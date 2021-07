Olympiapronssia uinut Matti Mattsson lähetti liikuttavat terveiset perheelleen TV5:llä: ”Iskä tulee huomenna kotiin”

Matti Mattsson puhui liikuttuneena TV5:lle.

Suomen Matti Mattsson venytti Tokion olympialaisissa todellisen jymypaukun: pronssia 200 metrin rintauinnissa.

27-vuotias uimari oli unelmauintinsa jälkeen herkistynyt mies TV5:n haastattelussa.

– Tämä on jotain hurjinta. Aivan uskomatonta, Mattsson sai sanottua.

– Pystyin pitämään pään koko ajan kasassa, ja uinti meni koko ajan eteenpäin. Vaikka se alkoi lopussa vähän hajoamaan, niin uskomattoman hyvin meni.

Mattsson kertoi ounastelleensa, että aiemmassa Suomen ennätyksessä oli vielä sekunnin verran varaa. Se osoittautui todeksi.

Ennätys parani peräti 1,09 sekunnilla lukemiin 2.07,13.

Kahdeksan vuoden takainen MM-pronssimitalisti on kärsinyt vakavista terveysongelmista viime vuosina. Vuonna 2019 hänellä diagnosoitiin keliakia, ja lopettaminenkin on ollut matkan varrella lähellä.

Uran ylivoimaisesti paras uinti ja Suomen ensimmäinen uintimitali olympialaisissa 15 vuoteen saivat 27-vuotiaan porilaisen herkistymään.

– Kahdeksan vuotta syvissä vesissä eletty, ja tähän on tultu. Tämä on ihan älyttömän hienoa. Onneksi en lopettanut. Aika monia öitä on tullut valvottua edellisten arvokisojen jälkeen, hän totesi.

Haastattelun lopuksi Mattsson sanoi pari sanaa häntä kotikatsomoissa kannattaneille suomalaisille ja sille kaikkein tärkeimmälle, eli omalle perheelleen.

Mattssonilla ja hänen puolisollaan on kaksi lasta.

– Kiitoksia kaikille kannustuksesta ja kotijoukoille tuesta. Iskä tulee huomenna kotiin, Mattsson sanoi perheelleen ääni väristen.