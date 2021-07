Saksalaislegenda revitteli olympialaisten seksitarinoilla – ”Välillä pystyin hädin tuskin nukkumaan”

Saksalainen olympiakävijä Susen Tiedtke kertoi avoimesti aikansa olympialaisten villistä menosta.

Seksi nousi olympialaisten puheenaiheeksi – jälleen kerran ja vähemmän yllättäen – jo ennen kuin Tokion kisat olivat alkaneet. Syynä olivat olympiakylän pahvista valmistetut sängyt.

Epäiltiin, että sängyt oli tehty pahvista, jotta ne eivät kestäisi seksiä. Koronatilanteen vuoksi urheilijoita on ohjeistettu välttämään ”kaikkea tarpeetonta fyysistä kontaktia”.

– Olympiakylässä on antiseksi-sängyt. Ne ovat kierrätettäviä (tehty pahvista), jotta ne estäisivät urheilijoita harrastamasta seksiä olympialaisten aikana. Jos sänky on rikki, urheilijat jäävät kiinni, uskoi espanjalainen toimittaja Manuel Rodriguez Twitterissä.

Sittemmin on selvinnyt, että sängyt kyllä kestävät. Todellisuudessa ne on valmistettu pahvista kestävän kehityksen tavoitteiden takia. Pahviset sängyt on helppo kierrättää.

Olympialaisten virallinen Twitter-tilikin kutsui antiseksi-sänkyjä ”myytiksi”.

Saksalainen ex-pituushyppääjä Susen Tiedtke ei ainakaan usko, että urheilijat välttelisivät olympiakylässä fyysisiä kontakteja, olivat säännöt sitten mitkä tahansa.

– Se on naurunaihe minulle. Sääntö (turvavälien noudattamisesta) ei toimi ollenkaan. Seksi on aina aihe olympialaisissa. Kun kisat ovat ohi, huippukuntoiset urheilijat haluavat purkaa ylimääräistä energiaa, juhlat seuraavat toisiaan ja alkoholia käytetään. Siellä on riittävästi ihmisiä, jotka haluavat seksiä, Tiedtke latasi Bild-lehdelle.

Tiedtke, nyt 52, kilpaili olympialaisissa kahdesti. Barcelonassa 1992 hän sijoittui pituushypyssä kahdeksanneksi ja Sydneyssä 2000 viidenneksi.

Susen Tiedtke sovitteli Saksan olympiajoukkueen hellehattua päähänsä ennen Sydneyn olympialaisia 2000.

Tiedtke kertoi Bildille, että hänellä itsellään on hyviä muistoja olympialaisten ”pariutumisista”, sillä hän tapasi tulevan aviomiehensä, yhdysvaltaisen pituushyppääjän Joe Greenen, Barcelonan kisoissa 1992. Pariskunta erosi vuonna 1998.

Tiedtke muistuttaa, että juhlia pidettiin ja alkoholia käytettiin vasta sitten, kun urheilusuoritukset olivat ohi. Saksan maajoukkueen valmentajat myös ilmoittivat, ettei seksiä saa harrastaa ennen urheilusuorituksia, sillä ”se laskee kehon energiatasoja”.

Saksalaishyppääjän valmentajana toimi tämän isä, joten Tiedtke kertoo hoitaneensa urheilun ulkopuoliset huvit todella diskreetisti. Tiedtke ja Greene tapailivat Barcelonassa salaa, vaikka ”koko kylä tiesi tarinan”.

Bild-lehti kysyi Tiedtkeltä myös, yllättikö hän koskaan ketään muita itse teossa?

– Vain jos puhutaan äänistä. Välillä pystyin hädin tuskin nukkumaan.

Tokion olympialaisten pahvisängyt puhuttivat kisojen alla. Kyse ei kuitenkaan ollut keinosta yrittää estää seksipuuhat, vaan ympäristöystävällisestä valinnasta.

Olympialaisissa urheilijoille on jaettu kondomeja vuoden 1998 Soulin kisoista lähtien, kertoo Fox Sports.

Tokion kisoissa urheilijoille annetaan yhteensä 160 000 kondomia, mutta olympiajärjestäjät ovat kertoneet, että ne jaetaan vasta kisojen päätyttyä. Järjestäjät ovat toivoneet, että urheilijat veisivät ne mukanaan ja että kondomien jakamisella halutaan lisätä tietoisuutta HI-viruksesta ja aidsista.