Kimmo Kinnunen palaa Tokioon 30 vuoden takaisen MM-kullan jälkeen – mutta aivan eri maan kuin Suomen edustusasussa

Keihään MM-kultaa Tokiossa vuonna 1991 heittänyt Kimmo Kinnunen palaa olympiakaupunkiin Latvian olympiajoukkueen asussa.

Siitä on todellakin lähes 30 vuotta, kun Kimmo Kinnunen ja Seppo Räty tekivät Tokiossa MM-historiaa. Kaksoisvoitto keihäässä oli suomalaisen yleisurheilun juhlaa parhaimmillaan.

Kotikatsomoissa kisaa seuranneet muistavat hyvin myös tv:n studiolähetyksen, jossa isä Jorma Kinnunen kyynelehti vuolaasti poikansa täysosumaa seuratessaan. Toimittaja Kari Mänty toi brittiläistyylisen studion Ylen urheilulähetyksiin onnistuneesti.

Kimmo tiesi isänsä olevan studiossa, mutta näki pätkän tietysti vasta jälkeenpäin.

– Onhan se aika legendaarinen. Siinä oli justiinsa oikeat elämäntäyteiset miehet studiossa. Isällä ja Juha Väätäisellä oli niin paljon yhteisiä seikkailuja. Isä muisteli niitä mielellään, viimeisinä aikoinakin, Kimmo kertoo testatessaan Latvian olympiajoukkueen pukuja kotonaan Äänekoskella.

Tiistaina Kinnunen matkaa Latvian keihäsjoukkueen mukana Tokioon, nyt valmentajana. Kolme kertaa hän kävi itse kisat urheilijana.

Tokion MM-kisojen studio-osuus näytti, miten paljon Kimmon menestys merkitsi Jormalle – jonka kuolemasta tuli 25.7. kuluneeksi kaksi vuotta.

Arjessa Jorma ei juuri kehuja jaellut.

– Ennen Tokiota 1991 heitin kesäkuussa Kemissä 84,74. Isä käveli kisan jälkeen kentälle ja sanoi, että se nyt näytti edes vähän keihäänheitolta, painotan sanaa vähän. Se oli isän tapainen positiivinen palaute.

Kinnusen ura jatkui pitkään MM-Tokion jälkeen, mutta nyt hän lähtee ensimmäistä kertaa sinne sitten mestaruusvuotensa.

– Mukava sinne on mennä, mutta ei siinä sen kummempaa. Mukavampaa olisi jos olisi vielä sama stadion.

Kaksoisvoittoa ei huhuista huolimatta kovin riehakkaasti ehditty juhlia.

– Kisa kesti myöhään, mutta vähäksi aikaa ehdittiin Sepon kanssa kaupungille. Se jäi mieleen, kun yksi nousuhumalainen jenkkituristi tuli kehumaan mahtavan kisan heittänyttä kaksikkoa. Awesome!

Heti kisan jälkeen joukkuetoverit kyllä yrittivät pistää juhlavaihdetta päälle.

– Asta Ovaska hyppäsi päälle ja yritti kaataa viinaa suuhun. Siinä ei pystynyt vastustelemaan, mutta taisi siinä puolet mennä pitkin sängyn peittoja!

Kinnusella on edessään kolmannet arvokisat Latvian joukkueen mukana.

Kinnunen ja Räty tunnettiin hahmoina, jotka pitivät tunnelmaa yllä joukkueessa.

– Kisareissut menivät välillä liian tosikkomaisiksi, joten halusimme välillä tehdä ”källejä”. Se oli meidän tapamme peitellä kisajännitystä ja samalla tarkoitus oli tuoda hymyä huulille muille. Källit kylläkin onnistuivat vaihtelevalla menestyksellä.

Tokiossa kaksikko järjesti joukkueenjohtajana toimineelle Jarmo Mäkelälle räväkän herätyksen huomattuaan, että tämän huoneen ovi ei ollut aamukarsinnan aamuna lukossa.

– Mentiin sängyn molempiin päihin ja tempaistiin sänky ylös kerralla kattoon asti, Jarmo tietysti sikeässä unessa. Pitihän se kokeilla, onko joukkueenjohtaja terävänä. Oli se, huusi pakokauhun vallassa, että perkeleen jätkät, nyt sänky hallitusti alas! Tänä kesänäkin Jarmo sitä muisteli, Kimmo naureskelee.

Kinnunen kertoo, että hänen pikkupojan unelmansa olla omassa lajissaan maailman paras syttyi vuonna 1983, jolloin hän oli katsomassa keihään MM-finaalia Helsingissä. Kisa meni suomalaisittain penkin alle, mutta Kinnusen oma unelma toteutui aika tasan kahdeksan vuotta myöhemmin Tokiossa.

