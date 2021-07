Olympiatuomio: Matti Mattsson jysäytti vuoden huikeimman urheilupommin – nämä kaksi voivat olla seuraavat suomalaiset mitalistit

IS:n Olympiatuomio niputtaa torstain olympiapuheenaiheet.

Tokio

TOKION torstai tarjosi suomalaisittain kaivattua herkkua.

Matti Mattssonin ylsi huimaan suoritukseen 200 metrin rintauinnin olympiafinaalissa ja otti pronssia.

Mitkä muut aiheet puhuttivat torstaina? IS:n Olympiatuomiossa tällä kertaa Tokiossa kisoja seuraavat Pekka Holopainen, Marko Lempinen ja Rami Tuisku.

Pekka Holopainen

Tähti

Paralympiakisoissa on jo pitkään ollut porilainen Tähti, mutta olympiakisojen porilainen stara on vastaansanomattomasti Matti Mattsson. Jo arvokisamenestyksen osalta ulos kirjoitettu rintauimari jysäytti Odaiba Marine Parkin uimahallissa vuoden 2021 huikeimman suomalaisen urheilupommin. Mattssonin onneksi näitä kisoja ei voitu järjestää vuonna 2020.

Puheenaihe

Norjan saalis kisoista on toistaiseksi sille vaatimaton yksi kultamitali. Lisää odotetaan yleisurheilusta, mutta yksi sauma putosi pois, kun Jakob Ingebrigtsen päätti, ettei hänestä ole vielä uusimaan Paavo Nurmen ja Hicham El’Guerroujin temppua eli voittamaan sekä 5 000:n että 1 500 metrin juoksua. Nuorukainen piti alkuperäisen päänsä ja kilpailee vain mailerina.

Moka

Matti Mattssonin edelle niukasti kiilanneen Arno Kammingan hopeamitali ei kiinnostanut hollantilaismediaa niin paljon, että kansainvälisessä lehdistötilaisuudessa olisi nähty alankomaalaisedustus. Kamminga kuunteli kohteliaasti Mattssonille esitetyt kymmenet kysymykset ja suorastaan ilahtui, kun Ilta-Sanomat lopulta esitti hänellekin kysymyksen. Hollantilaiskollegoilla toki piisaa kiirettä, keskiviikkona napsahti kahdeksan mitalia.

Tyyli

Isäntämaan kuumimpiin urheilutähtiin kuuluva Daiko Hashimoto laittoi keskiviikkoiltana telinevoimistelun 6-ottelussa pystyyn maailmanluokan show’n, joka ei jättänyt ketään kylmäksi. Huikeaa taituruutta telineeltä toiselle ja yksi kisojen arvostetuimmista voitoista Japaniin. Hashimoto jos kuka olisi ansainnut Ariaken voimisteluareenan lehterit täyteen fanaattisia lajin ystäviä.

Yllätys

Venäjän, tai ROC:n, lentopallomaajoukkuetta päävalmentava Tuomas Sammelvuo totesi turnauksen alla, että hänen joukkueensa ei ole voittajasuosikki. Sellaiseksi Sammelvuo nimesi mm. Brasilian, jota hänen miehistönsä keskiviikkona kyykytti puhtaasi erävoitoin 3–0. Matti Mattssonin uroteon jälkeen on jo mahdotonta, että Sammelvuo olisi Tokion ainoa suomalaismitalisti. Ainoa voittaja hän toki voi olla.

Marko Lempinen

Tähti

Suomalainen uinti. Ennen torstaita Suomen edellinen olympiamitali oli peräti 25 vuoden takaa, Atlantasta 1996, jolloin Jani Sievinen runnoi hopealle. Suomessa ehdittiin jo tottua siihen, että EM-tasolla mitalit ovat mahdollisia, mutta ei enää olympialaisissa. Kunnes esiin nousi Matti Mattsson, joka mullisti kaiken.

