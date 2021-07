Nyt herätyskello päälle kello 04.44: Matti Mattsson taistelee olympiamitalista – tässä torstain muut suomalaiset ja koko ohjelma

Olympialaisten yhdeksäntenä kisapäivänä suomalaisittain kiinnostavin urheilija on finaaliin tiensä uinut Matti Mattsson, jonka kisa käydään todellisten aamuvirkkujen tai yökyöpelien aikaan: kello 04.44.

Matti Mattsson. Siinä torstain suomalaisnimi Tokiossa. Mattsson ui varhain torstaina, kello 4.44, 200 metrin rintauinnin olympiafinaalissa.

Suomalaisten ohjelman, kellonajat sekä koko kisapäivän ohjelman näet tämän jutun lopusta.

Mutta tapahtuu Tokiossa tietysti paljon muutakin. IS:n asiantuntija Lauri Hollo nostaa torstain tärpiksi naisten telinevoimistelun neliottelun finaalin.

IS:n asiantuntijan Lauri Hollon torstain nosto

Kuka voittaa naisten voimistelun moniottelun nyt, kun lajin suvereeni supertähti Simone Biles joutui vetäytymään finaalista? Jos hän olisi mukana, ei kysymystä voittajasta tarvitsisi esittää.

Kovin kaukaa ei uutta ehdokasta olympiavoittajaksi tarvitse hakea. Toinen yhdysvaltalainen Sunisa Lee on nainen, joka pystyy parhaimmillaan niin hienoihin teknisiin suorituksiin, että Bilesiä lukuun ottamatta kukaan muu ei niihin pysty. Jos ne onnistuvat lähellekään täydellistä, pisteitä ropisee rajusti. Erityisesti eritasonojapuilla Lee on aivan huikea.

On hankala sanoa, mitä kohu Bilesin ympärillä vaikuttaa hänen joukkuekaveriinsa. Tuskin mitenkään, koska kyse on yksilöurheilusta. Lee on ykkössuosikki, varteenotettavimmat haastajat ovat Kiinan Tang Xijing, Venäjän olympiakomitean Angelina Melnikova ja Brasilian Rebeca Andrade. Nyt kaikille heistä avautuu mahdollisuus, josta he eivät olisi edes voineet unelmoida, jos ylivoimainen Biles olisi mukana; täysin ennalta odottamaton olympialaisten kultamitali ripustetaan todennäköisesti jonkun heistä kaulaan.