Hän oli päässyt kovaan kuntoon ennen vuoden 1991 MM-kisoja.

– Tiesin että pelikortit oli hyppysissä, jos vain oma kasetti kestää painetilan.

Harjoituksissa syntyi hurjia tuloksia, ja karsinnoissakin tuli jo kisaennätys 88,48.

Menikö turhankin pitkälle karsinnoissa?

– Ei, kunto oli niin tapissaan ja heittämisessä oli flow-tila päällä jo noin kymmenen päivää ennen h-hetkeä. Finaalin verryttelyssä olisin sen sijaan voinut jättää sen 87-metrisen heittämättä. Jos sekin energia olisi saatu kisaan, olisi tulos voinut olla vielä parempi, ensimmäisellään voittoheiton ja kisaennätyksen 90,82 tällännyt Kinnunen sanoo.

Kimmo Kinnunen jättää hetkeksi Äänekosken maisemat ja suuntaa Tokioon. Koirat Pinja ja Patu jäävät kotiin.

Hän muistuttaa, että Suomalainen on voittanut miesten keihään aina, kun arvokisamitaleista on Japanissa heitetty: Pauli Nevala olympiakultaa 1964, Kinnunen MM-kultaa 1991 ja Tero Pitkämäki MM-kultaa 2007.

– Nyt on lähellä, että tulee tilastotappio tässä kohtaa.

Täydellistä katastrofia hän ei suomalaisille povaa.

– Joku kolmikosta heittää kahdeksan joukkoon. Ei jätkät sinne huvikseen lähde heittelemään. Terveystilanne on se, mikä minua huolestuttaa eniten.

Kinnunen toimi Urheiluliitossa keihään lajivalmentajana vuodet 2009-2016.

Ura liitossa loppui eriskummallisesti, kun Rion olympiakisoihin 2016 ei lähetetty kumpaakaan lajivalmentajista, ei Kinnusta eikä Kari Ihalaista.

Ennen Rion kisoja Kinnusen valmentama Latvian Zigismunds Sirmais voitti EM-kultaa Amsterdamissa.

– Se oli kai viimeinen pisara Kemppaiselle, Kinnunen sanoo viitaten silloiseen valmennusjohtajaan Jorma Kemppaiseen.

Kinnusen yhteistyö latvialaisten Sirmaisin ja naisheittäjien kärkikaartiin kuuluvan Lina Muzen kanssa on jatkunut vuodesta 2015 saakka.

Ennen Tokion olympiakisoja suomalainen on ollut Latvian edustusasussa Berliinin EM-kisoissa 2018 ja Dohan MM-kisoissa 2019.

Latvia lähettää Tokion kahdeksan yleisurheilijaa, joista puolet on keihäänheittäjiä: naisissa on täysi kolmikko plus yksi miesheittäjä.

Lina Muze on maailmantilastossa seitsemäs ennen olympiakisoja, mutta 11:ntenä oleva Anette Kocina on ollut viime kisoissa varmempi.

– Naisten keihään kokonaisuus on hieman arvoitus. Jotkut hyötyvät varmasti siitä, että saa heittää tyhjällä stadionilla. Toivon että Latvian heittäjille osuisi nyt se flow-tila.

Kimmo Kinnusen valmentama Lina Muze on heittänyt tänä vuonna 64,81 ja on yksi Latvian vahvoista nimistä.

Kinnunen valittelee omaa olkapäätään. Hän innostui näyttämään mallia tuskastuttuaan valmennettaviensa pesäpallon heittoon.

– Sen siitä sai, kipeän takaolkapään. Voitin kyllä molemmat, hän viittaa latvialaisiin.

Valmennusringissä on myös oma poika Jami Kinnunen, joka jahtaa sitkeästi 80 metrin rajaa. Tällä kaudella hän on heittänyt kaikki yhdeksän kisaa alle 2,5 metrin sisään, parhaallaan 79,11.

Kinnunen palaa Tokioon mieluusti paitsi hyvien MM-muistojen takia niin myös siksi, että hän on tehnyt paljon yhteistyötä Japanin keihäsväen kanssa.

– Japanilaiset tarjosivat valmennuspestiä 2018, mutta olin juuri tehnyt sopimuksen Kiinan kanssa, hän paljastaa. Kiinan-pestin piti huipentua Tokiossa, mutta se päättyi loppuvuonna 2019.

Tiistaina alkaa Kinnusen viides olympiareissu, joka mahdollisesti huipentuu naisten finaalissa perjantaina 6. elokuuta.