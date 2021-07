Euroopan mestari Liukkonen karsiutui päämatkansa välieristä Tokiossa.

Tokio

Ari-Pekka Liukkosen kisataival Tokion olympialaisten miesten 50 metrin vapaauinnissa tyssäsi jo alkueriin, kun suomalaisuimari jäi erässään viimeiseksi ajalla 22,25. Liukkosen alkuerässä nopeinta vauhtia piti Kreikan Kristian Gkolomeev ajalla 21,66.

Koko joukon kovinta vauhtia altaanmitalla piti odotetusti Yhdysvaltojen Caeleb Dressel ajalla 21,32. Välieräpaikkaan vaadittiin 22 sekunnin alitus, sillä 16:nnen aika oli 21,97.

Liukkonen voitti toukokuussa Budapestissa matkan Euroopan mestaruuden, mutta olympia-altaassa hän ei pystynyt näyttämään parasta osaamistaan. Silloin hänen aikansa oli 21,61.

– Tässä oli kaikki, mitä irtosi tänään. Ihan hirvittävää roskaa ovat olleet viimeiset 4–5 päivää, Liukkonen kertoi Olympiakomitean jakamassa äänitallenteessa ja haki sanoja, joilla kuvata tunnelmiaan.

Liukkonen myönsi ajatelleensa, että päämatkalla juuri alkuerä on kaikkein vaikein este voitettavaksi. Nyt se toi vasta 26. sijan, joten lauantain välierä jää häneltä kokematta.

– Oli tiedossa, että tämä on tiukin paikka. Jos olisin tästä päässyt jatkoon, en usko, että huomenna olisi ollut mitään ongelmia uida semifinaalista finaaliin. Se on aina sama juttu, että ensimmäinen on raskas, ja nyt se oli tosi raskas. Tällaista tällä kertaa, Liukkonen tuumasi.

Ari-Pekka Liukkosen urakka päämatkalla 50 metrin vapaauinnissa jäi lyhyeksi.

Liukkoselle Tokio on kolmas olympiaetappi, mutta samaan Marko Malvelan valmennusryhmään kuuluva Fanny Teijonsalo on mukana ensimmäisissä viiden renkaan kisoissaan. Hän oli 50 metrin vapaauinnin alkuerissä 17:s eli ensimmäisellä karsiutujan paikalla.

Myöhemmin perjantaina kuitenkin selvisi, että Teijonsalo pääsee sittenkin matkan välieriin. Uintisivusto Swimswam kertoi, että Teijonsalon edelle sijoittunut Hongkongin Siobhan Haughey vetäytyi kisasta, mikä avasi kisapaikan suomalaiselle.

Swimswamin mukaan Haughey kärsii lonkkavammasta.

– Hyvä uintihan se oli. Kaksi sadasosaa omasta Suomen ennätyksestä, Teijonsalo tuumasi kisan jälkeen ennen kuin välieräpaikka oli auennut.

Teijonsalo löi alkuerissä kätensä altaan päätyyn ajassa 24,79. Hänen tämän kesän SE:nsä on 24,77.

– Maaliintulossa oli varmaan kaksi sadasosaa löysää. Kaikkeni annoin kisassa, ja tuo oli se, mihin se tänään riitti, Teijonsalo totesi.

Teijonsalon välierä kisataan lauantaina kello 5.32 Suomen aikaa. Alkuerien nopein oli Australian Emma McKeon olympiaennätyksellä 24,02.