IS:n olympiatuomio niputtaa Tokion kiihkeän lauantain isoimmat puheenaiheet.

TOKION olympialaisissa nähtiin jälleen lauantaina upea suomalaisonnistuminen, kun Sara Kuivisto juoksi ensimmäisenä suomalaisnaisena alle kahden minuutin haamurajan. Ruotsin kiekkokarjut ottivat kaksoisvoiton länsinaapuriin. Dopingkohuakin riitti.

Ilta-Sanomien olympiatuomio niputtaa lauantain suomalaiset ja kansainväliset puheenaiheet. Raadissa tällä kertaa mukana Tokiossa kisoja seuraavat toimittajat Pekka Holopainen ja Rami Tuisku sekä kotitoimituksessa työskentelevä Mikko Knuuttila.

Pekka Holopainen

Tähti

Ruotsin ensimmäisen yleisurheilun kultamitalin toi 1906 heittäjä, ja Daniel Ståhl jatkoi komeaa sarjaa 115 vuotta myöhemmin. Lajin jättiläinen kesti hienosti suosikin paineet. Ståhlin suuri idoli on Ruotsin edesmennyt kiekkopersoona Ricky Bruch, joka aivan samanlaisesta suosikkiasemasta ei onnistunut 1972 Münchenissä voittamaan. Näinköhän Ståhl jää kisojen ainoaksi suomea osaavaksi voittajaksi?

Lue lisää: Huomasitko tv:ssä? Olympia­voittaja Daniel Ståhl lähetti mahtipontiset sekä ihanat terveiset Suomeen: ”Mä rakastan sua”

Ruotsin kiekkohirmut Daniel Ståhl (oik.) ja Simon Pettersson veivät kirkkaimmat mitalit miesten kiekonheitossa.

Puheenaihe

Tätä menoa olympiaohjelmaan ei pian kuulu lajeja, joihin ei tungeta mukaan jonkinlaista sekakilpailua kuin vähintään käärmettä pyssyyn. Seka-sana kuuluu ehdottomasti kesäolympiaurheiluun, kun kyse on sekauinnista tai sekanelinpelistä. Talvikisoissa paikallaan ovat pariluistelu ja jäätanssi. Nykymeiningillä jo ähkyiseen kisaohjelmaan tungetaan jonninjoutavia täytelajeja inflatoimaan oikeiden kultamitalien arvoa. Ja siis naisten urheilua katson erittäin mielelläni.

Moka

Britannian 20-vuotias puolimaileri Oliver Dustin juoksi aiemmin tänä kesänä 1.43,82 ja nousi Tokion ennakkosuosikkien joukkoon. Sen jälkeen häneen kohdistui julkisuuteen vuotanut dopingepäily, jossa näytteenottoprosessi rikkoi urheilijan oikeusturvaa. Dustin vapautui nopeasti epäilyistä, mutta jupakka riitti horjuttamaan nuoren miehen sielunrauhaa kohtalokkaasti. Laulukuoroon lauantaina ajalla 1.46,94.

Tyyli

Loppukilpailuun liidelleen amerikanruotsalaisen seiväsässän Armand Duplantisin ruotsintaito on kehittynyt dramaattisesti. Hän puhuu edelleen tv:ssä mieluiten isänkieltään englantia, mutta kirjoittaville toimittajille mielellään jo ruotsia, äitinsä kieltä. Ruotsiin juurtuvalla, Tukholmasta asuntoa etsivällä sympaattisella supertähdellä on jo pidempään ollut pätevä ja motivoiva kielenopettaja, valokuvamalli Desire Inglander.

Yllätys

Pika-aituri Annimari Korte on tällä kaudella puhunut avoimesti vasemman eli aidalle ponnistavan jalkansa takareiden jänteen vammasta, joka on tehnyt harjoittelusta hyvin rikkonaista ja juoksemisesta kivuliasta. Kun Kortetta olympiavälierän jälkeen pyydettiin tekemään asiasta tarkempaa selkoa, seurasi melkoinen litania latinankielisiä termejä, joista paljastui, että vammaryväs onkin paljon laajempi. Selväksi kävi, että kauden jatkamisen sijaan on syytä hakeutua pikaisesti leikkaussaliin.

Lue lisää: Tämä monille suomalaisille onnekas asia pilasi Annimari Kortteen olympiakisat – ”Olen se kovaonninen poikkeus”

Annimari Korte taisteli olympialaisten alkuerissä kipeällä takareidellä, joka on vaivannut jo pidempään.

Rami Tuisku

Tähti

Sara Kuivisto venyi mattimattssonmaiseen ennätysparannukseen Tokiossa: molemmat paransivat SE:tä kahdesti ja yhteensä yli sekunnilla. Ennen olympialaisia Kuiviston ennätys oli 2.00,75. Alkuerissä hän rikkoi Tuuli Merikosken 30 vuotta kestäneen SE:n ajallaan 2.00,15. Välierässä Kuivisto hurjasteli 1.59,41, joka oli välierien yhdeksänneksi nopein aika. Huima suoritus, vaikka finaalipaikkaa ei tullutkaan.

