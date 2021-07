Kommentti: Matti Mattsson sai ikuisen palkinnon kylmänviileällä pelillä – porilaisen itsekuri löytyi vastoinkäymisistä

Jos joku on olympiapronssinsa ansainnut, niin eittämättä uskomattomaan vireeseen Tokiossa yltänyt porilaisuimari Matti Mattsson, kirjoittaa Marko Lempinen.

Tokio

Se oli kerta kaikkiaan häikäisevä uinti, upea temppu!

Porilainen Matti Mattsson teki yhden 2000-luvun suurimmista suomalaisista olympiaurheilutempuista venymällä pronssille 200 metrin rintauinnissa Tokiossa. Hän on nyt historian toinen porilainen rintauimari, joka on yltänyt olympiapronssille. Ensimmäinen oli Arvo Aaltonen vuonna 1920.

Mattssonin kahdeksan vuoden syvä uni on päättynyt, hän on noussut syvistä vesistä – ja tehnyt sen tavalla, joka hakee vertaistaan.

Mattsson pelasi kylmänviileää peliä Tokissa. Alkuerissä ja välierissä Mattsson ui jo hienosti. Välierissä porilainen teki jo uuden SE:n 2.08,22, mutta hän piti silti todellisen kuntonsa piilossa niin suomalaisilta urheilujännäreiltä kuin kilpakumppaneiltakin.

Mattsson vaikutti lähtevän finaaliin riskillä. Hän oli vielä 150 metrin väliajoissa toisena ja ME-vauhdissa. Mutta nyt Mattsson ei hyytynyt viimeisellä viisikymppisellä samalla tavalla kuin monesti aiemmin kovissa paikoissa.

Kisan voitti Australian Izaac Stubblety-Cook ajalla 2.06,38 ja hopeaa otti Hollannin Arno Kamminga ajalla. 2.07,01. Mutta myös suomalainen tiesi koko ajan, mitä oli tekemässä ja kellotti hurjan uuden SE:n 2.07,13.

Mattssonin ennätys parani siis kerralla yli sekunnilla!

Jos joku tämän mitalin ansaitsi, niin eittämättä vaikeuksista kärsinyt porilaisuimari.

Matti Mattsson teki huiman tempun olympiafinaalissa ja sai pronssia 200 metrin rintauinnissa.

Porin Karhuksi kuvaillusta Mattssonista, 27, on huokunut läpi Tokion kisojen poikkeuksellinen itsevarmuus. Heti uintitapahtumien avauspäivästä lähtien Tokion kulisseissa on pystynyt aistimaan, että Mattsson on venymässä elämänsä uinteihin. Hänen ilmeistään ja eleistään on paistanut myös sisäinen rauha, sellainen rentous, jollaista huippu-urheilun ratkaisevimmilla hetkillä nimenomaan tarvitaan. Ei ole enää ressiä – ei ”kessiäkään”.

Nimittäin Mattssonin nykyiseen hurjaan vauhtiin yksi syy on myös se, että hänen kroppansa on vankistunut huomattavasti viime vuosien aikana. Muutos on huomattava sitä edeltäviin aikoihin, jolloin hän painoi noin parikymmentä kiloa enemmän kuin nyt (n. 93 kiloa). Tuolloin liikakiloja riitti, eikä hänen keskivartalonsa ollut mikään ”six-pack”.

Mattsson on kärsinyt erilaisista vaikeuksista, erityisesti ruuansulatushäiriöistä, joilla oli oma selkeä vaikutuksensa hänen painoonsa. Toisaalta viime vuosikymmenellä myöskään porilaisen arkirutiinit eivät olleet huippu-urheilun näkökulmasta optimaaliset – hän esimerkiksi kauhoi suuhunsa monesti mieluummin hampurilaisia kuin salaattia.

Vuonna 2019 todetun keliakian jälkeen tilanne on muuttunut oleellisesti, ja tänään Mattsson muistuttaa ulkoisesti Kreikan antiikin ajan veistoksellisia urheilijoita. Kun veden vastus on pienentynyt ja samaan aikaan monia muita oikeita asioita on tapahtunut, porilainen on kerta kaikkiaan päässyt huimaan vireeseen.

Mattsson on vaikeuksien vahvistama. Vastoinkäymiset pakottivat hänet löytämään itsekurin, joka johti suorastaan uskomattomaan muutokseen paitsi urheilussa myös normaalielämässä.

Ja kun mies tietää olevansa kunnossa, se tuo myös henkistä varmuutta. Sitä voimaa, jota hän on puheidensa perusteella ammentanut Tokioon asti myös perheestään. Naimisissa olevasta kahden lapsen isästä on nähnyt, että perheen tuki on hänelle ratkaisevan tärkeää. Sisäisen rauhan lähde.

Tokion hienoilla vedoillaan Mattsson toteutti paitsi unelmansa myös nousi suurten suomalaisten olympiauimarien joukkoon. Hän oli tällä vuosituhannella vasta kolmas olympiafinaaliin selvinnyt suomalaisuimari.

Nyt Mattsson on saanut viime vuosien tiukalle omistautumiselleen palkinnon, joka eittämättä herkistää myös jäyhinä pidettyjä porilaisiakin, myös uimarin itsensä. Hän sai ikuisen palkinnon.