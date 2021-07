Kuvapari: Tässä on ”koskimelonnan Brad Pitt” – nauttii asumisesta matkailuautossa: ”Se on erilaista”

Tasmanian saarella kiertolaisena asuva Daniel Watkins on ylpeä kotiseudustaan.

Daniel Watkinsia (oik.) on tituleerattu lajinsa Brad Pittiksi (vas.).

Daniel Watkins on poikkeuksellinen koskimeloja.

Lajinsa olympiafinaaliin maanantaina yltänyt australialainen herätti Tokiossa huomiota paitsi taidoillaan myös ulkonäöllään ja elämäntyylillään.

Watkins ehdittiin Tokion kisojen alla nimetä ”koskimelonnan Brad Pittiksi”. Australialaisen ulkomuodossa on kiistatta paljon samaa kuin Hollywoodin tähtinäyttelijässä.

Watkinsilla on toinenkin lempinimi. Australian melontajoukkueen jäsenten kesken hän on ollut jo pitkään ”Dan the Van” eli vapaasti suomennettuna Paku-Dan.

Lempinimi juontuu Watkinsin elämäntyylistä. Australian eteläpuolella olevalla Tasmanian saarella asuva Watkins kertoi Tokiossa elävänsä useita kuukausia vuodesta kiertolaiselämää matkailuautossa etsien upeita maisemia tai seuraavaa koskea valloitettavaksi.

– Joskus siinä on kyse omien rajojen koettelemisesta ja suurimman mahdollisen kosken, josta pystyy melomaan, löytämisestä.

– Teen kahden, kolmen viikon reissuja ja paljon viikonloppumatkoja. Pidän sellaisesta elämäntyylistä. Se on vapaata ja erilaista.

Watkins erottuu monista melojista myös treenitaustaltaan. Monet nykymelojat ovat opetelleet lajin salat Tokion Kasain kisa-areenan kaltaisilla betonista rakennetuilla melontapaikoilla, joissa vesi pannaan virtaamaan konevoimalla. Watkins sen sijaan on oppinut lajin niksit luonnonkoskissa Tasmaniassa.

– Tällaisessa koskimelonnassa taas on kyse siitä, että nauttii harjoittelemisesta ja hetkistä, mutta myös siitä, että pystyy painamaan kohti maalia mahdollisimman kovaa, Watkins sanoi kisajärjestäjien haastattelussa olympialaisten alla.

Daniel Watkins vauhdissa olympiafinaalissa.

Koskimelonnan maanantain välierissä Watkins ylsi huippusuoritukseen ja sijoittui toiseksi. Olympiafinaalissa kaikki ei sujunut suunnitelmien mukaan, ja hän sijoittui yhdeksänneksi.

– Tein yhden virheen ja yhden todella ison mokan. Nyt vähän ärsyttää, Watkins sanoi finaalin jälkeen.

– Radan yläosa sujui hyvin, mutta sen virheen takia kädet olivat kuin tulessa.