Lue lisää: Sara Kuivisto herkistyi historiallisen juoksunsa jälkeen – ”Ajatellaan, että me suomalaiset ollaan niin rumia ja huonoja”

Puheenaihe

Kun rakas länsinaapurimme Ruotsi vihdoin avasi mitalitilinsä Tokiossa, se tehtiin höyryjyrän lailla. Daniel Ståhl ja Simon Pettersson ottivat kaksoisvoiton kiekonheiton olympiafinaalissa. Voittonsa varmistuttua olympiavoittaja Ståhl karjui televisiokameran vieressä: ”Olen ruotsalainen viikinki!”. Sen lisäksi hän on kiekkoringin valtias. Onnittelut myös suomea puhuvan Ståhlin mummolle Turkuun!

Moka

Ruotsalaislehti Dagens Nyheterin toimittaja Johan Croneman, 66, esitti kolumnissaan dopingvihjailuja 400 metrin aitojen ME-tuloksen kesällä juosseesta norjalaisesta Karsten Warholmista. Norjasta lyötiin heti vastapalloon. Dagbladetin kolumnisti Esten O. Säther julisti Cronemannin ”ruotsalaisidiootiksi” ja kritisoi tätä ”rumien huhujen” levittämisestä.

Lue lisää: Dopingsota syttyi! Ruotsissa vihjailtiin Karsten Warholmin olevan doupattu – Norjasta lävähti vastaisku: ”Idiootti”

Karsten Warholm selvisi helposti jatkoon 400 metrin aitojen alkueristä.

Tyyli

Meksikolainen Jesus Tonatiu Lopez starttasi 800 metrin juoksun alkuerään hyväntuulisena paksusankaiset silmälasit päässään. ”Onko hän kiltti kirjastonhoitaja vai sittenkin Teräsmies ilman viittaa?”, Japanin tv:n selostajat pohtivat. Lopezilla oli silmälasit päässään, kun hän 800 metrillä alitti ensi kerran 1.44. Sen jälkeen hän ei ole niistä kisoissa luopunut.

Yllätys

Maailman nopeimman tittelistä kisaava Trayvon Bromell oli yllättäen vaikeuksissa satasen alkuerissä. Yhdysvaltalainen on tänä kesänä hurjastellut ennätyksensä 9,77, jolla hän on seitsemäntenä kaikkien aikojen maailmanlistalla. Tokion alkuerässä meno oli takkuista. Hän pääsi ajallaan 10,06 välieriin vasta aikavertailusta. Paraneeko tahti sunnuntaina?

Mikko Knuuttila

Tähti

800 metrin juoksija Sara Kuivisto alitti kahden minuutin haamurajan ensimmäisenä suomalaisnaisena. Hänen SE-aikansa on nyt 1.59,41. Juoksun jälkeen Kuivisto kiitteli valmentajaansa Ari Suhosta – 800 metrin hallitsevaa SE-miestä – joka hoitaa huolehtimisen valmennettavansa puolesta. ”Valmentaja on niin tarkka mies, että miettii minuutilleen mitä mä teen”, Kuivisto ylisti Ylellä. Suhonen on siis kelloakin tarkempi.

Koville se otti, mutta Sara Kuivisto alitti upeasti kahden minuutin haamurajan olympialaisten välierissä.

Puheenaihe

Euroopan jalkapallojätit eivät EM-kisavuonna viitsineet enää vaivata päätään olympiajalkapallolla. Harva suurmaa vaivautui lähettämään Tokioon huippujoukkuetta, mutta Espanja teki poikkeuksen. EM-kisojen nuoret tähdet Pedrin ja Dani Olmon johdolla jatkoivat kauttaan vielä olympialaisissa. Urakka saanee palkinnon. Lauantaina Espanja raivasi tiensä jo välieriin kaatamalla Norsunluurannikon jatkoajan jälkeen. Sankariksi nousi hattutempun iskenyt vaihtomies Rafa Mir.

Moka

Afrikkalaisilla yleisurheilijoilla oli lauantaina musta dopingpäivä Tokiossa. Aamuyöllä tuli tieto Nigerian sprintterin ja pituushypyn hopeamitalistin Blessing Okagbaren kasvuhormonikärystä, ja iltapäivällä kuultiin kenialaisen pikajuoksijan Mark Otieno Odhiambon jääneen kiinni anabolisista steroideista. Sekä Nigerian että Kenian lähihistoria on dopingin tahrima, eivätkä korkean profiilin olympiakäryt ainakaan auttaneet tilannetta.

Tyyli

Jamaikan pikajuoksutähdet Elaine Thompson-Herah ja Shelly-Ann Fraser-Pryce juoksivat 100 metrin finaalipäivänä hiukset kullanvärisinä. Karibian pikakiitäjillä oli varaa itseluottamukseen, sillä he ottivat sijat 1 ja 2. Voittaja Thompson-Herah pystyi jo tuulettamaan metrejä ennen maalia, mutta juoksi silti uuden olympiaennätyksen 10,61.

Elaine Thompson-Herah pinkoi olympiakultaa naisten 100 metrillä.

Yllätys

Daniel Ståhlilta odotettiin olympiakultaa, jonka hän myös kiekkoringistä saalisti. Harva ruotsalainen kuitenkaan uskalsi edes unelmoida kaksoisvoitosta. Simon Pettersson, joka selvisi viimeisellä heitollaan karsinnasta läpi, heitti finaalissa 67,39 ja nappasi hopean. Ståhl lähetti vielä Ylellä terveiset mummille Turkuun selvällä suomen kielellä. Suomi voi hyvällä omallatunnolla omia ainakin puolet kullasta.