksellisen mahtava.

Kuivisto juoksi kovimmassa mahdollisessa tilanteessa taktisesti fiksusti ja fyysisen kapasiteettinsa äärirajoilla. Se oli sikäli kova temppu, että tilaisuuksia harjoitella näissä ympyröissä ja vauhdeissa ei ole juuri ollut. Kuivisto ei ole päässyt mukaan esimerkiksi Timanttiliigan vauhtijuoksuihin.

Jatkossa kilpailumanageri Aivar Karotammin lienee selvästi helpompi myydä porvoolaista timanttiaan, joka maanantaina tavoittelee välieräpaikkaa 1 500 metrillä, jolla hän rikkoi Suomen ennätyksen lukemiin 4.05,39 Vaasassa kesäkuun lopussa.