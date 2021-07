Momiji Nishiyasta tuli nuorin olympiavoittaja sitten vuoden 1960 kisojen.

Moni hieraisi silmiään, kun maanantaina ratkaistiin naisten rullalautailun eli skeittauksen historialliset olympiamitalit. Ensinnäkin naisten, tai siis tyttöjen, esittämät temput olivat silmiä hivelevän upeita, mutta toinen syy oli heidän ikänsä.

Olympiahistorian ensimmäisen naisten street-kilpailun voitti 13-vuotias japanilainen Momiji Nishiya. Hopeaa otti Brasilian niin ikään 13-vuotias Rayssa Leal ja pronssimitalin vei Japanin 16-vuotias Funa Nakayama.

Nuorin olympiaurheilija Tokiossa on 12-vuotias pöytätennispelaaja Hend Zaza, jonka kilpailu päättyi jo. 13-vuotias Sky Brown vie naisten skeittauksen park-kisassa Britannian nuorimman olympiaurheilijan tittelin vuonna 1928 Amsterdamin kisoissa uineelta Margery Hiltonilta.

Onko 12–13-vuotiaiden lasten paikka olympiakisoissa? Samaa myöntää miettineensä Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskuksen erikoistutkija Outi Aarresola.

– Kun katsoin kisoja, niin yllätyin itsekin, ettei ole mitään ikärajaa, Aarresola toteaa.

Ensimmäiset Nuorten olympialaiset pidettiin vuonna 2010. Nuorten olympialaisissa osallistujat ovat 14–18-vuotiaita, eli aikuisten olympialaisissa nähdään nuorempia osallistujia kuin nuorten kisoissa. Asetelma kuulostaa hullunkuriselta.

– Suomessa ajatellaan, että vielä peruskouluiässä ollaan lapsia. Toki joissain kulttuureissa ajatellaan hieman eri tavalla, mutta toivon, että tähän suuntaan ei yleisesti ottaen mentäisi, viittaa Aarresola nuoriin olympiaosallistujiin.

Naisten street-kisan mitalistien ikä oli yhteensä vain 42 vuotta. Miesten skeet-ammunnassa maanantaina pronssille ylsi Kuwaitin 57-vuotias Abdullah Al-Rashidi.

On syytä muistaa, että skeittaus on nyt olympialaisissa ensimmäistä kertaa. Aarresola uskoo, että sikäli kun lajikulttuuri kehittyy ja muuttuu kilpailullisempaan suuntaan, Pariisissa 2024 tuskin nähdään yhtä nuoria menestyjiä.

Nuoret urheilijat voivat omalla esimerkillään toki nostaa uuden olympialajin suosiota etenkin tyttöjen keskuudessa ja kannustaa lapsia sekä nuoria liikkumaan. Uusien olympialajien, kuten skeittauksen lisäksi muun muassa kiipeilyn ja lainelautailun yhtenä tavoitteena onkin lisätä kisojen suosiota ja tunnettavuutta nuorten keskuudessa.

– On väärin, että nuorille tytöille sanotaan, etteivät he voisi skeitata, koska se on pojille. En ole koskaan kuunnellut tuollaisia juttuja. Mielestäni skeittaus kuuluu kaikille, totesi streetin hopeamitalisti, 13-vuotias Leal Yle Urheilun mukaan.

– Skeittaus on varmasti sellainen laji, ettei osallistujille ei tule niin kovaa painetta, Aarresola arvioi.

Mutta nyt, kun skeittaus on olympialaji, muuttuuko lajikulttuuri? Lasten olympiaosallistumista onkin syytä pohtia myös yleisellä tasolla. Esimerkiksi voimistelussa alaikäraja on 16 vuotta.

– Onhan ne tietenkin isot kisat ja kova mediasirkus noin nuorille, Aarresola sanoo.

13-vuotias brassi Rayssa Leal taituroi hopeaa naisten street-kisassa maanantaina.

