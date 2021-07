Mihin asti loikkii Kristiina Mäkelä? Purjehduksessa mitalisauma, Elias Kuosmanen yrittää kaataa isoja körmyjä – katso tästä sunnuntain olympiaohjelma!

Sunnuntainakin Tokion olympialaisissa tulessa on kymmenen suomalaista.

TOKION olympialaisten 12. kisapäivänä, sunnuntaina 1.8., tulessa on lauantain tapaan kymmenen suomalaisurheilijaa. Yleisurheilussa Krista Tervo ja Silja Kosonen tavoittelevat finaalipaikkaa moukarin karsinnasta jo kolmen jälkeen yöllä Suomen aikaa. Kristiina Mäkelä nähdään kolmiloikan finaalissa iltapäivällä kello 14.15 alkaen.

Suomalaisten ohjelman, kellonajat sekä koko kisapäivän ohjelman näet tämän jutun lopusta.

Entä mihin riittävät Elias Kuosmasen rahkeet 130-kiloisten järkäleiden sarjassa kreikkalais-roomalaisessa painissa?

Sami Välimäki ja Kalle Samooja päättävät olympiaurakkansa miesten golfin viimeisellä kierroksella.

Tuula Tenkasella on jopa mitalimahdollisuus, kun purjehditaan laser radial -luokan mitalilähtö. Kaarle Tapper puolestaan purjehtii laser standard -luokan mitalilähdössä. Purjehtijakaksikko Sinem Kurtbay / Akseli Keskinen jatkaa kisoja nacra 17 -luokassa.

IS:n olympia-asiantuntijan Lauri Hollon sunnuntain nosto:

Hieman yllättäen Suomea edustaa sunnuntaina kolmiloikan finaalissa Kristiina Mäkelä, eikä Senni Salminen. Mäkelä on tosin erinomainen arvokisahyppääjä ja selvittänyt karsinnan niin olympialaisissa kuin MM-kilpailuissa jo aiemminkin. Isompi yllätys onkin Salmisen jääminen karsintaan.

2016 Pekingin olympialaisissa ja 2019 Dohan MM-kilpailuissa Mäkelä oli finaalin 12:s eli viimeinen. Jotakin on jäänyt finaaleissa piippuun. Nyt karsintahypyt olivat suoraan sanottuna teknisesti keskinkertaisia. Kun noilla hypyillä yltää finaaliin, on mahdollisuus parantaa reippaasti. Ensimmäinen tavoite on ilman muuta se, että Mäkelä pääsee hyppäämään kuusi kertaa. Se vaatii noin 14,40 eli ennätystasoa. Fysiikka siihen riittää, mutta kuinka tekniikka pysyy kasassa?

Kärki on kivikova, mutta jos Mäkelä pääsee kuusi hyppyä loikkaamaan, hänellä on kaikki mahdollisuudet vähintään kuuden parhaan joukkoon. Se olisi loistava saavutus. Rahkeissa on 14,50, mutta realisoituuko se? Toinen jännityksen aihe on, siirtääkö Venezuelan huikea Yulimar Rojas historiaan Inessa Kravetsin 26-vuotiaan ME:n 15,50. Valistunut arvaus on, että kyllä siirtää.

Naisten kolmiloikan finaali YLE TV1 klo 14.15.