Tokion olympialaisissakaan seksiin liittyvät aiheet eivät ole jääneet paitsioon.

Tokio

Seksi on yksi vakiopuheenaiheista olympialaisissa. Se, miten paljon urheilijat harrastavat seksiä keskenään tai miten kova vilske käy treffisovelluspalvelu Tinderissä.

Tokion olympialaisissa seksin on arveltu jäävän paitsioon, koska kisakylässä urheilijoiden fyysiset kontaktit on pyritty minimoimaan. Entinen saksalainen pituushyppääjä, kahdesti kesäkisoissa kilpaillut Susen Tiedtke ehti kuitenkin jo epäillä asiaa.

– Se on naurunaihe minulle. Sääntö (turvavälien noudattamisesta) ei toimi ollenkaan. Seksi on aina aihe olympialaissa. Kun kisat ovat ohi, huippukuntoiset urheilijat haluavat purkaa ylimääräistä energiaa, juhlat seuraavat toisiaan ja alkoholia käytetään. Siellä on riittävästi ihmisiä, jotka haluavat seksiä, Tiedtke latasi Bild-lehdelle.

Lehti kysyi Tiedtkeltä myös, yllättikö hän koskaan ketään muita itse teossa.

– Vain jos puhutaan äänistä. Välillä pystyin hädin tuskin nukkumaan, hän vastasi.

Tällaistako on tosiaan kisakylän meininki?

Roope Tonteri Pyeongchangin talviolympialaisissa vuonna 2018.

IS päätti kysyä asiasta lumilautailun kolminkertaiselta maailmanmestarilta, kahdesti talviolympialaisissa kilpailleelta Roope Tonterilta, 29. Valinta osui uransa 2020 päättäneeseen sanavalmiiseen Tonteriin, koska Pyeonchangin olympialaisissa 2018 hän kertoi IS:lle vierailleensa kisojen aikaan Tinderissä.

– Ai harrastavatko urheilijat olympialaisten kisakylässä seksiä? No, käsitykseni mukaan meno on tietysti välillä villiäkin. Tai siis mikä nyt on villiä, kaipa se pariutuminen on ihmiselämässä täysin normaali ilmiö, Tonteri kommentoi IS:lle nyt.

Tonteri luki IS:n pyynnöstä keskeisen sisällön Tiedtken haastattelusta. Hän oli samaa mieltä saksalaisen kanssa siitä, että kun huippujen urakat olympialaisissa päättyvät, sitten on aika vaihtaa vapaalle.

– Kisakylässä juhlitaan, ja miksei juhlittaisi. Kun on neljä vuotta treenattu hullunlailla, niin kyllähän siinä pitää päästä irrottelemaan ja paineita purkamaan, metsuriksi opiskeleva Tonteri linjasi.

Roope Tonteri opiskelee metsuriksi.

Tokion kisoissa urheilijoille annetaan yhteensä 160 000 kondomia, mutta olympiajärjestäjät ovat kertoneet, että ne jaetaan vasta kisojen päätyttyä. Järjestäjät ovat toivoneet, että urheilijat veisivät ne mukanaan.

Pyeongchangissa 2018 urheilijoille jaettiin noin 110 000 kondomia, 37 kappaletta per urheilija. Tuolloin IS:n kisakylästä tavoittama Tonteri kuvaili aihetta näin:

– Ai yli satatuhatta kortsua jaetaan? Kuulostaa tosi kivalta. Nyt on vaan sillä tavalla, että ainakaan meikäläiselle niitä ei ole tarjottu, Tonteri avasi pelin tuolloin.

– Taitaa olla käynyt niin, että nopeat ovat syöneet hitaat. Harmi homma. Kaipa sitten paikallinen Tinder on kovassa huudossa täällä – ainakin se näyttäisi toimivan, hän jatkoi naurahdellen.