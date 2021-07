Tokiossa leimahti dopingriita! Hopealle jäänyt supertähti laukoi kovia epäilyjä finaalin jälkeen

Tokion olympia-altaassa leimahti dopingriita Venäjän ja länsimaiden välille.

Doping nousi Tokion olympiauintien suureksi puheenaiheeksi perjantain 200 metrin miesten selkäuintifinaalin jälkeen.

Hopealle jäänyt Rion kolminkertainen olympiavoittaja Ryan Murphy laukoi ilmoille kovaa tekstiä. Yhdysvaltalainen Murphy sanoi epäilevänsä, että kaikki Tokion altaassa kilpailleet eivät tehneet niin puhtain keinoin.

Heti kisan jälkeen Murphy puuskahti siitä, kuinka henkisesti kuluttavaa on valmistautua kilpailemaan todennäköisesti doupattuja urheilijoita vastaan. Hän jatkoi teemasta lehdistötilaisuudessa.

– En tiedä, oliko kisa sataprosenttisen puhdas. Epäilykseni johtuvat siitä, mitä menneisyydessä on tapahtunut. Tilanne on päällä – ja se on ongelma, Murphy sanoi Washington Postin mukaan.

Kilpailun voitti Venäjän Jevgeni Rylov, jota Murphy siis vähintään epäsuorasti kritisoi.

Pronssimitalisti, Iso-Britannian Luke Greenbank, oli Murphyn kanssa samoilla linjoilla. Greenbank piti turhauttavana sitä, että Venäjän valtiojohtoiseen dopingjärjestelmään ei ole puututtu paremmin.

Lehdistötilaisuudessa Murphyn ja Greenbankin välissä istunut Rylov pysyi hiljaa, kunnes häneltä kysyttiin suoraan, onko hän puhdas vai ei.

– Olen aina kannattanut rehtiä kilpailua. Puhdas urheilu on tärkein asia sydämessäni. Olen omistanut koko elämäni uinnille. En pysty edes vastaamaan tuohon kysymykseen, Rylov sanoi.

Venäjän olympiakomitea reagoi kritiikkiin raivoisasti. Se syytti Twitterissä länsimediaa huonoksi häviäjäksi, joka suoltaa väsynyttä propagandaa.