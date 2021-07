Venäläisurheilijat ovat Tokiossa kuin käveleviä Venäjän lippuja ja ulkoministeriön tiedottaja Maria Zaharova lyö turpiin länsilehdistöä esittävää nukkea propagandavideolla. Venäjä löysi jälleen omat keinonsa pitää pilkkanaan sekä kansainvälistä yhteisöä että omaa dopingrangaistustaan, Arja Paananen kirjoittaa.

Venäjällä oli aiemmin voimassa salattu valtiollinen dopingohjelma, mutta kun huijaus paljastui Sotshin vuoden 2014 talviolympialaisten jälkeen, Venäjä on ottanut nyt käyttöön aivan avoimen valtiollisen trollausohjelman Tokion kesäolympialaisia varten.

Virallisestihan Venäjän joukkuetta ei Tokion kisoissa edes nähdä, sillä venäläisurheilijat esiintyvät maansa olympiakomitean lipun alla. Joukkueen nimi on englanniksi ROC eli Russian Olympic Committee, ja Venäjän kansallishymnin sijaan venäläisille kultamitalisteille soitetaan Tshaikovskin säveliä.

Dopingrangaistuksen vuoksi Venäjältä on kielletty myös valtiollisen lipun käyttö, mutta dopingiin sotkeutumattomat venäläisurheilijat saavat sen sijaan kisata normaalisti.

Tässä ovat siis perusfaktat, mutta turha luullakaan, että Venäjä olisi tyytynyt nöyrästi osaansa saati sitten myöntänyt saaneensa rangaistuksen aiheellisesti.

Venäjän oma tarina Tokiossa on sen sijaan se, että maa on joutunut täysin syyttömänä russofobisten dopingpakotteiden kohteeksi, mutta syrjintä on silti vain omiaan siivittämään venäläisurheilijat voitosta voittoon.

Tokion trollaus alkoi siitä, kun Venäjä lanseerasi ROC-joukkueen tunnuksia. Pyeongchangin vuoden 2018 talviolympialaissa Venäjä oli joutunut jo esiintymään kansainvälisen olympialipun alla ja venäläisvoittajille oli soitettu Olympiahymni, mutta nyt Moskova ei halunnut tyytyä enää tällaiseen kohteluun.

Aluksi Venäjä yritti saada ROC-joukkueen kisahymniksi toisen maailmansodan aikaista neuvostoliittolaista hengennostatuslaulua Katjushaa. Se olisikin sopinut Kremlin narratiiviin, jonka mukaan venäläiset taistelevat nyt Putinin johdolla yksin ja urheasti Euroopassa yhä edelleen päätään nostavaa natsismia vastaan.

Kun Urheilun kansainvälinen vetoomustuomioistuin Cas ei hyväksynyt Katjushaa, Venäjä sai taas yhden syyn valittaa syrjinnästä. Mutta sitten tuli useita täysosumia.

ROC-joukkueen lipuksi Tokioon hyväksyttiin Venäjän olympiakomitean lippu, jossa näkyvät jo maan lipun värit tyylitellyn olympiasoihdun muodossa.

Kisa-asuiksi saatiin puolestaan juntattua valtavilla valko-sini-punaisilla väripinnoilla koristellut verryttelyasut, jotka tekevät venäläisurheilijoista kuin käveleviä Venäjän lippuja. Koska kiellettynä on silti nimenomaan vain Venäjän lippu, eivät Cas ja Kansainvälinen olympiakomitea KOK kertomansa mukaan voineet muuta kuin hyväksyä asuihin valitut ”väripinnat”.

Parhaillaan Venäjällä on puolestaan meneillään sosiaalisen median tempaus, joka kulkee tunnuksella #wewillROCyou. Queen-yhtyeen We Will Rock You -kappale on muokattu siinä sanaleikin kautta ROC-joukkueen tsemppaukseksi.

Sinänsä osuvasti keksitty, mutta taustalla ei ole mikään söpö ruohonjuuritason flash mob. Sen sijaan kyseessä on Venäjän valtiollinen trollauskampanja, jonka tavoitteena on kertoa, että ROC keinuttaa ja jyrää Tokiossa sekä Venäjän urheilulliset että poliittiset vastustajat.

Valtiollisesta taustavoimasta kertoo esimerkiksi se, että Moskovan keskustaan on ilmestynyt valtava graffiti, jossa Venäjän karhua esittävä judoka kukistaa Maailman antidopingtoimistoa Wadaa esittävän vastustajan ja alla on hashtag #wewillROCyou. Vaikka Venäjän viranomaiset ovat tunnetusti ahkeria siivoamaan pois kaikki graffitit Aleksei Navalnyin kasvoista alkaen, tästä ”spontaanista maalauksesta” ei ole kuulemma tullut valituksia viranomaisille, eikä sitä aiota maalata peittoon talon seinästä.

Venäjän valtiollinen media päivittää kisojen aikana internetiin kaikki ROC-joukkueen mitaliuutiset aihetunnisteella #wewillROCyou.

Myös maan ulkoministeri Sergei Lavrov on tukenut julkisesti ”nokkelaa tempausta”, ja useat Kremliä myötäilevät julkkikset Timati-räppäristä alkaen ovat kehottaneet ihmisiä liittymään mukaan tunnuksen käyttöön.

Dj Smash on ehtinyt levyttää jopa jo uuden kannustuskappaleenkin, jossa hän yhdistelee alkuperäisen We Will Rock You -kappaleen ja Tshaikovskin pianokonserton säveliä yhteen näytellen itse videolla eri lajien venäläisurheilijoita suorituksissaan.

Eri puolilla Venäjää aina Pietarista Vladivostokiin on puolestaan järjestetty vallanpitäjien hyväksymiä autoilutempauksia, joissa venäläisautoilijat ovat luukuttaneet mukailtua #wewillROCyou-kappaletta autojensa äänimerkeillä ja heiluttaneet isoja Venäjän lippuja.

Ja kaikki tämä alkoi mukamas vain pari viikkoa sitten, kun tunnettu venäläinen tv-kasvo Tina Kandelaki keksi ehdottaa Instagramissa #wewillROCyou-tunnuksen käyttöönottoa. Siitäs saitte siis samalla kaikki, joiden mielestä Venäjällä ei sallita kansalaisten aktiivisuutta eikä sen paisumista massoja liikuttavaksi liikkeeksi – eikö niin?

Venäjän ulkoministeriön tiedottaja Maria Zaharova osallistui niin ikään #wewillROCyou-tempaukseen nauhoittamalla videon, jossa hän esiintyy itse pääosassa.

Video alkaa kuntosalilta, jossa Zaharova hakkaa antaumuksella PRESS-tunnuksella merkittyä nyrkkeilynukkea.

Kuvaannollisesta länsitoimittajan hakkaamisesta Zaharova siirtyy videolla lehdistötilaisuuteen, jossa hän vastailee Kremlille myötämielisten toimittajien kysymyksiin. Lopuksi hän toivottaa ROC-joukkueelle onnea ja menestystä Tokioon sanomalla:

– Haluan siteerata ulkomaalaisia kollegojamme ja sanoa kaikille: ”We will ROC you”. Venäjältä, rakkaudella, Zaharova sanoo ilmein ja äänensävyin, joista on rakkaus kaukana.