13-vuotias japanilaisvoittaja Nishiya totesi kultamitalihumussa:

– Haluan olla kuuluisa. Sellainen, jonka kaikki maailmassa tuntevat. Haluan voittaa kultaa myös seuraavissa olympialaisissa, hän sanoi Ylen mukaan.

Aarresola sanoo, että suurimmat riskit liittyvät identiteetin kehittymiseen. 13-vuotiaalla se nimittäin on varmasti vielä kesken.

– Riskit ovat samat kuin millä tahansa alalla, esimerkiksi musiikissa, kun nuorena kasvaa suureen suosioon. Elämä käy niin epänormaaliksi, elämänkaaren kehitys ja tehtävät ovat erilaisia kuin muilla.

– Suurin ongelma voi olla, että identiteetti rakentuu menestyksen ja median kautta. Nuoruuden kehitysvaiheet kokevat todella ison ulkoisen paineen. Ei se ketään toki heti vinoon kasvata, mutta se vaatii ympäristöltä todella taitavaa toimintaa, Aarresola pohtii.

Kysymys ei ole yksinkertainen. Toisaalta, kannattaako nuoren lupauksen estää elämästä koko potentiaalinsa mukaisesti?

Esimerkiksi ennen Rion olympialaisia 2016 keskusteltiin suomalaisesta juoksulupauksesta Alisa Vainiosta, joka oli rikkonut olympiarajan maratonilla. Vainio, nyt 23, ei saanut kuitenkaan ilmoittautua kisoihin. KOK oli päättänyt, että maratonille ja 50 kilometrin kävelyyn sai valita vain urheilijoita, jotka vuoden 2016 aikana täyttivät vähintään 20 vuotta.

Suomen urheiluliitto ei hakenut erityislupaa, koska sääntö oli päivänselvä. Vainio olisi sellaista toivonut.

– Eri maissa on erilaisia järjestelmiä, miten suojellaan yksilöitä. Eihän esimerkiksi NHL:ään voida varata kuin vasta tietyssä iässä. Mutta ei tämä ole helppo asia – jos on kerta kaikkiaan tosi taitava, niin eikö sitten ole hyvä, että saa käyttää potentiaaliaan, Aarresola sanoo.

Hän nostaa esiin jopa YK:n lasten oikeuksien sopimuksen. Siinä lapsiksi määritellään alle 18-vuotiaat.

– On olemassa sopimus, joka edellyttää lasten erityistä suojelua. Se ei tietenkään tarkoita, etteivät alaikäiset saisi osallistua urheilukisoihin, mutta se on osoitus siitä, että näissä pitää olla erityisen tarkka ja herkkä.

Lizzie Armanto skeittaa naisten park-kisassa 4.8.

Lisää nuoria olympiamitalisteja palkittaneen 4. elokuuta, kun ohjelmassa on skeittauksen naisten park-kilpailu. Siinä mukana on myös Suomen olympiatoivo Lizzie Armanto, 28, joka on kilpailun vanhin. Ennakkosuosikkeihin lukeutuvat 13-vuotias Brown sekä 15-vuotias järjestäjämaan Misugu Okamoto.

Skeittauksessa nuoret ovat tottuneet kisaamaan. Esimerkiksi streetin voittaja Nishiya sijoittui arvostetussa X Games -tapahtumassa toiseksi jo vuonna 2019. Samaisessa tapahtumassa park-kisassa hopeaa X Gamesin historian nuorimpana mitalistina sai Japanin Cocona Hiraki, joka oli tuolloin 10 vuotta ja 341 päivää vanha.

– Elämässä voi olla vaikea löytää paikkaa, jos identiteetti on rakentunut yhden lajin menestyksen ympärille. Yhtä lailla se voi olla vaikeaa, kun ura yllättäen katkeaa tai loppuu vanhemmalla iällä – eiväthän kaikki ole sellaisesta selvinneet. Nuorella tai lapsella minäkäsitykseen ja itsetuntoon liittyvät ongelmat ovat kuitenkin ne isoimmat riskit, Aarresola tietää.

– Luulen, että nykyään ollaan onneksi entistä valveutuneempia ja ymmärretään yksilön kehitykseen liittyviä haasteita.