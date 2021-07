Kommentti: Viivi Lehikoisen kausi on sensaatiomaisen upea – olympiapettymys ei muuta isoa kuvaa

Viivi Lehikoinen pettyi Tokiossa, mutta uran iso kuva kulkee nyt jälleen raiteillaan. EM-finaalipaikka on täyttä realismia, kirjoittaa Pekka Holopainen.

Viivi Lehikoinen kuuluu vaikeiden vuosiensa jälkeen suomalaisen yleisurheilukauden isoihin tarinoihin. EM-finaalitaso on ensi kesänä realismia.

Seinäjoen Kalevan kisat olivat 2017 edenneet viimeiseen päiväänsä, ja katsomossa pyöritteli päätään Olympiakomitean huippu-urheiluyksikön nykyinen johtaja, entinen aitajuoksuvalmentaja Mika Lehtimäki.

Italian Grossetosta oli tullut tekstiviesti, joka kertoi 17-vuotiaan Viivi Lehikoisen juosseen pronssia alle 19-vuotiaiden EM-kisojen 400 metrin aidoissa. Ennätys parani samalla hulppeat 1,16 sekuntia lukemiin 56,49.

Lue lisää: Viivi Lehikoinen ensimmäisestä aikuisten arvokisastaan Ylelle: ”Oli nyt tällainen”

Vielä raivokkaammin Lehtimäen pää olisi pyörinyt, jos hänelle olisi samalla kerrottu, että seuraavan kerran kyseinen ennätys paranee noin 3 vuotta ja 11 kuukautta myöhemmin.

Lehikoisen potentiaali onnistuttiin jollakin ihmeellä pitämään kolme vuotta täydellisesti piilossa, mutta tällä kaudella peto on vihdoin päästetty häkistä.

Viivi Lehikoinen kävi Mäkelänrinteen urheilulukion ja treenasi paljon koulun fasiliteeteissa. Hän on julkisestikin kantanut huolta siitä, miten monen nuoren lahjakkaan urheilijan turvaverkko repeää urheilulukion jälkeen. Se taas saa monet lopettamaan ennen aikojaan.

Vasta 21-vuotias HIFK:n juoksija kuuluu ilman muuta olympiajoukkueen yllätysurheilijoihin, eikä hän ujostellut kisoissakaan. Hänen alkuerässään juoksemallaan ajalla 55,67 olisi menty kirkkaasti jatkoon kaikissa olympia- tai MM-kisoissa 2011–2019. Kovimmillaan välieräpaikkaan vaadittiin tässä aikaikkunassa 56,33.

” Sveitsiläinen valmentaja Laurent Meuwly on onnistunut repimään lahjakkaasta ja työteliäästä urheilijasta tehot ulos.

Hiukan parempi onni eräjaoissa olisi sekin taannut ensimmäistä kertaa maailmanlaajuisissa aikuisten arvokisoissa esiintyneelle naiselle jatkopaikan.

Lue lisää: Suosikki Viivi Lehikoinen teki kovan ennätys­parannuksen, mutta jäi silti neljänneksi EM-finaalissa – ”En tiedä, mitä ajattelisin”

Vaikka välieräpaikasta aivan realismin pohjalta puhunut Lehikoinen nieleskeli pettymystään, kauden iso taulu on jo valmis ja se esittää kaunista maisemaa. Sveitsiläinen valmentaja Laurent Meuwly on onnistunut repimään lahjakkaasta ja työteliäästä urheilijasta tehot ulos. Dramaattisimmin uusiksi on mennyt kilpailukauden aikainen harjoittelu.

Pitkissä aidoissa välttämättömän kestävyyspohjansa hyväksi Lehikoinen on tehnyt vuosia paljon töitä, eikä sekään työ turhaa ollut.

Numeraalinen data Lehikoisesta on vastaansanomatonta: 55,94–58,87–58,66–58,44–58,04. Ensimmäisenä on Lehikoisen kahdeksan parhaan päämatkajuoksun keskiarvo tältä kaudelta, viimeisenä sama keskiarvo 17-vuotiaana kaudella 2017. Trendi on kääntynyt dramaattisesti, eikä yhtään liian aikaisin. Jos se jatkuisi samanlaisena, Lehikoinen kiitäisi jo heti ikätoveriaan Sydney McLaughlinia, kukaties maailman parasta naisyleisurheilijaa, seuraavassa falangissa.

Viimeistään ensi kaudella Viivi Lehikoisen luupissa on Tuija Helanderin SE-aika 54,62, jonka euralainen juoksi Rooman MM-finaalissa 1987. Kuvassa Helander Los Angelesin olympiakisoissa 1984.

Ei kehitys tietenkään tällaisen purskauksen jälkeen voi samanlaisena jatkua. Perustason vakiintuminen 55 sekunnin tuntumaan tarkoittaisi kuitenkin, että Tuija Helanderin ikuisena pidetty, vielä 0,80 sekunnin päässä oleva SE-aika 54,62 lähtisi flow-päivänä historiaan. Ja ennen kaikkea tätä: Lehikoinen juoksisi Münchenissä jopa EM-finaalin ensi kesänä.

Edellisissä EM-kisoissa Berliinissä 2018 loppukilpailupaikka irtosi ajalla 55,75, ja pronssi matkasi Meghan Beesleyn kassissa Englantiin ajalla 55,31.

EM-finaaliin oikeuttavat ajatkin ovat Lehikoiselle nyt silkkaa realismia. Tämä ei ihan ollut näkymä, kun kausi 2020 pantiin pakettiin.