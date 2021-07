Tätä et nähnyt tv:ssä: Mira Potkonen tanssi kuin Rocky Balboa ja kutsui vastustajaansa ”hulluksi” – kulisseissa outo näytelmä

Suomalaisiskijän komea avaus oli työn ja tuskan takana. Kertaalleen Mira Potkonen oli jo niin puhki, että kaatui suorilta jaloiltaan kanveesiin.

Tokio

Se oli rehellinen nyrkkitappelu, varsinkin ottelun alkupuolikkaalla. Vauhtia ja räväkkyyttä riitti.

Mira Potkonen otti nyrkkeilyn naisten kevyen sarjan (60 kiloa) avausottelussaan äärimmäisen tiukan taistelun päätteeksi. Suomalaisiskijän edessä joutui nöyrtymään Ranskan Maiva ”Myrkky” Hamadouchesta, hajatuomariäänin 3–1.

Vastustaja oli sama, jonka Potkonen, 40, voitti kaksi vuotta sitten EM-finaalissa. Suomalainen häviää usein otteluita, joissa lähdetään tappelemaan kunnolla – ja tässäkin lähdettiin tosissaan heti alkuun. Vauhdikkaan alun jälkeen ottelijat väsyivät selvästi, erityisesti Potkonen, mikä heijastui selvästi ottelun luonteeseen.

Taiston tauottua Potkonen kävi yhä ilmiselvästi kierroksilla, nimenomaan ylikierroksilla. Jalkojen hapottaessa voimakkaasti Rion olympialaisten 2016 pronssimitalisti joutui tanssimaan Kokugikan Arenan uumenissa paikoillaan kuin muuan elokuvahahmo Rocky Balboa konsanaan.

Kulissien takana nähtiinkin vielä omanlaisensa jälkinäytös.

Potkonen otteli itsensä niin hapoille, että kävi jalkojen petettyä hetken kanveesissa.

Kun Potkonen, naisten olympiaturnauksen vanhin ottelija, saapui suomalaismedian eteen, hän pomppi ja pomppi – ja jatkoi pomppimistaan vielä kysymysten aikaankin. Ulkomaalaistoimittajaa kiinnosti juuri suomalaisnaisen vankka tausta.

Toimittajan muistuttaessa, että Potkosesta voi tulla Tokiossa koko olympialaisten nyrkkeilyhistorian vanhin mitalisti, hän kohotti toisen kätensä kohti kattoa ja sanoi:

– Aina yritetään korkeammalla ja korkeammalle.

Suomalaismedian edessä Potkonen myönsi, että kyse oli harvinaisen kovasta mittelöstä. Ja se kyllä näkyi lehtereille asti, sillä suomalainen hapotti muutaman kerran pahasti kesken ottelun – kaatuen kertaalleen maahankin suorilta jaloilta.

– Huh, tiukka oli taistelu, Potkonen sanoi ja jatkoi varjonyrkkeilyään.

– Tein ottelusta liian raskaan itselleni. Lähdin puskemaan liiaksi eteenpäin, ja siitä johtuen jalkani alkoivat puutua matsin loppua kohden.

Vastakkain oli mitä ilmeisimmin kaksi sarjan fyysisintä ottelijaa, joista suomalaisen taistelijasielun arveltiin nyrkkeilevän hieman enemmän taidolla ja liikkeellä, mutta väsyttyään hän joutui useaan kertaan esimerkiksi sitomaan vastustajaansa.

Hamadouche on ammattilaisena yhden liiton MM-tittelisti, mutta ottelee välillä myös amatööriturnauksissa.

– Alku oli räväkkä, ja se tatsi olisi pitänyt säilyttää koko ajan, Potkonen pohti.

Tämän jälkeen Potkoselta udeltiin, että millainen oli vastustajan vaikutus ottelun käsikirjoitukseen. Potkosen mukaan vastustajalla on aina vaikutusta.

Ottelun jälkeen Hamadouche levitteli käsiään ja vaikutti olevan ymmällään tuomiosta. Samaa mieltä tuntui olevan lehtereillä yksi ranskalaisselostaja, joka huusi ottelun kolmannessa erässä vimmatusti – niin, että korvissa asti tuntui.

Asiaa piti kysyä myös suomalaiselta. Oliko ranskalainen nyt jotenkin parempi kuin ennen, Mira Potkonen?

– No, en mä tiedä, yhtä hullu hän oli kuin aina ennekin, yhä tanssiva Potkonen summasi.

Seuraavaksi paikalle käveli Potkosen valmentaja Maarit Teuronen, joka heti ensitöikseen tarttui suojattiaan käsivarresta ja sanoi medialle:

– Nyt tämä oli tässä, Miran jalat ovat hapoilla, hänen on lähdettävä loppuverkkaan, Teuronen tokaisi.

Kaksikon painellessa haastattelukäytävää pitkin poispäin, Potkosen perään vielä huudettiin ja kysyttiin seuraavasta vastustajasta, joka on Etelä-Korean Yeonji Oh. Ottelu on perjantaina.

– Tässä vaiheessa mulla ei ole mitään ajatusta siitä ottelusta, Potkonen summasi.

Siihen päättyi jälkinäytös – nopeasti ja tylysti.

Lue lisää: NBC: Supertähti Simone Biles, 24, joutui keskeyttämään psyykkiseen vointiinsa vedoten – tunteikas kuva näyttää kovan tuskan, IS seuraa olympialaisia

Lue lisää: Ari-Pekka Liukkonen avasi olympiaurakkansa – jäi erässä seitsemänneksi

Lue lisää: Raju tilanne tallentui videolle Tokiossa: Virkailija harhaili radalle karmein seurauksin – pyöräilijä ajoi täyttä vauhtia suoraan päin

Lue lisää: Tokion olympialaisten ohjelma päivä päivältä