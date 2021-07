Tätä on odotettu, yleisurheilu alkaa Tokiossa! Tenkanen mitalitaistelussa ja Potkosella tärkeä ottelu – tässä perjantain suomalaiset ja koko kisaohjelma

Perjantaina Tokiossa on jälleen tiukka suomalaiskattaus.

Tätä on moni odottanut, olympialaisten yleisurheilu käynnistyy vihdoin ja viimein perjantaina. Mukana on heti neljä suomalaista: Topi Raitanen, Sara Kuivisto, Senni Salminen ja Kristiina Mäkelä.

Suomalaisten ohjelman, kellonajat sekä koko kisapäivän ohjelman näet tämän jutun lopusta.

Nyrkkeilijä Mira Potkonen kohtaa puolestaan toisen kierroksen tärkeässä ottelussa Etelä-Korean Yeonji OH:n. Ottelu alkaa klo 11.48.

Lasereiden olympiaregatoissa on vuorossa viimeiset lähdöt ennen mitalilähtöjä. Tuula Tenkanen pääsee liikkeelle Laser Radial -luokassa klo 6.05 toiselta sijalta. Kaarle Tapper lähtee Laser Standard -luokassa matkaan klo 8.35. Hän on sijalla 13.

Perjantaina nähdään suomalaisväriä myös altaassa, kun Ari-Pekka Liukkonen ja Fanny Teijonsalo uivat alkuerissään.

IS:n asiantuntijan Lauri Hollon perjantain nosto

Senni Salminen on ollut kesän suomalaissensaatio yleisurheilussa. Hän on hilannut kolmiloikan SE:n jo lukemiin 14,63. Se on kahdeksanneksi paras tulos maailmassa tänä vuonna. Salminen on ollut tasaisessa kunnossa, mutta olympiakenraali Joensuun GP:ssä päättyi kolmeen yliastuttuun. Ei silti syytä huoleen. Imatralaisella on erinomaiset mahdollisuudet mennä finaaliin, mutta vain kolmen hypyn karsintakilpailu on kova paikka.

En halua maalata piruja seinille, mutta Salminen on urallaan ensi kertaa aikuisten ulkoratojen arvokisoissa. Ja heti olympialaisissa. Se ei ole henkisesti helppo paikka. Salminen on kuitenkin osoittanut olevansa kovapäinen kilpailija. Tähän hän on saanut taatusti apuja erittäin kovapäiseltä valmentajaltaan Matti Monoselta. Uskon, että Salminen onnistuu. Karsintaraja on 14,40. Finaaliin ei tarvita SE-hyppyä. Vaikka taso kova onkin, loppukilpailuun riittää kaikkien todennäköisyyslaskelmien mukaan tulos 14,20. Sen Salminen on ylittänyt tänä kesänä jo seitsemällä kilpailuhypyllä.

Salmisen kolmiloikan karsintaryhmä alkaa perjantaina klo 13:05 Suomen aikaa, YLE TV2 näyttää suorana.