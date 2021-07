Koronavirus leviää Tokiossa nyt ”räjähdysmäisesti”

Pääministeri Yoshihide Suga vakuuttaa, ettei tartuntamäärien nopean kasvun syy ole olympialaisissa. Olympialaisiin linkitettyjä koronatapauksia on 193.

Tokio

KESÄOlympialaisia isännöivän Japanin koronavirustartuntaluvut ovat viime viikon aikana kääntyneet jyrkkään nousuun.

Torstaina päivittäinen uusien tartuntojen määrä ylitti 10 000:n rajapyykin ensimmäisen kerran pandemian aikana.

Pelkästään Tokiossa uusia tapauksia raportoitiin 3 865, kun vielä viikko sitten perjantaina olympialaisten avajaispäivänä vastaava luku oli alle 1 400.

– Emme ole aiemmin kokeneet näin vauhdikasta leviämistä, kabinettipäällikkö Katsunobu Kato totesi usean japanilaislehden mukaan.

Japanilaiset käyttävät tunnollisesti maskeja. Kuva on otettu junassa heinäkuun puolivälissä.

Tokiossa covid-19-potilaille on varattu 5 967 sairaalapaikkaa. Niistä puolet on nyt käytössä. Asiantuntijoiden mukaan vakavien tapausten osuus on kuitenkin nousussa, ja paine tuntuu jo sairaaloissa.

Pääministeri Yoshihide Suga vakuutti torstaina, ettei tapausmäärien nousun syy ole olympialaisissa, kertoo Japan Today.

– En usko, että mitään yhteyttä on, Suga totesi toimittajille torstai-iltana Tokiossa.

Hän kehotti ihmisiä katsomaan kisoja kotona sporttibaarien sijaan. Olympialaisiin ei oteta katsojia paikan päälle.

Heinäkuun alun jälkeen olympialaisiin linkitettyjä koronatapauksia on 193. Reutersin mukaan sairaalahoidossa on kaksi ulkomaalaista urheilijaa.

” Tartuntamäärät kasvavat räjähdysmäisesti ja ennennäkemättömällä tavalla.

Japanilaiset eivät ota koronariskiä tarpeeksi vakavasti, sanovat terveysviranomaiset. Elämä on jatkunut liian normaalina.

Japanilaispäättäjät ovat kohdistaneet viestiään erityisesti nuoriin ihmisiin: ottakaa rokote ja noudattakaa rajoituksia.

Mielenosoittajat vastustivat olympialaisia pääministerin toimiston edessä torstaina.

Tokioon on julistettu hätätila, mutta silti ihmiset kokoontuvat iltaisin kaduille viettämään aikaa. Pääministerin odotetaan ilmoittavan perjantaina hätätilan laajenevan koskemaan myös Tokiota ympäröiviä alueita.

Japan Timesin mukaan esimerkiksi julkisen liikenteen käyttö on vähentynyt kahden viime viikon aikana vain hieman.

Päättäjät syyttävät kansaa kovin sanoin, vaikka laajempaa yhteiskunnan sulkua Japanissa ei ole. Monet työpaikat eivät salli etätöitä. Alle kolmasosa väestä on rokotettu, ja testeihin pääsy on monimutkaista.

Tokiossa virustestejä tehtiin torstaina noin 14 600, ja niistä yli neljäsosa oli positiivisia.

– Tartuntamäärät kasvavat räjähdysmäisesti ja ennennäkemättömällä tavalla, kansallisen tartuntatautien ehkäisykeskuksen johtaja Norio Ohmagari sanoi Japan Timesille.

– Valitettavasti näyttää siltä, että se jatkuu yhä.