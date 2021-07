Olympiamitalisti Mira Potkonen aloittaa urakkansa Tokiossa, Kaarle Tapper yrittää pysyä kärjessä

Suomalaisjännitystä riittää tänään purjehduksessa, uinnissa ja nyrkkeilyssä.

Suomalaisurheilijoita nähdään tänään Tokion olympialaisissa purjehduksessa, uinnissa ja nyrkkeilyssä.

Nyrkkeilijä Mira Potkonen aloittaa urakkansa naisten alle 60 kilon sarjassa. Rion vuoden 2016 olympiapronssimitalisti kohtaa avausottelussaan Ranskan Maiva Hamadouchen.

Ranskalainen on Potkoselle tuttu vastustaja. Kaksi vuotta sitten Potkonen voitti Hamadouchen EM-finaalissa. Ennen olympiakisoja kaksikko iski yhteen testiottelussa Italiassa.

– Siitä jäi hyvä muisto ja mieli, Potkonen tiivisti Italian-leirin kohtaamisen.

Potkosen ja Hamadouchen välinen ottelu on kisaohjelmassa Suomen aikaa kello 13.24. Mikäli Potkonen voittaa avausottelunsa, vastaan tulee Etelä-Korean Oh Yeon-ji, joka on sijoitettu toiseksi.

Tenkanen yrittää parantaa sijoitustaan

Purjehduksessa Kaarle Tapper on Laser-luokan kärjessä, kun takana on kolme lähtöä ja kaksi kilpailupäivää. Tapper nappasi maanantain kahdesta lähdöstä sijat kolme ja 14. Kilpailu jatkuu tänään Enoshimassa kolmella lähdöllä, jos sää sallii.

Laser radialissa Tuula Tenkanen on kymmenentenä, kun takana on neljä lähtöä. Luokassa on määrä purjehtia tänään kaksi lähtöä. Tenkanen jäi maanantain kahdessa lähdössä sijoille 14 ja 33.

Tenkaselle jäi paljon parannettavaa tiistaille.

– En päässyt kiinni kelistä. Olin vastatuulilla pääsääntöisesti väärässä paikassa, Tenkanen kuvaili maanantain purjehdustaan Suomen olympiajoukkueen Twitter-tilillä.

Purjehduspäivä alkaa Suomen aikaa aamulla kello 6.05.

Mattsson ui päämatkansa

Ari-Pekka Liukkonen ui tänään 100 metrin vapaauinnin ja Matti Mattsson 200 metrin rintauinnin alkuerissä. Liukkoselle kyseessä on sivumatka, sillä hänen bravuurinsa on 50 metrin vapaa.

Mattssonille 200 metrin rintauinti on päämatka. Hän sijoittui viime viikonloppuna sivulajissaan 100 metrin rintauinnissa alkuerien 21:nneksi.

Liukkonen hakee jatkopaikkaa Suomen aikaa kello 13.09 ja Mattsson kello 13.42. Matkojen välierät uidaan keskiviikkona ja finaalit torstaina.