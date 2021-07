Olympiavoittaja Satu Mäkelä-Nummela lataa haulikkonsa, Mattsson jahtaa finaalipaikkaa – tässä Tokion keskiviikon suomalaiset ja ohjelma

Satu-Mäkelä Nummela aloittaa olympiaurakkansa varhain keskiviikkona. Tässä on olympialaisten kahdeksannen kisapäivän (28.7.) suomalaiset ja koko kisaohjelma.

Pekingin 2008 kisojen olympiavoittaja, trap-ampuja Satu Mäkelä-Nummela aloittaa urakkansa Tokiossa varhain keskiviikkona. Naisten trapin karsinnan ensimmäisen päivän suorituksen alkavat kello 03, ja kisa jatkuu aamukymmeneen. Mäkelä-Nummela ampuu avauspäivänä viimeisessä eli viidennessä ryhmässä. Mukana on 26 ampujaa, joista kuusi pääsee finaaliin.

Uimareista Matti Mattsson hurjasteli vaivattoman näköisesti välierään, joka uidaan kello 5.21. Pelissä on finaalipaikka.

Suomalaisittain seurattavaa on myös lentopallossa, jossa Tuomas Sammellvuon valmentama Venäjän olympiakomitean joukkue (ROC) kohtaa alkusarjan huippuottelussa kolminkertaisen olympiavoittajan ja maailmanmestarin Brasilian. B-lohkon kamppailu alkaa kello 15.45.

Ilta-Sanomien olympia-asiantuntija Lauri Hollo nostaa päivän kohokohdaksi sulkapallon. Tässä Hollon päivän poiminta:

– Harva oli kuullut ennen Tokion olympialaisia Kalle Koljosesta, vaikka hän keväällä sulkapallon EM-pronssin voittikin. Nyt tämä 27-vuotias suomalainen pelaa voitokkaan avausottelunsa jälkeen toisen lohkovaiheen matsin Rion olympiapronssimiestä Tanskan Viktor Axelsenia vastaan.

Systeemi on karu; jokaisesta lohkosta pelejä jatkaa vain yksi urheilija, joten ottelu on äärimmäisen tärkeä. Axelsen on maailmanlistan kakkonen, Koljonen sijalla 80. Kaksikko kohtasi kevään EM-kilpailuissa, tanskalainen oli parempi 21–16, 21–16.

Ei Koljonen silti vailla mahdollisuuksia ole. Axelsenin avausottelu sujui hieman hermostuneesti ja hän teki virheitä. Jos Koljonen saa isokokoisen, ulottuvan ja erittäin fyysisen tanskalaisen rajulla työllään liikkeelle, voi voitto olla mahdollinen. Täydellistä ottelua se toki vaatii, mutta on urheiluhistoriassa isompiakin pommeja nähty.

Kolmen pelaajan lohkossa homma on selkeä, tämän ottelun voittaja jatkaa, häviäjä lähtee kotiin. Voitto tästä ja äärisitkeällä Koljosella olisi olympiaturnauksessa tie auki ihan mihin tahansa.

Kalle Koljonen aloitti urakkansa Tokiossa voitolla. Keskiviikkona hän kohtaa kovan tanskalaisen.

Ottelu alkaa Suomen aikaa noin kello 12:40, YLE TV2 näyttää suorana.

SUOMALAISET:

03.00-10.00 N Ammunta trap karsinta 1 päivä: Satu Mäkelä-Nummela

03.43 M Jousiammunta 1/32 & 1/16 pudotuskierros: Antti Vikström

5.21-5.30 M Uinti 200 m ru, välierät: Matti Mattsson

6.15-12.00 N Purjehdus RS:X 7., 8, ja 9. lähtö: Tuuli Petäjä-Siren

8.35-12.00 MIX Purjehdus nacra-17 1., 2. ja 3. lähtö: Sinem Kurtbay / Akseli Keskinen

12:40 M Sulkapallo lohkovaihe: Kalle Koljonen

13.00-13.25 N Uinti 100 m vu alkuerät: Fanny Teijonsalo

KOKO PÄIVÄN OHJELMA

02.00–05.35 Lainelautailu: M ja N mitalilähdöt.

02.30–05.40 Soutu: M ja N pariairokaksikko finaalit B ja A, perämiehetön nelonen finaalit B ja A, kahdeksikko keräilyerät, yksikkö välierät A ja B.

03.00–08.40 Sulkapallo: N kaksinpeli, lohkovaihe, sekanelinpeli, puolivälierät.

03.00–06.00 Rugby: M välierät, sijoitusotteluita.

03.00–06.30 Käsipallo: M Lohko B: Tanska–Bahrain, Ruotsi–Portugali.

03.00–05.50 Rantalentopallo: M ja N lohkovaihe.

03.00–06.50 Lentopallo: M Lohko A: Kanada–Iran. Lohko B: USA–Tunisia.

03.00–10.00 Ammunta: trap, M ja N karsinta, 1. päivä. Satu Mäkelä-Nummela.

03.30–07.25 Jousiammunta: M ja N yksilökilpailu, 1/32 ja 1/16 pudotuskierros. Antti Vikström.

03.30–07.15 Maahockey: N Lohko A: Hollanti–Etelä-Afrikka. Lohko B: Uusi-Seelanti–Espanja.