Puheenaihe

Tietenkin Matti Mattsson. Tokiossa Mattssonista väännettiin yhden jos toisenlaista tarinaa, ja tuskin porilainen vielä itsekään ymmärtää, millaiseen valokeilaan hän huippuvedollaan pääsi Suomessa. Olympiapronssi tuli äärimmäisen kilpaillussa lajissa, ja on pakko arvostaa tapaa, jolla Mattsson kellisti kaikki vaikeutensa.

Moka

Korona voi tarttua missä vaan, eikä sen saaneita pidä lähtökohtaisesti syyllistää. On joka tapauksessa uskomatonta, että USA:n seiväshyppytähti Sam Kendricksin koronakupla petti – uran tärkeimmällä hetkellä. Kendricks sai koronatartunnan, eikä odotettu yhteenotto Ruotsin Armand Duplantisin kanssa toteudu. Pettymys kaikille.

Tyyli

Kiinalainen pöytätennis on taidetta. Tavallisesta pulliaisesta tuntuu absurdilta katsoa kiinalaisten esityksiä, jotka eivät tunnu olevan tästä maailmasta. Heidän käsissään vain 2,7 grammaa painava pallo vaikuttaa ruumiinjatkeelta. Kiina vie Tokiossa kulta- ja hopeamitalit sekä miehissä että naisissa, odotetusti.

Yllätys

Se nähtiin naisten laser radial -luokassa, jossa Tuula Tenkanen sijoittui päivän lähdöissä kuudenneksi ja kolmanneksi, nostaen itsensä kuumaksi mitalikandidaatiksi. Purjehduksessa yllätykset ovat tyypillisiä, mutta tätä ei olisi Tenkaselta osannut edellisten lähtöjen perusteella odottaa. Mitali tullee.

Rami Tuisku

Tähti

Koskaan ennen ei ole netin tulospalvelun seuraaminen ollut yhtä jännittävää, kun Matti Mattssonin olympiafinaalin aikana. Seurasin väliaikoja olympialaisten tulospalvelusta, sillä Japanin tv:n lähetyksessä oli iso viive livetilanteeseen. Mattssonin suoritus oli numerojenkin perusteella jäätävä – upea SE-tulos.

Puheenaihe

ME-uimari Anton Tshupkov jäi 0,11 sekunnin erolla neljänneksi 200 metrin rintauinnin olympiafinaalissa. Edelle Suomen Matti Mattsson. Venäläinen lopetti huippu-uransa tähän kisaan, ja mitaleilta putoaminen otti koville. ”Olen pahoillani tämänpäiväisestä suorituksesta”, Tshupkov kirjoitti Instagramissa.

Moka

Riossa 2016 olympiakultaa voittanut Kiinan naisten lentopallojoukkue on ollut Tokiossa pulassa. Avauskierroksella se kärsi sokkitappion Turkille ja perään USA:lle. Torstaina Venäjä kaatoi Kiinan viisieräisessä trillerissä. Kiinan on pakko voittaa Italia ja Argentiina voidakseen edes haaveilla jatkopeleistä.

Tyyli

USA:n Caeleb Dressel voitti 100 metrin vapaauinnin olympiaennätysajalla. Kulta oli uintihirmun toinen Tokiossa, ja hän tavoittelee vielä neljää mitalia. Niihin yltäessään, Dressel nousee suurten joukkoon. Enempään kuin kuuteen mitaliin yksissä kisoissa ovat yltäneet vain Michael Phelps (8 kpl 2008) ja Mark Spitz (7 kpl 1972).

Yllätys

Esimerkiksi Ruotsin mitalitili on yhä avaamatta Tokiossa, mutta piskuisen San Marinon ei. Alessandra Perilli voitti torstaina pronssia naisten trap-ammunnassa. San Marinossa on vain noin 34 000 asukasta, joten siitä tuli väkiluvultaan historian pienin maa, joka on saavuttanut olympiamitalin.