Kommentti: Nyt purkautuu koronapatouma – olympialaisten yleisurheilussa rävähtää

Koronavirus on vahvistanut urheilun ydintä, kyltymätöntä näyttämisen halua. Siksi Tokion yleisurheilussa tehdään huipputuloksia, kirjoittaa Marko Lempinen.

Tokio

Merkit ovat jo selvästi nähtävissä. Tokion olympialaisten yleisurheilusta tulee tasoltaan ilotulitus.

Voi olla, ettei Tokion Olympiastadionilla nähdä yhtään uutta maailmanennätystä, mutta joka tapauksessa huipputuloksia lajissa jos toisessa. Tämän näki jo perjantaina yleisurheilujen ensimmäisenä päivänä, ja erityisesti naisten 100 metrin alkuerissä.

Kovimman ajan (10,78) tykitti Norsunluurannikon Marie-Josee Ta Lou, ja niin leikitellen, että alta pois. Kuluvalla kaudella kaikkien aikojen toiseksi nopeimpaan aikaan (10,63) pinkonut Jamaikan Shelly-Ann Fraser-Pryce piipahti radalla yhtä elegantisti ja helponnäköisesti.

Vaikka maailman tämän hetken nopein nainen jarrutti lopussa, aika oli jopa 10,84. On ilmeistä, että lauantain finaalissa Fraser-Pryce pinkoo vähintään 10,70:n tuntumaan.

Myös esimerkiksi miesten satasella useat huiput mitä ilmeisimmin juoksevat kovempaa kuin kertaakaan tällä kaudella. Uutta Usain Boltia ei ole lähimainkaan tiedossa, mutta Tokiossa kilpailevien kauden aiempia tilastotuloksia ei kannata tuijottaa – ei oikeastaan missään lajissa.

Vielä joidenkin lajien alkuerissä tulostaso jäänee vaatimattomaksi, mutta kun jyvät on erotettu akanoista, sitten rävähtää.

Syyt ovat selvät.

Jamaikan pikakiituri Shelly-Ann Fraser-Pryce on kaikesta päätellen huippukunnossa Tokiossa.

Ensinnäkin Tokion stadionin uusittu, kovapintainen mondo soveltuu loistavasti useimmille juoksijoille. Jo yksistään tämä lisää urheilijoiden itseluottamusta.

Tähän väliin voi heittää, että joidenkin urheilijoiden kohdalla uskoa saattaa lisätä myös doping. Ainakin yksi todiste siitä saatiin lauantaina, kun Nigerian pikajuoksijan Blessing Okagbaren dopinkäry paljastui. Hänen positiiviseksi osoittautunut testinäyte (sisälsi kasvuhormonia) oli annettu aiemmin heinäkuussa.

Mutta ei heittäydytä tämän enempää kyynikoksi. Tulostaso äityy kovaksi myös puhtain keinoin.

Toiseksi juoksulajeissa monet saavat lisähyötyä uusista, paljon kohua herättäneistä hiilikuitupiikkareista. Hyöty on marginaalinen, mutta kun ruvetaan ennätyksistä puhumaan, juuri pienet marginaalit ratkaisevat.

Kolmanneksi monet yleisurheilijat ovat latautuneet näihin kisoihin paremmin kuin koskaan, kiitos koronapandemian, joka siirsi Tokion kisoja vuodella. Tokion tulostason kannalta on ollut parempi, ettei pandemiaa ole saatu vielä tänäkään vuonna globaalisti kuriin, koska sen vuoksi kilpaileminen on ollut vaikeaa.

Toisin sanoen urheilijoiden on täytynyt keskittyä harjoitteluun ja lepäämiseen. Heidän kroppansa ovat nyt äärimmilleen viritettyjä.

Eristäytymispakko on taatusti tuntunut useimmista tylsältä ja ahdistavaltakin, mutta juuri nämä tekijät ovat synnyttäneet heidän sieluunsa valtavan patouman. Hurjan voiman, joka nyt Tokiossa purkautuu.

Urheilijoilla on suunnaton halu kilpailla, tarve päästää realisoimaan pandemiasta seurannut lataus. Korona on vaikeuttanut urheilijoiden tulotasoa, mutta toisaalta siitä on tullut mahdollisuus.

– Uskon vahvasti, että Tokion tulostasosta tulee selvästi odotettua kovempi, näkee myös tunnettu ja menestynyt yleisurheilumanageri Jukka Härkönen.

Koronavirus on vain vahvistanut urheilun ydintä, kyltymätöntä näyttämisen halua.