04.00–06.00 Koripallo: M Lohko B: Nigeria–Saksa.

04.00–09.20 Miekkailu: M säilä, joukkuekilpailu, neljännesvälierät, puolivälierät, sijoitusottelut 5–8, välierät.

04.00–07.45 Maahockey: N Lohko A: Iso–Britannia–Intia, Saksa–Irlanti.

04.00–07.00 Pöytätennis: M ja N, kaksinpeli, puolivälierät.

04.30–07.05 Uinti: M 100 m vu välierä, N 200 m vu finaali, M 200 m pu finaali, N 200 m pu välierä, M 200 m ru välierä (Matti Mattsson), N 200 sku finaali, N 1500 m vu finaali, M 4x200 m vu finaali.

05.00–08.45 Nyrkkeily: N 57 kg puolivälierät, 1.kierros: N 75 kg M 57 kg, M 81 kg.

05.00–08.30 Judo: N 70 kg, M 90 kg, karsinta, puolivälierät.

05.00–14.00 Tennis: M kaksinpeli, 3. kierros, N kaksinpeli, puolivälierät, M nelinpeli välierät, N nelinpeli puolivälierät, sekanelinpeli, 1. kierros.

05.30–11.40 Maantiepyöräily: M ja N aika–ajot.

06.00–09.00 Baseball: M Lohko A: Dominikaaninen tasavalta–Japani.

06.00–12.00 Purjehdus: M ja N RS:X (Tuuli Petäjä-Siren 3. lähtö), M finnjolla, M ja N 470, M 49er, N 49er FX, Nacra 17 (Sinem Kurtbay / Akseli Keskinen 1. lähtö), sekajoukkue.

07.00–10.45 Koskimelonta: N C1, alkuerät, M K1, alkuerät.

07.40–09.40 Koripallo: M Lohko A: USA–Iran.

07.50–10.00 Painonnosto: M 73 kg, ryhmä B.

08.00–10.50 Vesipallo: N Lohko B: Unkari–USA. Lohko A: Kanada–Etelä-Afrikka.

08.15–11.45 Käsipallo: M Lohko B: Japani–Egypti. Lohko A: Norja–Argentiina.

08.20–12.10 Lentopallo: M Lohko B: Argentiina–Ranska. Lohko A: Puola–Venezuela.

09.00–11.50 Rantalentopallo: M ja N lohkovaihe.

09.00–10.00 Uimahypyt: M 3m ponnahduslauta, parikilpailu, finaali.

09.00–12.00 Pöytätennis: M ja N, kaksinpeli, puolivälierät.

10.00–12.40 Jousiammunta: M ja N yksilökilpailu 1/32 & 1/16 pudotuskierros. Antti Vikström.

10.30–13.00 Rugby: M sijoitusotteluita, sijat 5–8, mitaliottelut.

11.00–13.10 3x3 koripallo: M ja N välierät.

11.00–13.50 Judo: N 70kg M 90kg, keräilyerät, välierät, mitaliottelut.

11.00–14.45 Nyrkkeily: N 54–57kg, puolivälierät, 1.kierros: N 69–75kg, M 52–57kg, M 75–81kg.

11.00–16.00 Jalkapallo: M, Lohko D: Saksa–Norsunluurannikko. Lohko C: Australia–Egypti. Lohko D: Saudi-Arabia–Brasilia. Lohko C: Espanja–Argentiina.

11.20–13.20 Koripallo: M Lohko B: Italia–Australia.

11.30–15.25 Ratsastus: kouluratsastus, yksilökisa, finaali. Henri Ruoste.

11.30–16.30 M jalkapallo: Lohko B: Romania–Uusi-Seelanti. Lohko A: Etelä-Afrikka–Meksiko. Lohko B: Etelä-Korea–Honduras. Lohko A: Ranska–Japani.

12.00–15.30 Sulkapallo: M kaksinpeli, lohkovaihe. Kalle Koljonen.

12.20–15.10 Vesipallo: N Lohko B: Kiina–Japani. Lohko A: Hollanti–Espanja.

12.30–14.40 Miekkailu: M säilä, joukkuekilpailu, mitaliottelut.

12.30–16.15 Maahockey: N Lohko B: Japani–Australia. M Lohko A: Japani–Espanja.

13.00–16.45 Maahockey: N Lohko B: Argentiina–Kiina. M Lohko A: Australia–Uusi-Seelanti.

13.00–15.30 Uinti: Alkuerät, N 100m vu (Fanny Teijonsalo), M 200m su, N 200m ru (Ida Hulkko), M200m sku, N 4x200m vu.

13.15–16.10 Telinevoimistelu: M moniottelun finaali.

13.30–17.00 Käsipallo: M Lohko A: Brasilia–Espanja, Ranska–Saksa.

13.40–17.30 Lentopallo: M Lohko A: Japani–Italia. Lohko B: Brasilia–ROC.

13.50–16.00 Painonnosto: M 73kg, ryhmä A.

14.00–16.50 Rantalentopallo: M ja N lohkovaihe.

14.00–16.00 Pöytätennis: M kaksinpeli, puolivälierät.

14.45–17.35 3x3 koripallo: M ja N mitaliottelut.

15.00–17.00 Koripallo: M Lohko A: Tshekki–Ranska.