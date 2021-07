Dopingsota syttyi! Ruotsissa vihjailtiin Karsten Warholmin olevan doupattu – Norjasta lävähti vastaisku: ”Idiootti”

Ruotsalaistoimittajan kolumni sai aikaan raivoisan vastareaktion.

Ruotsin ja Norjan mediassa on leimahtanut dopingriita.

Sen alkupiste on Dagens Nyheterin pitkän linjan toimittajan Johan Cronemanin, 66, kirjoittama kolumni, jonka lopussa hän esittää vahvaa vihjailua yleisurheilun norjalaistähdestä Karsten Warholmista.

– Näittekö norjalaisen Karsten Warholmin kauden avauskilpailun 400 metrin aitajuoksussa aikaisemmin tänä kesänä? Hän löi Kevin Youngin 29 vuotta vanhan maailmanennätyksen. Kun katsoo Warholmin kehitystä ja aikoja vuodesta 2013 eteenpäin, sitä on pakko ihmetellä. Mutta, sepäs se, hän on Norjasta. Me Pohjoismaissa emme huijaa, sori, unohtui, Croneman päätti Expressenin mukaan kolumninsa, jonka pääaihe oli urheilutoimittaja Jacob Hårdin ohjelman mollaaminen.

Lue lisää: Olympiatuomio: Norjassa puhistaan mitalin vieneestä röyhkeästä huijauksesta – valmentajan tiukka viesti Mira Potkoselle painui mieleen

Cronemanin teksti sai aikaan vahvan vastareaktion Norjassa, jossa Dagbladetin kolumnisti Esten O. Säther syytti ruotsalaiskollegaansa ”rumien huhujen” levittämisestä.

– Karsten Warholm meni helposti jatkoon olympialaisissa. Yhden ruotsalaisidiootin mielestä norjalaisesta on tullut liian hyvä, Säther kirjoitti.

Säther jatkoi Cronemanin luonnemurhaa ja kutsui tätä myös ”tietämättömäksi huhujen levittelijäksi, jollaiset ovat urheilun syöpä” ja ”huijariksi”.

Sätherin mukaan Warholmin tulosparannuksiin on looginen syy. Warholm oli nuoruudessaan kymmenottelija, eikä hänen aitatekniikkansa ollut uran alussa huippuluokkaa. Kun Warholm sai tekniikan hiottua kuntoon, ajatkin paranivat kovaa vauhtia.

Karsten Warholm aloitti urakkansa Tokiossa perjantaina. Hän voitti alkueränsä helposti.

Expressen kysyi Cronemanilta kommenttia Sätherin kirjoitukseen. Ruotsalaistoimittaja ei ollut vakuuttunut.

Croneman syytti Sätheriä sanojensa vääristelystä ja ilmoitti, että norjalainen ei ole kriittinen journalisti, vaan lippua heilutteleva huutosakin johtaja.