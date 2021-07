Simone Bilesin epäonnistunut hyppy ei ollut mikään pikkuvirhe – voimistelupiirien reaktio kertoo paljon: ”Hän olisi voinut loukkaantua vakavasti”

Sosiaalisessa mediassa on tuotu esille sitä, kuinka vakavasta asiasta Simone Bilesin epäonnistuneessa hypyssä oli kyse.

Telinevoimistelun supertähden Simone Bilesin vetäytyminen telivoimistelun joukkuekilpailusta ja neliottelun finaalista Tokion olympialaisissa on järkyttänyt urheilumaailmaa. 24-vuotias Biles kertoi vetäytymisestään sen jälkeen, kun oli epäonnistunut Amanar-nimisessä hypyssä tiistain joukkuefinaalissa.

Bilesin oli tarkoitus suorittaa Amanarinsa 2,5 kierteellä, mutta tiistaina hänen hypyssään nähtiin vain 1,5 kierrettä.

Biles keskeytti joukkuefinaalin epäonnistuneen hyppynsä jälkeen. Keskiviikkona kerrottiin, ettei Biles osallistu torstain neliotteluunkaan. Yhdysvaltojen kultaputki jatkui kuitenkin ilman Bilesiakin, sillä 18-vuotias Sunisa Lee voitti uransa ensimmäisen olympiakullan.

Perustallaajan oli vaikea ymmärtää tapahtuneen vakavuutta, koska Biles laskeutui epävarman suorituksen jälkeen kuitenkin jaloilleen. Nyt entiset voimistelijat ja voimistelun sisäpiiriläiset ovat yrittäneet selittää tilanteen vaarallisuutta sosiaalisessa mediassa.

Kalifornian yliopiston telinevoimistelujoukkueen UCLA:n videokuvaaja Deanna Hong aloitti Twitterissä paljon jaetun ketjun, jossa yrittää valottaa Bilesin päänsisäisen blokin vakavuutta. Hong kertoo Twitterissä keskustelleensa entisten maajoukkuevoimistelijoiden kanssa Bilesin tilanteesta.

– Yksi entinen Yhdysvaltain eliittivoimistelija, jonka kanssa puhuin sanoi, että jos joku muu kuin Simone Biles olisi tehnyt saman virheen, häneltä olisi mennyt vähintään polvi rikki. Toinen sanoi, jos se olisi tapahtunut hänelle Simonen sijaan, "olisin todennäköisesti halvaantunut”, Hong kirjoittaa.

Samaan ketjuun Hong lisäsi, että Bilesin laskeutuminen jaloilleen oli ihme. Hän on ihmeissään siitä, ettei tilanne päättynyt pahemmin. Seuraavassa päivityksessä hän painottaa, ettei kyseessä ollut pikkuvirhe.

– Hänen mielensä ja ruumiinsa pettivät hänet ilmassa, kun hän teki yhtä vaikeimmista hypyistä maailmassa. Vain hänen äärimmäisen urheilullisuutensa ansioista hän pystyi laskeutumaan turvallisesti.

Simone Bilesin Amanar epäonnistui.

Hän teki 2,5 kierteen sijaan vain 1,5 kierrettä ja tuli alas syvässä kyykyssä. Biles taisteli silti epäonnistuneen hyppyynsä jaloilleen.

Epäonnistuminen oli iso, ja Biles jätti hypyn jälkeen joukkuefinaalin kesken. Yhdysvallat saavutti kisasta lopulta kuitenkin hopeaa Venäjän takana.

Suomen maajoukkuevoimistelija Rosanna Ojalan mielestä tilanne ei näyttänyt niin vakavalta kuin Hong kuvailee, mutta ymmärtää kuitenkin tilanteen vakavuuden.

– Vaikka Bilesin suoritus ei näyttänyt vaaralliselta, se näytti hyvin oudolta. Siitä pystyi heti huomaamaan, ettei Bilesilla ollut kaikki kohdallaan.

Ojala kertoo, että vaikka huippuvoimistelijan pää ei pysyisi ilmalennossa mukana, keho todennäköisesti tietää, miten liikerata viedään loppuun turvallisesti.

– Vaikka päässä tuntuu siltä, ettei keho ole hallinnassa, kroppa tietää miten suojautua.

Ojala kuitenkin jatkaa heti perään toteamalla, ettei mistään voi tietenkään olla ikinä varma.

– Ikinä ei voi ennustaa, mitä kroppa tekee odottamattomassa tilanteessa, joten siksi se on myös paljon reflekseistä kiinni.

Biles itse jakoi Instagram Stories -osiossaan entisen voimistelijan Andrea Orrisin päivityksen, jossa tämä kirjoittaa, että Biles olisi voinut loukkaantua hypyssä todella pahasti. Orrisin koko päivityksen voi katsoa tästä.

– Se, että Simone teki ilmassa vahingossa puolitoista kierrettä 2,5 sijaan on iso juttu. Se on kauhistuttavaa. Hän olisi voinut loukkaantua vakavasti. Se, että hän jotenkin laskeutui jaloilleen on osoitus hänen kokemuksestaan. Virhemarginaali tuollaisissa liikkeissä on äärimmäisen pieni. Pienikin virheliike, ja uran päättävä – tai vielä pahempaa – elämää uhkaava vamma voi tapahtua, Orris kirjoitti päivityksessään.

Vielä ei ole tiedossa, osallistuuko Biles sunnuntaina alkaviin telinefinaaleihin. Hän selviytyi karsinnasta kaikkiin neljään finaaliin.