Mikä ihmeen mitalilähtö? Näin purjehduksen olympiamitalit ratkaistaan – Tuula Tenkanen tiukasti mukana taistelussa

Mitalilähdössä saadut pisteet lisätään kokonaistulokseen kaksinkertaisina.

Tuula Tenkanen on menestynyt hyvin purjehduksen Laser Radial -luokassa olympialaisissa.

Olympialaisissa kilpaillaan sunnuntaina Laser Standard ja Laser Radial -luokkien mitalilähdöissä, jonka jälkeen selviää kuka vie kotiin purjehduksen olympiamitalit.

Tuula Tenkanen on kahdeksan lähdön jälkeen Radialin kokonaiskilpailun toisena, joten hänellä on kaikki mahdollisuudet päästä sunnuntaiseen mitalitaistoon. Standard-luokassa kilpailevalla Kaarle Tapperilla näkymät eivät ole aivan niin valoisat; hän on sijalla 13. ennen kahta viimeistä lähtöä.

Mitalilähtöön pääsee molemmissa luokissa kymmenen parasta purjehtijaa kymmenen aikaisemmin lähdön pisteiden perusteella.

Jokaisesta lähdöstä purjehtija saa pisteitä sijoituksensa mukaan: lähdön voittaja saa yhden pisteen, toinen kaksi pistettä, kolmas kolme pistettä ja niin edelleen. Johdossa on siis aina se kilpailija, jolla on vähiten pisteitä. Mitalilähtöön pääsee kymmenen alkusarjassa vähiten pisteitä kerännyttä kilpailijaa.

Mitalilähdössä noudatetaan muuten samaa pistesysteemiä paitsi että kyseisen lähdön sijoituspisteet lisätään kokonaistulokseen kaksinkertaisina. Mitalilähdön tulos voi siis vaikuttaa lopulliseen sijoittumiseen todella suuresti.

Mitalilähdön pisteitä ei voi myöskään jättää kokonaistuloksesta pois, vaikka ne olisivat purjehtijalle regatan heikoimmat. Sen sijaan kymmenen lähdön heikoimpia pisteitä ei lasketa mukaan kokonaistulokseen. Heikoin lähtö putoaa siis pois.

Koko kilpailun voittajaksi kruunataan lopulta se purjehtija, jonka kokonaispisteet ovat mitalilähdön päätyttyä pienimmät. Tasatilanteessa voittaja on se, joka pärjäsi mitalilähdössä paremmin.

Viimeiset kaksi lähtöä purjehditaan perjantaina. Tenkanen kilpailee klo 6.05 alkavassa ja Tapper klo 8.35 alkavassa lähdössä.

Miesten Standardin mitalilähtö alkaa sunnuntaina kello 8.33 Suomen aikaa. Naisten Radialin mitalilähtö alkaa sunnuntaina klo 9.33.